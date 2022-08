G-20: opere e ancora opere: un Pianeta in (ri)costruzione

Il G-20 dedica il 4,6% del suo PIL alle infrastrutture dell’energia, della mobilità e delle telecomunicazioniIl futuro è fatto di mattoni. Ma fatto anche di ferro, cemento, alluminio e cavo, tanto cavo.

Il pianeta sta accelerando la sua trasformazione e aggiornando le sue infrastrutture, principalmente quelle legate alla mobilità, alle telecomunicazioni e all’energia, elementi fondamentali che consentiranno di costruire un nuovo mondo: più sostenibile, più digitale e, soprattutto, resistente alle capricci dei grandi poteri energetici.

Il G-20 si interroga sul futuro per salvare il clima

“Stiamo vivendo una rinascita globale della spesa per le infrastrutture”, afferma Werner Richli, gestore di fondi presso la banca Credit Suisse. Progetti e soldi non mancano. I governi dei paesi membri del G-20 hanno già stanziato, nell’ultimo anno, più di 3,2 miliardi di dollari per diversi programmi, che equivalgono al 4,6% del prodotto interno lordo (PIL) di tutte quelle nazioni nel loro insieme, secondo il Global Infrastructure Hub.

Tre sono stati i protagonisti del G-20: Stati Uniti, Unione Europea e Cina.”Tutti hanno spostato le priorità e presentato piani di spesa a lungo termine nel tentativo di alimentare e sostenere la ripresa post-pandemia”, ha affermato Steve Brice, chief investment strategist di Standard Chartered Wealth. Questa società finanziaria prevede che la spesa combinata per le infrastrutture negli Stati Uniti, in Cina e in Europa nel prossimo decennio sarà monumentale: da 4,9 trilioni a 6 trilioni di dollari.

La più grande economia del mondo lo scorso anno ha approvato un investimento di 1.200 miliardi di dollari per costruire un Paese più resiliente, un’economia sostenibile ed eliminare le emissioni di carbonio dalla rete elettrica entro il 2035. In Europa, il piano NextGenerationEU ha stanziato 750.000 milioni di euro nella stessa direzione.

La Cina, dal canto suo, ha messo l’acceleratore su 102 grandi progetti nel suo piano di sviluppo 2021-2025, e sta preparando un nuovo pacchetto di spesa che, secondo le stime di Bloomberg, potrebbe raggiungere i 2,3 trilioni di dollari. Buona parte del denaro cinese andrà a trasporti, opere legate all’acqua e alle infrastrutture digitali. Perché quando si parla di infrastrutture, il colosso asiatico ha già quasi tutto: più del doppio dei treni ad alta velocità rispetto al resto del pianeta, oltre alla rete autostradale più lunga del mondo.

Solo il 30% circa dei nuovi progetti corrisponderà a infrastrutture tradizionali (strade e ferrovie). Più della metà dei fondi è destinata al sostegno delle industrie manifatturiere e dei servizi. Devi ancora completare la copertura della tua rete 5G. Il suo obiettivo è installare più di 600.000 antenne entro la fine di quest’anno, espandendo la rete mobile ad alta velocità del Paese a due milioni di unità operative.

“Tutte le città, così come l’87% di tutti i centri rurali, hanno una copertura 5G, il che mette la Cina in prima linea nel mondo”, ha affermato all’inizio di quest’anno Tian Yulong, portavoce del Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’informazione cinese. “Il Paese ha anche in programma molti progetti per collegare le città di tutte le province. Per ottenere una riduzione delle emissioni di carbonio, devi anche costruire più generatori solari ed eolici”, afferma Iris Pang, capo economista cinese di ING.

La Cina, il più grande emettitore di gas serra, si è impegnata ad aumentare la sua capacità eolica e solare a 1.200 gigawatt (GW) entro il 2030, che è il doppio dell’attuale installazione. Il colosso asiatico, che è anche il più grande produttore di carbone del pianeta, vuole che il 33% della sua energia provenga da fonti rinnovabili. Oggi la percentuale è del 28,8%. La Cina è sempre in prima linea in tutti i pool rinnovabili.

Compete con Stati Uniti e India nell’installazione del fotovoltaico e con l’Europa nell’eolico e nell’eolico offshore, che sta avanzando a pieno ritmo nel Vecchio Continente. Dopo la crisi energetica, scatenatasi nel 2021 e aggravata dall’invasione russa dell’Ucraina, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Danimarca si sono uniti per realizzare un impianto da almeno 150 GW (con la capacità di sfamare 230 milioni di famiglie europee ) della capacità eolica offshore nel Mare del Nord entro il 2050.

La necessità di ricercare nuove fonti di energia è diventata una priorità. La Commissione Europea ha recentemente messo sul tavolo un piano dotato di 210.000 milioni di euro affinché l’Europa metta fine alla sua dipendenza dai combustibili fossili russi nel 2027. La Commissione si è posta l’obiettivo di installare in mare circa 300 GW di energia eolica entro il 2050, rispetto ai circa 16 GW attualmente installati. Inoltre, vuole più tetti solari sugli edifici pubblici e commerciali e circa 10 milioni di tonnellate di idrogeno da fonti rinnovabili prodotte nel continente entro il 2030.