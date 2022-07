Frida Kahlo Corporation: la battaglia legale per un marchio milionario

La famiglia dell’artista messicana Frida Kahlo è da quasi 10 anni convolta in un contenzioso legale con l’azienda panamense che controlla il 51% del marchio.

Le ereditiere accusano la società di aver “sistematicamente violato” gli accordiI diritti sul marchio Frida Kahlo. La famiglia dell’artista messicano e una società panamense ne stanno discutendo da quasi un decennio. La storia inizia nel 2004, quando l’unica erede del pittore, Isotta Pinedo, cede il marchio alla Frida Kahlo Corporation, società con sede a Panama di cui la famiglia detiene il 49%, ad un imprenditore venezuelano.

L’immagine di Frida Kahlo continua a far fruttare molti soldi

Non ci sono stati problemi tra loro fino a quando i discendenti di Pinedo, Mara Romeo e Mara de Anda, hanno ritenuto che l’accordo che avevano firmato fosse “sistematicamente violato”. Da allora, hanno cercato di riprendere il controllo dell’azienda. Sono passati quasi 10 anni di cause legali, tutele e accuse incrociate.

Il caso più noto si è verificato nel 2018, quando la famiglia dell’artista è riuscita a fermare la commercializzazione di una bambola Barbie dalla figura snella e capelli intrecciati, che l’azienda Mattel aveva ispirato all’artista, con l‘autorizzazione di Frida Kahlo Corporation.

La giustizia ha imposto misure precauzionali e la vendita è stata interrotta in Messico, anche se la bambola, in edizione limitata, è andata esaurita nel resto del mondo. “Frida non era una Barbie, era una donna con difetti”, ha difeso Mara de Anda, bisnipote del pittore. Un giudice messicano ha finalmente revocato le misure contro la Frida Kahlo Corporation perché il tribunale si è dichiarato “incompetente” a risolvere il caso, secondo la sentenza del dicembre 2021.

I processi, tuttavia, continuano su fronti diversi in paesi come Panama o la Spagna. Nel frattempo, le due parti attribuiscono la tutela del patrimonio del marchio dell’artista – solo il marchio, perché quello del suo lavoro è gestito dalla Banca nazionale del Messico – e si accusano a vicenda di voler “confondere le persone”. Nel 2004, un uomo d’affari venezuelano del settore dei cambi, Carlos Dorado, ha cercato la famiglia dell’artista per fare affari.

Il 15 dicembre di quell’anno fu costituita la Frida Kahlo Corporation, una società creata a Panama con un capitale di 90.000 dollari, secondo il registro pubblico del paese centroamericano. I proprietari dell’azienda sono i panamensi Harmodio Herrera Villareal e Carolina Tejada de Carney, che sembrano legati ad aziende delle Seychelles, Bahamas, Malta, tra le altre, secondo l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Carlos Dorado è il presidente e Mara Romeo, pronipote dell’artista, appare come segretaria.

Il team legale che rappresenta i discendenti di Kahlo parte dalla presunta pessima situazione finanziaria dell’azienda per progettare una strategia legale, che consenta loro di recuperare la “proprietà esclusiva” del marchio. Quest’anno hanno intentato una nuova causa a Panama a tale scopo. Gli avvocati ritengono che secondo la legge panamense la società “avrebbe dovuto essere sciolta” perché il suo “patrimonio netto [è] negativo”.

La famiglia vuole recuperare la “proprietà esclusiva” del marchio

In caso di scioglimento della società, affermano gli avvocati, l’accordo siglato nel 2005 stabilisce che “è condizione essenziale che tutti i beni del marchio vengano restituiti alla famiglia”. La società, tuttavia, difende che “non c’è modo di rimuovere qualcosa che è stato venduto”.

“La signora Isotta [Pinedo] e la sua famiglia hanno messo in vendita Frida e l’abbiamo comprata perché per noi era un modo per proteggere l’eredità culturale di un Paese che amiamo, in cui abbiamo fatto molti affari“, ha detto dice Beatriz Alvarado, portavoce dell’azionista di maggioranza della società. Alvarado assicura che il partito che rappresenta “ha rispettato tutto quanto pattuito negli accordi” e che invece c’è una “campagna diffamatoria” contro l’azienda.

“Hanno avviato una battaglia legale e hanno la chiara intenzione di fuorviare la capacità della Frida Kahlo Corporation di avviare trattative per l’utilizzo dei diritti assegnati”, afferma. La controversia proseguirà in sede giudiziaria, e le posizioni delle parti sembrano inconciliabili: la famiglia sostiene che Mara Romeo è “l’unica persona che può richiedere e cedere i marchi legati a Frida Kahlo” e che a lei spetta la diffusione di un’immagine di marca che sia “congruente” con l’artista, “con il suo stile di vita, con i suoi valori, con ciò che rappresenta”.

L’azionista di maggioranza sostiene che “il marchio appartiene alla Frida Kahlo Corporation” e che l’azienda “si è dedicata a coltivare l’eredità” del pittore e “a portare nel mondo l’immagine di una donna che è un’icona”. Nel frattempo, il valore dell’azienda cresce “indiscutibilmente”. Questo è forse il poco su cui le due parti sono d’accordo; questo è il bottino che contestano.