Francia, riforma delle pensioni: si lascerà il lavoro a 64 anni nel 2030. La premier Borne: “Il nostro obiettivo è salvaguardare equilibrio”.

Si lascerà il lavoro prima a 63 e poi 64 anni, con 43 anni di contributi, per ottenere una pensione minima di 1200€. Questa è la proposta della premier francese Élisabeth Borne, la quale ha affermato che tale misura permetterà di “salvaguardare l’equilibrio“. Ecco come cambia il sistema pensionistico d’oltralpe con la nuova riforma.

Francia, si andrà in pensione a 64 anni nel 2023

Elisabeth Borne ha esplicitato il progetto di riforma delle pensioni che sarà esaminato dal Consiglio dei ministri il 23 gennaio, una settimana prima dei primi dibattiti all’Assemblea nazionale.

“Un momento di verità“, secondo il presidente del Consiglio, che ha ricordato che questa riforma serve solo a “finanziare il nostro sistema pensionistico” e che dovrebbe portare 17,7 miliardi di euro nel 2030.

D’ora in poi l’età pensionabile legale, cioè quella in cui si possono esercitare i diritti pensionistici, non sarà più di 62 anni, ma prima di 63 anni, dal 1° settembre 2023, poi di 64 anni nel 2030. Una decisione giustificata dai recenti colloqui con le parti sociali, come spiegato da Elisabeth Borne.

Questa riforma si applicherà dalla generazione nata nella seconda metà del 1961, ma questa misura sarà attuata gradualmente, al ritmo di tre mesi all’anno. In altre parole, questa soglia, stabilita a 64 anni, sarà raggiunta nel 2030 e riguarderà – innanzitutto – la generazione di persone nate nel 1966.

43 anni di contributi per andare in pensione

L’età pensionabile legale non sempre corrisponde all’età pensionabile effettiva. La riforma prevede anche l’estensione di un anno del periodo contributivo per portarlo a 43 anni dal 2027 invece del 2035 per una pensione completa, cioè 172 trimestri.

In altre parole, per le persone nate dopo il 1° settembre 1961 sarà ora necessario avere 64 anni ma anche aver lavorato 43 anni per richiedere la pensione completa. Si tratta, infatti, di un’accelerazione della riforma Touraine del 2014 che prevedeva questa misura per il 2035.

Nonostante il rinvio dell’età legale e l’estensione del periodo di contribuzione, l’età della pensione completa automatica rimarrà quindi a 67 anni, indipendentemente dal numero di trimestri mancanti. “Un gesto essenziale“, secondo il presidente del Consiglio, soprattutto per le donne, che più spesso hanno carriere burrascose.

Una pensione minima di quasi 1.200 euro per tutti

La promessa del candidato Macron era quella di portare la pensione minima di quiescenza, per chi ha avuto una carriera a pieno regime, all’85% dello Smic. Vale a dire quasi 1.200€. Il progetto di riforma appoggia questa proposta.

La premier, sempre la scorsa settimana, assicurava che tale misura – che riguardava solo i neo pensionati – sarà valida per tutti i pensionati, cioè 1,8 milioni di persone che oggi percepiscono pensioni inferiori a 1.000 euro. Il costo stimato della misura è 1,5 miliardi di euro.

Con la riforma evolverà anche il sistema della “lunga carriera”. Oggi permette a chi ha iniziato a lavorare prima dei 20 anni di lasciare il lavoro due anni prima, cioè a 60 anni (e anche 58 anni se la carriera è iniziata prima dei 16 anni).

“Nel 2030, quando l’età legale sarà stata elevata a 64 anni, resterà a 58 anni per chi ha iniziato a lavorare prima dei 16 anni. Per chi ha iniziato tra i 16 e i 18 anni, sarà dai 60 anni. E per chi ha iniziato tra i 18 e i 20 anni sarà 62“, ha detto il presidente del Consiglio. Lo scorso anno il piano di partenza legato alla lunga carriera ha coinvolto 122.000 persone in Francia.