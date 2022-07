FMI: le strade in Colombia, lo specchio di un Paese ‘corrotto’

Uno studio del FMI mostra che in Colombia ci vogliono sette ore per percorrere 300 chilometri, il doppio rispetto ad altri paesi.

Mentre in Colombia un viaggio di 300 chilometri su strada dura circa sette ore, in Spagna lo stesso viaggio impiegherebbe meno della metà. L’ultima misurazione del Fondo Monetario Internazionale (FMI) mostra dove si trovano le strade più veloci e lente del mondo.

Colombia un viaggio di 300 chilometri su strada dura circa sette ore

Questi ultimi si trovano nei paesi più poveri, come Colombia, Bolivia ed Ecuador. I più veloci sono, tra gli altri, negli Stati Uniti, Canada, Australia e Francia. Il FMI utilizza Google Maps per specificare il tempo medio tra le grandi città: i paesi con le strade più veloci possono percorrere una velocità compresa tra 91 e 110 chilometri orari; l’intervallo più lento tra 30 e 60.

Lo studio mostra che la qualità delle strade è associata ai tempi di percorrenza. Sebbene chiarisca che la sua misurazione non include fattori come la sicurezza stradale, le diverse forme di trasporto come la ferrovia o la congestione nelle ore di punta, le strade lente rappresentano un ostacolo allo sviluppo economico dei paesi. Bogotá, la capitale della Colombia, non ha un treno ad alta velocità e le sue linee principali spesso crollano.

La situazione per il resto del paese è simile. Non ci sono grandi autostrade come nei paesi sviluppati e la velocità media sulle autostrade è di 57 chilometri. Nel 2019, la Banca interamericana di sviluppo ha avvertito che il paese aveva bisogno di 45.000 chilometri in più di strade per aumentare la sua produttività.

Secondo i dati del 2019, la Colombia aveva 206.708 chilometri di strade. Germán Pardo, presidente della Società colombiana degli ingegneri, un organismo indipendente e consultivo del governo nazionale, sottolinea che i problemi principali in Colombia sono la mancanza di pianificazione e la corruzione.

“Finché le decisioni saranno politiche, sarà molto difficile andare avanti, perché i progetti sono in programma per tre o quattro anni per poterli inaugurare, e si scopre che i mega-progetti infrastrutturali non hanno nulla a che fare con scadenze politiche; Devono essere un piano statale, non uno dei governi al potere”. Pardo afferma che al piano di sviluppo stradale della Colombia mancano almeno altri dieci anni e che il ritmo lento delle infrastrutture stradali influenza il deficit fiscale del paese.

Tra le raccomandazioni che il governo ha dato come sindacato vi sono un maggiore controllo sui progetti, una migliore pianificazione e trasparenza nei processi di appalto.La corruzione nell’appalto delle strade in Colombia è uno dei principali fattori che determinano l’inefficienza e l’insufficienza delle autostrade del Paese. Uno dei casi più noti è quello di Odebrecht, in cui il tesoro nazionale ha perso milioni di dollari nella mancata costruzione del progetto Ruta del Sol, un corridoio che collegherebbe il centro del Paese con la costa nord.

La mancanza di pianificazione provoca problemi stradali nel Paese

La mancanza di pianificazione nei lavori di costruzione provoca problemi stradali nel Paese, come accaduto nel 2018, con il crollo del ponte Chirajara, sulla strada che va da Bogotá alla pianura orientale. Prima di essere inaugurato è crollato e non è stato ancora sostituito. La tragedia ha provocato nove morti.

Uno dei sindacati più colpiti dallo stato delle strade è quello del trasporto di carichi pesanti. Juan Carlos Bobadilla, segretario dell’Associazione colombiana dei camionisti, avverte che, a causa dei ritardi in ogni viaggio, c’è un maggiore consumo di carburante e gli autisti devono lavorare più ore, correndo il rischio di incidenti, come spesso accade. “La Colombia ha una grande arretratezza nelle strade principali, secondarie e terziarie. Si verificano frane, che generano ritardi nelle rotte.

Le buche nelle strade causano incidenti, le gomme scoppiano”, dice. Inoltre, un’altra preoccupazione è la presenza di gruppi armati che fermano i veicoli per rapinare i conducenti. In generale, le autostrade colombiane non girano intorno a paesi e città, il che ti costringe ad attraversarle e rende il traffico più doloroso. Sebbene il transito sia più lento, i pedaggi sono tra i più costosi del Sud America.

Nel 2021 il Ministero dei Trasporti ha raccolto 1.043,5 milioni di dollari negli oltre 160 pedaggi del Paese.Lo studio del FMI afferma che “le autostrade ad alta velocità che possono trasportare merci a clienti in mercati lontani aumentano la produttività, riducono la povertà e contribuiscono in modo significativo allo sviluppo economico sostenibile e inclusivo”. La mancanza di strade nelle zone rurali della Colombia, ad esempio, complica l’uscita di molte delle colture coltivate dagli agricoltori.

Germán Pardo ritiene che un’altra delle cause che influenza lo stato delle strade sia la mancanza di manutenzione e conservazione. “È molto più economico mantenerli che doverli riparare in seguito”, sottolinea. Lo stesso pensa il professore della School of Administration dell’Universidad del Rosario, Óscar Armando Mejía.

“Dovremmo investire, non solo nello sviluppo, ma anche nella manutenzione preventiva: questo non è solo correttivo”, afferma. Mejía ritiene che la mancanza di pianificazione e la corruzione non siano le uniche cause delle cattive strade in Colombia: la stessa biodiversità geografica e il cambiamento climatico rendono complesso viaggiare in Colombia. Le numerose catene montuose rendono difficili le infrastrutture, dice.

Un altro punto che aggiunge è la mancanza di altri tipi di trasporto, come fiume e ferrovia. “Il peggior errore della Colombia è stato perdere le sue ferrovie. Siamo uno dei pochi paesi che non ce l’ha e perdiamo la ferrovia. Non si tratta solo di costruire strade, ma anche di sviluppare mezzi di trasporto alternativi”, precisa.