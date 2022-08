Fine vita, Cappato accompagna donna in Svizzera

Marco Cappato, il tesoriere della Associazione Luca Coscioni, ha assistito nel fine vita una donna malata di cancro ai polmoni. Accompagnandola in Svizzera affinché potesse accedere al suicidio assistito, in maniera cosciente e volontaria.

Con un tweet affidato all’opinione pubblica, l’uomo, ha annunciato la morte di Elena. Confermando le ultime volontà della donna di porre fine ai pochi mesi di vita di sofferenza che gli restavano. Ha altresì dichiarato che al suo rientro in Italia andrà ad autodenunciarsi per aver accompagnato la signora.

Per la malattia di cui era afflitta la donna, infatti, in Italia non è previsto il suicidio assistito. Elena non necessitava, almeno fino a questo momento, di sostegni vitali. Condizione, questa, che nel nostro Paese vieta di ricorrere al fine vita volontario.

Cosa che, invece, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale DJFabo/Cappato sarebbe possibile per chi malato terminale è costretto ad una macchina che ne tenga in moto le funzioni vitali.

Alla signora Elena, della provincia di Venezia, dal Luglio 2021 aveva scoperto di avere un microcitoma polmonare. Malattia oncologica irreversibile, con metastasi, anche molto grave.

Dopo le poche speranze rilasciatele dai medici. Dopo le cure iniziali man mano rivelatesi inutili, alla donna sono stati diagnosticati pochi mesi di vita con un quadro clinico che sarebbe precipitato sempre di più diventando sempre più pesante ed insostenibile.

Ecco, allora, sopraggiungere la decisione della paziente di voler ricorrere al suicidio assistito. Da qui il suo viaggio in Svizzera, durato otto ore, con l’attivista della Associazione Coscioni. In questo Paese, infatti, è possibile, per i malati gravi, esaudire la propria volontà di ricorrere al fine vita assistito a prescindere dalle proprie condizioni fisiche.

Elena e quell’ultimo messaggio

La signora Elena con il suo ultimo messaggio ha spiegato le ragioni di tale decisione. Ha affermato di essere sempre stata convinta che ogni persona debba decidere e rispondere della propria vita.

Avere, quindi, l’ultima parola anche dinanzi alla sua stessa fine era un forte convinzione della paziente. Ogni persona, nelle parole di Elena, lasciate in eredità pochi attimi prima della morte, deve poter decidere come morire senza imposizioni, costrizioni in maniera libera.

Del resto poi continua ammettendo di averci pensato molto e che avrebbe voluto morire nel letto di casa sua, con l’affetto dei suoi cari. Purtroppo questo non è stato possibile ed ha deciso in merito anche a queste sue convinzioni forti già prima della malattia.

La Signora Elena, malata terminale di cancro, con una prospettiva di vita breve. Con condizioni di sofferenza che sarebbero man mano diventate sempre più insopportabili ha deciso di lasciare la sua famiglia. Una volta raggiunta da sola la Svizzera (insieme al suo accompagnatore) ha posto fine a tutta questa sua sofferenza.