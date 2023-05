In collegamento dal Festival di Trento, la Premier Giorgia Meloni ha ribadito che il taglio del cuneo fiscale debba diventare una misura strutturale.

Il Governo Meloni ha ribadito che in questi mesi si è lavorato per dare risposte concrete e per fornire misure di sostegno alle famiglie, alle imprese, al mondo della sanità, agli studenti ed al mondo dello sport. Tutti i comparti hanno ricevuto un aiuto concreto ed immediato da parte dell’Esecutivo Meloni per fare sì che l’economia italiana torni a crescere nel suo complesso. La Premier Meloni sottolinea l’importanza della misura del cuneo fiscale, che deve essere strutturale. Il taglio del cuneo fiscale ha effetti benefici sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro.

“Il taglio della tassazione sul lavoro deve essere la priorità”,

sottolinea la Premier Meloni.

Oltre al taglio del cuneo fiscale, Giorgia Meloni in collegamento dal Festival dell’Economia di Trento sottolinea che l’Emilia-Romagna rappresenta una vera e propria “locomotiva” dell’economia italiana. Per questo, non deve essere abbandonata e deve essere aiutata a risollevarsi a seguito delle alluvioni che l’hanno messa in ginocchio.

Festival dell’Economia, Meloni sul taglio del cuneo contributivo

In collegamento dal Festival dell’Economia di Trento, la Premier Giorgia Meloni ritiene che il taglio del cuneo fiscale debba diventare una misura strutturale. Questa misura approvata con la Manovra di Bilancio e con il Decreto Lavoro ha conseguenze rilevanti e fondamentali sul trend inflattivo e sui continui rincari, che hanno ridotto il potere d’acquisto delle famiglie e delle imprese. Sul tema del taglio del cuneo contributivo, la Meloni sottolinea e ribadisce la necessità di rendere la misura strutturale e non “una tantum”.

Altro problema rilevante in Italia sono gli stipendi troppo bassi, per questo è importante tagliare il cuneo contributivo per garantire una busta paga più sostanziosa. Il taglio del cuneo fiscale deve essere preferisco al salario minimo legale. Il Governo deve lavorare sodo per migliorare e ridurre la tassazione sul lavoro.

“Ridurre il cuneo fiscale di 6 e 7 punti strutturali è necessario e bisogna allargarlo ulteriormente. Andremo avanti sulla riduzione della tassazione e il salario minimo non serve”,

sottolinea Giorgia Meloni.

Festival dell’Economia, Giorgia Meloni sull’evasione fiscale

Altro tema discusso in occasione del Festival dell’Economia di Trento riguarda la lotta all’evasione fiscale. La Premier Giorgia Meloni ha ribadito che l’Esecutivo non vuole assolutamente gettare la spugna, ma è importante contrastare la lotta all’evasione fiscale.

“Penso che si debba andare sulla grande evasione […] penso alle frodi sull’Iva, penso allo Stato che patteggia miliardi di euro chiedendo il rientro di milioni,”, sottolinea la Meloni.

Il Governo punta ad applicare lo scudo penale, rendendo alcuni reati tributari non punibili, previo accordo con l’Agenzia dell’Entrate. Lo scudo penale interessa la platea di contribuenti evasori che scelgono di pagare gli importi evasi a seguito dei controlli espletati dal Fisco italiano.

Festival dell’Economia di Trento, Meloni: l’Emilia Rimagna è una locomotiva

La Premier Giorgia Meloni torna a ribadire il fatto che l’Emilia-Romagna non debba essere assolutamente abbandonata dato che rappresenta una “locomotiva” dell’economia tricolore. Le alluvioni che hanno interessato tantissimi Comuni emiliani hanno costretto molte aziende e Professionisti a sospendere la propria attività professionale. Ci sono tantissime vittime e non è ancora possibile procedere con la quantificazione dei danni. Per questo, il Governo si impegnerà ad attivare tutte le misure e gli aiuti necessari per sostenere economicamente le famiglie, le aziende e gli autonomi dell’Emilia.

Festival dell’Economia di Trento, Meloni sulle tensioni con la Francia

In occasione del Festival dell’Economia di Trento, la Premier Giorgia Meloni è tornata a polemizzare sulle tensioni che intercorrono tra l’Italia e la Francia.

“Il fatto che diversi governi di estrazione politica diversa dalla nostra sentano il dovere di criticarci, non vuol dire che c’è un problema, vuol dire che il governo sta andando molto bene”,

ha ribadito la Meloni.

Ci sono tanti dissapori tra la Meloni e Macron, ma la Premier ribadisce che la crisi diplomatica ha avuto inizio con la questione dei migranti. La tensione potrebbe avere conseguenze su un eventuale isolamento dell’Italia nell’UE? E sui mercati? La risposta la possiamo avere tra qualche mese.