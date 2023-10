Al momento i casi accertati di febbre Dengue sono 249, 13 in più rispetto a quelli registrati la scorsa settimana.

L’età media di chi contrae l’infezione è di 36 anni.

Casi di febbre Dengue in aumento

Non si ferma la crescita dei casi di febbre Dengue nel nostro Paese. Questa settimana si contano 249 persone infettate, 13 in più rispetto alla scorsa settimana. Di questi 249, i casi autoctoni, cioè trasmessi localmente nel Paese, sono 42, sei in più rispetto ai 36 precedenti. La Lombardia e il Lazio, con 83 e 54 casi rispettivamente, sono le regioni più colpite. L’età media dei pazienti – come si legge nel bollettino settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità – è di 36 anni e oltre la metà (55,4%) dei contagiati sono maschi.

La febbre Dengue, di origine virale, viene trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno punto una persona infetta. La trasmissione non avviene da uomo a uomo. Il virus circola per diversi giorni nella persona infetta e in questo modo le zanzare lo trasmettono ad altre persone. Tra i sintomi ci sono febbre, anche molto alta, sfoghi cutanei, dolori agli occhi e alle articolazioni e disturbi generali quali vomito e diarrea.

Al momento non esiste una cura specifica per il virus, che di solito viene debellato dal corpo nell’arco di due settimane.