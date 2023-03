Fabrizio Corona: “Tra Fedez e Luis Sal c’è stata una relazione”

By

Fabrizio Corona, il re dei paparazzi, torna ancora una volta a parlare della coppia Chiara Ferragni e Fedez. Dopo aver annunciato qualche settimana fa la notizia del loro divorzio, adesso ha dichiarato che il rapper e il collega nonché amico Luis Sal abbiano avuto una relazione.

Il re dei paparazzi ha lanciato una vera e propria bomba mediatica su una delle coppie più discusse delle ultime settimane. I Ferragnez, al momento, non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla questione.

Le ultime indiscrezioni che riguardano Fedez

Nelle ultime ore il re dei paparazzi ha fatto una nuova rivelazione riguardo Fedez. Già nelle settimane scorse, Fabrizio Corona, aveva dichiarato che tra il rapper e l’imprenditrice digitale le cose non andavano bene al punto tale che tra i due c’era aria di divorzio.

Adesso, proprio quando pare essere ritornato il sereno tra la coppia che vive a City Life è giunta una nuova indiscrezione, lanciata sempre da Corona. Secondo il re dei paparazzi, Fedez avrebbe avuto una relazione con il collega e amico Luis Sal con il quale conduce il podcast “Muschio Selvaggio”.

Chiara Ferragni, sempre secondo Fabrizio Corona, avrebbe messo il marito davanti un ultimatum scegliendo tra lei o l’altro; Fedez avrebbe scelto la moglie, a conferma di tale ipotesi è la sparizione di Luis nel programma, senza alcun preavviso.

Il nuovo scoop lanciato da Fabrizio Corona

Mentre Fabrizio Corona continua a lanciare nuove dichiarazioni riguardo i Ferragnez, i due al riguardo non hanno commentato in alcun modo queste nuove frecciatine. La coppia è stata letteralmente presa d’assalto dopo la fine del Festival di Sanremo.

Da febbraio, infatti, per un motivo o per un altro, se ne sono dette di tutti i colori, compresa la presunta crisi e il divorzio imminente. Il tutto poi smentito dalla riapparizione dei social del rapper giustificando la sua assenza per un problema di salute causato da psicofarmaci.

Tra Chiara Ferragni e il marito, quindi, sembra non esserci mai stata aria di crisi: a confermalo gli scatti e le stories su Instagram delle ultime settimane in cui ritraggono i due sereni insieme ai figli, Leone e Vittoria. Nelle ultime ore, però, Fabrizio Corona, il re dei paparazzi, è tornato con un nuovo scoop che riguarda la coppia più seguita sui social.

Secondo indiscrezioni pare che Fedez in passato abbia avuto una relazione con il collega e amico Luis Sal. Al momento non è arrivata nessuna smentita però i più attenti hanno notato che durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio il conduttore non era presente. Assente senza nessun preavviso.