Eurozona: l’inflazione raggiunge livelli record

L’inflazione nell’Eurozona è salita a un altdro massimo storico, supportando le richieste alla Banca centrale europea di seguire il suo primo aumento dei tassi di interesse dal 2011, con un’altra grande mossa.

I prezzi al consumo sono aumentati dell’8,9% rispetto all’anno precedente a luglio, rispetto all’8,6% del mese scorso e spinti ancora una volta dall’impennata dei costi energetici e alimentari. Il numero ha superato le aspettative degli economisti intervistati da Bloomberg, che hanno visto un aumento dell’8,7%.

Eurozona: dopo il Covid e la Guerra in Ucraina, inflazione alle stelle

Dopo il rallentamento di giugno, anche un indicatore dell’inflazione di fondo che esclude energia e cibo ha raggiunto un record del 4%.L’intensificarsi delle pressioni sui prezzi ha spinto la BCE a sorprendere gli economisti offrendo un aumento di mezzo punto del tasso sui depositi questo mese.

La presidente Christine Lagarde ha detto in quel momento che è importante affrontare qualsiasi segno di radicamento delle aspettative di inflazione. Alcune aziende stanno prosperando, nonostante il picco dei prezzi, con la casa automobilistica di lusso Mercedes-Benz e la compagnia di navigazione Hapag-Lloyd che registrano profitti più elevati. Alle prese con gli elevati costi del gas naturale, tuttavia, la scorsa settimana Uniper SE è stata salvata dal governo tedesco.

Parlando in un’intervista dopo la riunione della BCE di luglio, il membro del Consiglio direttivo Martins Kazaks ha sollecitato un aumento “abbastanza significativo” quando i funzionari si incontreranno la prossima volta per fissare i tassi a settembre. Questa posizione sarà rafforzata da un secondo aumento consecutivo di 75 punti base questa settimana dalla Federal Reserve.

Oltre alla politica monetaria, i governi del blocco valutario a 19 nazioni hanno contribuito con miliardi di euro a sostegno per alleviare le famiglie. Nonostante ciò, tuttavia, Francia e Spagna hanno registrato nuovamente record di inflazione questo mese, come hanno mostrato dati separati venerdì.Il capo della banca centrale italiana Ignazio Visco afferma che è troppo presto per decidere l’entità esatta della prossima mossa dei tassi.

I recenti cambiamenti nel contesto economico supportano tale visione, con la minaccia di un taglio energetico russo che mette in primo piano i timori di recessione e spinge gli analisti e i trader a ridimensionare le aspettative per maggiori oneri finanziari. In effetti, i venti contrari nella regione si stanno rafforzando.

Secondo un recente sondaggio di S&P Global, i produttori stanno segnalando un calo sempre più accentuato della domanda, mentre i prezzi più elevati stanno frenando l’attività del settore dei servizi. JPMorgan e Goldman Sachs sono tra le principali banche che prevedono una recessione, con Goldman che afferma che in realtà inizierà già questo trimestre. In che modo ciò influirà sull’inflazione, tuttavia, rimane poco chiaro con l’energia – il motore n. 1 dei prezzi finora – ancora la più grande incognita.