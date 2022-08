La UE spegne le luci per risparmiare per l’inverno: spento il Colosseo

L’obiettivo della UE è superare il 90% della capacità delle riserve di gas entro l’inizio di ottobre. In un’estate in cui si susseguono ondate di caldo, l’Europa mette in campo misure di risparmio energetico per non gelare d’inverno, né nelle case né nelle aziende; cioè nell’economia.

Monumenti e vetrine spente, condizionatori con limitazioni… “La Ue ha già iniziato a prepararsi per un taglio prolungato e possibilmente totale del gas dalla Russia in qualsiasi momento”, avverte il documento concordato dagli Stati membri poco più di una settimana fa che promuove un risparmio combinato di gas del 15%.

La UE cerca di contrastare gli effetti della guerra in Ucraina

Questo scenario metterebbe in seria difficoltà paesi come la Germania, l’Italia o l’Ungheria. Quindi, per attutire, vogliono che i serbatoi di riserva siano oltre il 90% della loro capacità – meglio se è del 100% – quando le temperature scendono. Per ora hanno raggiunto il 71%, significativamente al di sopra del livello dell’anno scorso in questo momento. Risparmiare gas per un inverno sicuro è il titolo eloquente del primo piano comune di risparmio energetico nella storia dell’UE.

Intorno ad esso, diversi governi europei hanno iniziato a mettere in atto misure per ridurre il consumo di energia. Alcuni lo avevano già fatto prima e altri li stanno preparando. La Spagna li ha approvati questa settimana con disposizioni che devono essere rispettate nel settore privato, cosa che non è molto diffusa nel continente, dove solitamente si scelgono di più le raccomandazioni a famiglie e aziende.

Così fanno altri come la Finlandia o la Grecia. Bruxelles vuole che l’Europa risparmi tra 45.000 e 30.000 milioni di metri cubi di gas. È fatto per necessità, non per consapevolezza ecologica, come dimostra il fatto che la UE accetta che diversi paesi riaprano le loro centrali a carbone. “La guerra ha accelerato la transizione verso un’economia meno dipendente dai combustibili fossili, ma in questo contesto potrebbe essere legittimo [ricorrere al carbone]”, ha affermato venerdì il portavoce dell’Esecutivo europeo Eric Mamer.

Ancora una volta compaiono gli specchi della crisi petrolifera del 1973: quella che ha innescato l’inflazione; quello che pose fine a una prolungata era di crescita economica; quello che ha portato rapidi rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche centrali e quello che ha promosso misure di razionamento in Occidente per far fronte alla carenza di petrolio.

Richard Nixon, allora presidente degli Stati Uniti, limitò la velocità delle auto a 90 chilometri orari; il Regno Unito ha oscurato le vetrine dei negozi di notte; sono stati imposti cambiamenti di orario per guadagnare ore di luce al giorno; gli uffici avevano la metà dei tubi fluorescenti spenti; l’Agenzia Internazionale dell’Energia è stata creata per garantire la fornitura di petrolio greggio.

Anche se te lo puoi permettere, la Spagna non può essere il motto usato per risparmiare sulla televisione pubblica nel 1976, in un paese senza dittatore, ma ancora precostituzionale. Ora come allora ci sono anche misure obbligatorie e volontarie, quelle che dipendono dalla coscienza. Seppur lontani dalla spettacolarità di quelli adottati quasi mezzo secolo fa. Questi sono quelli che si stanno preparando: Germania.

La prima economia europea è fortemente dipendente dal gas russo, l’Università di Bonn ha calcolato che farne a meno potrebbe portare a una contrazione dallo 0,5% al ​​3% della sua economia. Per attutire il colpo, il riscaldamento delle piscine private è stato limitato durante l’inverno e molte città (come Berlino o Hannover) hanno deciso di spegnere l’illuminazione in edifici e monumenti.

In Italia il governo centrale consiglia di fare brevi docce, spegnere le luci in casa o usare la bicicletta al posto dell’auto. Altre amministrazioni tagliano l’acqua calda nei loro edifici e limitano il riscaldamento a 19 gradi. Per ora il Paese controlla i consumi nel settore pubblico. Il suo piano prevede la limitazione dell’illuminazione pubblica (lampioni e periferie), l’anticipo nella chiusura degli uffici pubblici o lo spegnimento dei monumenti. Molte di queste misure sono già state messe in atto in città come Torino. Nella Capitale, a Roma, è stata tolta l’elettricità al Colosseo per sensibilizzare sulla necessità di risparmiare.