Esplosioni nella notte in Russia e in Ucraina

Ormai il conflitto tra Russia e Ucraina non si svolge più solo sul territorio ucraino ma anche sul territorio russo. Sono diverse le esplosioni che sono state avvertite in Ucraina nella notte ma anche molte le esplosioni che si sono registrate nei territori russi. Al momento non risultano esserci vittime in nessuna delle due nazioni.

I russi sperano che alle elezioni del 2024 venga eletto un repubblicano. Intanto gli USA preparano un nuovo pacchetto di aiuti e il Giappone ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia per condannare l’invasione del territorio ucraino e per coordinarsi alle scelte fatte dagli altri Stati che hanno partecipato al G7.

Esplosioni nella notte sia in Russia che in Ucraina, al momento nessuna vittima

Vasily Golubev, governatore della Regione di Rostov ha diffuso la notizia su Telegram che un missile ucraino è stato abbattuto nei pressi di Morozovsk poco prima della mezzanotte di oggi.

Nel suo messaggio ha invitato la popolazione a rimanere calma e ha confermato che l’esercito russo stava svolgendo il suo lavoro. La regione si trova vicino alle repubbliche di Donetsk e Luhansk che sono nel Donbass.

Poco dopo diverse esplosioni sono state avvertite a Berdiansk una città che si trova sul Mar d’Azov a circa 100 chilometri dal fronte e che attualmente è occupata dai russi, che ne hanno invaso il territorio nel febbraio del 2022.

A riportare delle esplosioni sono stati i media ucraini citando vari fonti Telegram locali. In questa città i russi avrebbero spostato munizioni per l’esercito russo Kiev ha eseguito un attacco massiccio a Berdiansk.

Dopo poco le tre altre esplosioni sono invece state avvertite in Ucraina e l’allarme aereo è scattato in 11 regioni. Quattro esplosioni sono state avvertite nella zona sudorientale di Dnipropetrovsk e nella sua capitale Dnipro.

A riportare la notizia sono stati i media ucraini che hanno citato funzionari dell’Ucraina. L’allarme è scattato nuovamente anche sulla Capitale Kiev.

Dopo poco le cinque di questa mattina è stato reso noto che diverse esplosioni sono state avvertite anche nel centro di Krasnodar che è il capoluogo della regione Krasnodar, in Russia.

Le difese aeree russe sono entrate subito in azione a seguito dell’attacco avvenuto con i droni. Al momento non ci sono notizie su possibili danni e feriti. La zona era già stata attaccata lo scorso 5 maggio.

USA pronto un nuovo pacchetto di aiuti, il Giappone nuove sanzioni contro i Russi

Medvedev, ex presidente russo, ha rilasciato alcune interviste durante il suo viaggio in Vietnam e le sue parole sono state riportate dall’agenzia di stampa Tass. Secondo l’ex presidente per i russi è sempre stato più facile lavorare con presidenti USA repubblicani.

Quindi secondo lui per Mosca al momento è importante che alle elezioni del 2024 sia eletto un altro presidente repubblicano.

Medvedev che oltre ad essere ex presidente russo è anche vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ha riportato la notizia che se non viene eliminata l’essenza neonazista del governo ucraino il conflitto potrebbe durare decenni.

Secondo Medvedev se al potere in Ucraina rimarrà il governo attuale si potrebbe raggiungere una breve tregua che poi sfocerebbe di nuovo in un conflitto dopo pochi anni, e la guerra riprenderebbe nuovamente.

Gli Stati Uniti hanno previsto di annunciare altri 300 milioni di aiuti all’Ucraina, questa volta si tratta di fornire munizioni, a riportare la notizia sono i media internazionali che citano fonti ufficiali americane.

L’annuncio del nuovo pacchetto dovrebbe avvenire proprio oggi o al massimo dopo il Memorial Day. Oltre alle munizioni dovrebbero essere forniti anche sistemi lanciarazzi multipli guidati che si chiamano Gmlrs.

Online è stato diffuso un nuovo video della Legione libertà della Russia, i combattenti anti-Putin. Nel video si mostrano nella sede di Post a Glotovo in Russia, se il video fosse attuale vorrebbe dire che i combattenti hanno di nuovo sconfinato.

Al momento però non è ancora stato possibile capire se il video è stato girato proprio nella giornata di ieri oppure in precedenza.

Il Giappone ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia. Hirokazu Matsuno, capo di Gabinetto giapponese, ha spiegato che verranno congelati i beni di 78 gruppi e 17 individui, tra cui anche diversi ufficiali dell’esercito russo.

Inoltre saranno vietate le esportazioni verso 80 entità russe. La decisione è stata presa per coordinarsi alle scelte fatte dagli altri Stati che hanno partecipato al G7 e che hanno già annunciato le nuove sanzioni.