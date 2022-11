Esplosione in casa a Halloween: morto il ventenne Leonardo Franza

Si è spento Leonardo Franza, il ragazzo di vent’anni che ha riportato ustioni sul 60% del corpo dopo l’esplosione in casa.

Dopo una settimana di agonia, si è spento Leonardo Franza, il ragazzo di 20 anni che ha subito ustioni sul 60% del suo corpo, dopo l’esplosione verificatasi in casa, nella notte di Halloween, mentre era in compagnia dei suoi amici. Rimasti feriti anche questi ultimi, che hanno riportato ustioni di diversa entità. Condoglianze e cordoglio da parte del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e dal sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, il quale si è stretto intorno ai genitori e alla famiglia, sottolineando la propria vicinanza e quella della comunità, in un momento di grande dolore per la perdita subita.

Leonardo Franza è morto dopo una settimana di agonia

Durante i festeggiamenti di Halloween, si è verificata un’esplosione nell’appartamento che Leonardo Franza e altri amici condividevano. Il giovane, 20 anni, è rimasto ustionato sul 60% del corpo, riportando, dunque, ferite molto gravi.

A una settimana dal terribile accaduto, il ragazzo non ce l’ha fatta e si è spento alle ore quattro del 7 novembre all’Ospedale di Villa Scassi, a Sampierdarena, Genova. Il 20enne era stato ricoverato, subito dopo l’incidente, nel reparto grandi ustionati.

Leonardo era quello che si trovava in condizioni più critiche, rispetto agli altri ragazzi che hanno riportato ustioni a causa dell’esplosione verificatasi nell’abitazione. È stato aperto un fascicolo per disastro colposo dalla Procura di Imperia, al fine di chiarire le cause che hanno portato all’insorgere dell’esplosione di gas che ha provocato la morte, dopo una settimana, del ventenne.

Il cordoglio del primo cittadino

Il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Leonardo Franza, esprimendo la propria vicinanza e quella della comunità di Riva Ligure alla famiglia del giovane, colpita da un dolore immenso.

Il primo cittadino, dunque, abbraccia, con il suo messaggio, i genitori del ragazzo e tutta la sua famiglia che sta soffrendo la perdita di un giovane che aveva ancora molto da vivere.

La sua morte, come sottolinea Giuffra, “lascia un senso di ingiustizia e rabbia che non trova pace“.

Quattro dei sei ragazzi, che erano presenti all’interno della casa di Molini di Triora al momento dell’esplosione, sono tutti ricoverati in prognosi riservata. Il quinto, invece, è fuori pericolo.

Anche Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ha espresso il proprio cordoglio per la morte del giovane, inviando alla famiglie le proprie condoglianze.