Epatite nei bambini, le possibili cause: dal paracetamolo al Covid

Il Ministero per la salute del Regno Unito ha detto che il numero dei bambini affetti da epatite è salito da 18 di 14 giorni fa a 163 della scorsa settimana, compresi 11 di loro che hanno subito trapianti di fegato, dopo che i loro organi sono stati danneggiati.

Le possibili cause dello sviluppo della Epatite nei bambini

L’epatite inspiegabile – o infiammazione del fegato – è rara nei bambini e i casi hanno suscitato allarme in tutto il mondo. I funzionari sanitari hanno affermato che l’adenovirus, un‘infezione virale solitamente lieve che causa il comune raffreddore, è rimasta la teoria principale. A questa teoria si è aggiunto anche forse, l’utilizzo del paracetamolo.



Ma il rapporto ha aggiunto che “un numero relativamente alto” di bambini colpiti – il 70% di 93 intervistati – proveniva da famiglie con cani o aveva qualche altra “esposizione” agli animali domestici prima di ammalarsi.

“Il significato di questa scoperta è in fase di studio“, hanno scritto i funzionari. Ma hanno notato che avere un cane, è così comune nel Regno Unito, che è difficile comprendere la veridicità di queste affermazioni, soprattutto riguardo i cani.

Il professor Francois Balloux, direttore dell’University College London Genetics Institute, ha aggiunto che non riusciva a pensare a “nessuna spiegazione sensata” per un legame tra l’esposizione ai cani e l’epatite nei bambini. “I cani portano i propri adenovirus, incluso il CAV-1, un agente patogeno del fegato del cane, ma non ci sono prove preliminari che CAV-1 sia in grado di infettare gli esseri umani”, ha detto a The Telegraph.

Il rapporto arriva dopo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha affermato che circa 300 casi, sono stati segnalati in almeno 20 paesi. Sebbene la maggior parte si trovi in ​​Europa, un piccolo numero è stato identificato nelle Americhe, nel Pacifico occidentale e nel sud-est asiatico, inclusi tre decessi questa settimana in Indonesia, portando il totale delle vittime a quattro.

Le restrizioni del Covid 19 forse hanno influito

Attualmente, la teoria principale è che i casi siano collegati a un adenovirus, con il 72% dei bambini che sono stati testati per l’agente patogeno nel Regno Unito che hanno restituito un risultato positivo.

Ma l’UKHSA ha affermato che è probabile che altri fattori possano amplificare l’infezione. Una teoria è che le restrizioni dovute al Covid-19, potrebbero aver indebolito l’immunità dei bambini, perché erano meno esposti ai patogeni comuni mentre erano in isolamento. Questo potrebbe includere quindi anche il Sars-Cov-2.

Finora, il 14% dei bambini colpiti in tutta la Gran Bretagna è risultato positivo al Covid, e gli scienziati non hanno escluso la possibilità che i casi di epatite siano una conseguenza di un’infezione. Un’altra possibilità è che si sia trattato di “un’ondata eccezionalmente ampia di normali infezioni da adenovirus”.

La dott.ssa Meera Chand, direttrice delle infezioni cliniche ed emergenti presso l’UKHSA, venerdì ha esortato i genitori, a prestare attenzione ai sintomi dell’epatite. Il sintomo più comune – riscontrato in oltre il 70% dei bambini – è l’ittero, mentre erano prevalenti anche vomito e feci pallide. “È importante che i genitori sappiano che la probabilità che il loro bambino sviluppi l’epatite è estremamente bassa”, ha detto.