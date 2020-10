Il prossimo confronto, previsto per il 15 ottobre a Miami, tra i candidati alle prossime elezioni presidenziali americane, il Presidente Donald Trump e il democratico Joe Biden, si terrà da remoto in modalità virtuale.

La Commissione che organizza i dibattiti politici presidenziali ha comunicato che la soluzione è stata adottata “allo scopo di proteggere la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte“. Il confronto, nel corso del quale i due candidati saranno in luoghi differenti, sarà caratterizzato da alcune domande poste dal pubblico e altre dal moderatore, il giornalista Steve Scully.

L’iniziativa è stata presa in seguito alla positività al Coronavirus del Presidente in carica Donald Trump, resa nota due giorni dopo il primo confronto televisivo con Joe Biden. Secondo quanto riferiscono i media statunitensi, la decisione sarebbe arrivata senza prima consultare i comitati dei due candidati.

Lunedì 5 ottobre il Presidente Usa è stato dimesso dall’ospedale militare di Washington, dove era stato ricoverato dopo aver manifestato i sintomi del Covid-19.

Donald Trump e Joe Biden: e il terzo appuntamento?

Alla luce della decisione di svolgere questo secondo incontro in modalità virtuale, ci si chiede dunque come avverrà il terzo e ultimo confronto, teoricamente in programma per il 22 ottobre alla Belmont University di Nashville, in Tennessee, e moderato dalla giornalista Kristen Welker.

Sarà in presenza, con i due candidati chiamati a osservare in maniera rigorosa tutte le disposizioni previste per prevenire il contagio, o nuovamente da remoto? E ancora, questa decisione potrà avere ripercussioni sulle scelte degli elettori più scettici e indecisi?

Il confronto tra i Vice Presidenti

La scorsa notte, intanto, è andato in scena, presso l’Università di Salt Lake City, il faccia a faccia tra i candidati alla vice presidenza, la democratica Kamala Harris e Mike Pence, divisi da barriere di plexiglas. I temi discussi durante i 90 minuti sono stati diversi: dal cambiamento climatico, alle tasse, dall’aborto, al movimento Black Lives Matter.

I toni, rispetto all’incontro tra Donald Trump e Joe Biden, sono risultati più pacati, tanto che gli elettori statunitensi sembrano aver maggiormente apprezzato quest’ultimo dibattito. Secondo i sondaggi, però, il confronto non è servito per far cambiare idea all’elettorato: il candidato democratico Joe Biden, infatti, continua a restare in testa rispetto al Presidente in carica.