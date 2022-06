Egitto in crisi economica: le riserve nette diminuiscono molto

By

Le riserve internazionali nette dell’Egitto sono diminuite per la seconda volta quest’anno dopo quello che la banca centrale ha affermato essere un rimborso del debito estero di circa 2 miliardi di dollari.

Le riserve nette del Paese africano sono scese a 35,5 miliardi di dollari alla fine di maggio, dai 37,1 miliardi di dollari del mese precedente, ha affermato lunedì la banca centrale. Le scorte sono diminuite di quasi 5,5 miliardi di dollari dalla fine dello scorso anno. dopo essere diminuite anche a marzo.

Egitto in difficoltà a causa del debito estero

Tra le altre obbligazioni, il mese scorso l’Egitto ha pagato la cedola sui suoi eurobond sovrani, nonché il capitale e gli interessi sul debito dovuto al Fondo monetario internazionale, secondo la banca centrale.

Le rimanenti partecipazioni sono “entro tutte le misure di adeguatezza” e coprono circa cinque mesi di importazioni di merci, ha affermato. Le riserve del paese sono sempre più al centro dell’attenzione, con Moody’s Investors Service il mese scorso, che ha avvertito di “un significativo restringimento della riserva di cambio per far fronte ai prossimi pagamenti del servizio del debito estero”.

Destinazione preferita dagli investitori esteri di portafoglio negli ultimi anni, l’Egitto ha visto quest’anno deflussi esteri di 20 miliardi di dollari dal suo mercato del debito locale, mentre l’invasione della Russia del suo vicino ha temperato l’appetito globale per gli asset più rischiosi.

Il Paese in crisi anche per l’assenza di turisti russi

Grande importatore di generi alimentari, l’Egitto sta lottando con i prezzi record dei cereali causati dall’attacco della Russia all’Ucraina. La nazione araba più popolosa, in precedenza aveva acquistato la maggior parte del suo grano dai due paesi in guerra. La Russia è stata anche una delle principali fonti di visitatori per la redditizia industria del turismo egiziano.

Le autorità egiziane hanno ottenuto impegni per oltre 20 miliardi di dollari in depositi e investimenti da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, alleati del Golfo, e desiderosi di sostenere l’economia di un paese visto come un fulcro nel mondo arabo.

L’Egitto ha anche chiesto discussioni con l’FMI su un nuovo programma. A marzo, la banca centrale ha consentito alla moneta locale, stabile da quasi due anni, di indebolirsi di oltre il 15% e ha alzato i tassi di interesse per la prima volta dal 2017. Si preannuncia quindi un periodo molto delicato, per un Paese che sta cercando una stabilità economica e politica da ormai molti anni.