Ecuador: i I livelli di violenza dei Narcos sono aumentati

L’attacco che ha provocato cinque morti a Guayaquil è l’ultima minaccia dei narcotrafficanti allo Stato in un Paese, l’Ecuador, dove da gennaio si sono verificati 145 attacchi con esplosivi.

Nessuno vuole parlare e nessuno si sente al sicuro a Guayaquil. Il livello di violenza in Ecuador è aumentato fino al punto di ebollizione dopo l’attacco di questo fine settimana, che ha provocato cinque morti, due feriti ancora in condizioni critiche e un Paese consapevole che i tempi di tranquillità sono finiti.

Ecuador sempre più vicino alla soglia di una guerra civile

L’attentato con esplosivi, all’alba e in un quartiere della periferia di Guayaquil, trasmette allo Stato il messaggio che l’azione del narcotraffico ha alzato i toni ed è disposto a mietere vittime civili. Finora, la narrativa ufficiale parlava di battaglie sul territorio tra bande della criminalità organizzata.

Il ministro dell’Interno, Patricio Carrillo, la diagnostica già come “un’ondata di violenza irrazionale” e ammette che l’attacco potrebbe essere una rappresaglia contro lo Stato per i sequestri di droga del fine settimana: 250 chili di cocaina in un’unica operazione al periferia di Guayaquil. L’altra teoria dell’indagine è che si trattasse di un attacco diretto a un residente del quartiere di El Cristo del Consuelo, una zona a basso reddito da sempre trascurata, nota come Cucaracha.

I vicini, invece, lo difendono: l’unica cosa che l’uomo di 42 anni, leggermente ferito, ha fatto è stato gestire una discoteca clandestina dove, appunto, sabato c’è stata una festa quando l’esplosivo è esploso alle due del la mattina. “Sono dilettanti che hanno imparato dalla chimica e che usano elementi fatti in casa come l’acetone e altri”, ha spiegato lunedì il responsabile della politica di sicurezza del Paese.

“Non è roba tradizionale come dinamite, pentolite o C4; è un meccanismo che si può acquistare commercialmente ovunque e lo stanno costruendo”, ha riconosciuto allarmato, dopo aver visitato il quartiere segnato da una cicatrice di facciate distrutte e tetti inesistenti in nove case già umili prima dell’esplosione. Il grande fulcro della violenza in Ecuador è concentrato a Guayaquil, che è a sua volta la città attraverso i cui porti la maggior parte della droga lascia il Paese.

L’Onu ha collocato il Paese al terzo posto con il maggior numero di sequestri nel rapporto del 2022

L’Onu ha collocato l’Ecuador al terzo posto con il maggior numero di sequestri nel suo ultimo rapporto – il World Drug Report 2022 – e ora considera anche il Paese un punto chiave nella via della distribuzione illegale. Il porto di Guayaquil, infatti, è anche il terzo punto di uscita della droga, mimetizzata in container di merce contaminata, destinata agli Stati Uniti e all’Europa. Nelle foto dei sequestri, i fasci posti a terra dai carabinieri per l’esposizione coprono più superficie.

La città costiera detiene il primato anche in altre due cifre che delineano il livello di penetrazione delle bande criminali nella routine dei residenti di Guayaquil: degli oltre 2.500 omicidi registrati quest’anno, un terzo (866) è avvenuto a Guayaquil e nelle città vicine. È anche il punto più caldo del Paese dove è stata commessa la metà degli attacchi con esplosivi. Su 145 su tutto il territorio nazionale, la capitale economica ecuadoriana ne ha registrate 72.

Ma nessuna della grandezza dell’attacco di questo sabato, che ha lasciato un buco di un metro e mezzo con una profondità di quasi 40 centimetri. L’escalation della violenza aveva lasciato messaggi di avvertimento negli ultimi mesi, con la comparsa di due corpi appesi a un ponte a Durán, una città satellite di Guayaquil, e con il piazzamento di autobombe in aree residenziali o commerciali.

E questo lunedì, nel pieno dello stato di emergenza, altre tre persone sono rimaste uccise in un fuoco incrociato, aggravando il senso di insicurezza che ha messo a tacere chi vive vicino a piccoli trafficanti e membri di bande criminali. Nessuno vuole denunciare, come ha riconosciuto il ministro dell’Interno dopo l’attentato, nonostante ci sia una ricompensa di 10mila dollari per aver dato informazioni sull’accaduto.

Ma la paura si è diffusa anche al di fuori dell’ambiente di queste bande. I proprietari di piccole imprese ora devono pagare mensilmente alle mafie “colpi di estorsione” per poter funzionare senza timore di attacchi, e i residenti di Guayaquil hanno imparato a modificare le loro routine per non esporsi a rischi più del necessario.