Ecuador: Governo ed organizzazioni indigene firmano la pace

In Ecuador i leader dello sciopero nazionale sospendono le manifestazioni e il boicottaggio dell’economia in cambio dell’impegno ufficiale a sovvenzionare il prezzo del carburante.

È trascorso un solo giorno dalla marcia degli indigeni che brandiscono lance attraverso il centro di Quito, fino a quando hanno simbolicamente seppellito le armi con un atto di pace. Il governo e i vertici delle organizzazioni giovedì hanno siglato un accordo televisivo, che ha posto fine a 18 giorni di proteste e che implica il trasferimento, principalmente, in materia di carburanti.

Dopo 18 giorni di proteste in Ecuador arriva la tregua

Ciò che ha finalmente portato la pace in Ecuador è l’impegno ufficiale che le casse pubbliche si assumeranno il costo di 15 centesimi di dollaro per gallone delle tre benzine più consumate. La fine delle manifestazioni è avvenuta a metà pomeriggio, dopo metà mattinata di indecisione interni tra i rappresentanti delle comunità sui punti dell’accordo.

Il nuovo approccio era stato forgiato dalla sera prima, quando il ministro del governo, Francisco Jiménez, e il presidente della Confederazione delle nazionalità indigene, Leonidas Iza, hanno pubblicato due video che confermano la loro volontà di negoziare nuovamente prima della mediazione della Chiesa cattolica da Ecuador.

Il consenso fissa un periodo di 90 giorni per verificare se i punti di accordo vengono rispettati o meno. Il governo ha promesso di modificare le leggi, come l’abrogazione del decreto 95 che consentiva di ricevere investimenti privati ​​nelle attività petrolifere dello Stato e di riformare il decreto 151 sull’estrazione mineraria.

Al riguardo, ha risposto alla richiesta che si tenesse sempre una consultazione popolare prima di iniziare l’attività mineraria nei centri limitrofi e di limitare questo tipo di sfruttamento delle risorse nelle aree protette, nei territori ancestrali e negli spazi considerati sorgenti d’acqua.

Inoltre, ha acconsentito a disattivare l’ultimo stato di emergenza dichiarato in quattro province vicine a Quito un giorno prima della pace, proprio per la mancanza di aspettative che poche ore fa c’era per il raggiungimento di un accordo. Il conflitto sociale si è arenato dopo un primo tentativo di dialogo e l’Ecuador è rimasto paralizzato, teso e con una divisione sociale sempre più evidente dopo quasi tre settimane di cortei, blocchi stradali e scontri con le forze di sicurezza.

Iza ed i suoi hanno ottenuto un risultato storico

Il governo aveva ceduto su uno dei punti più controversi, quello della benzina, ma non abbastanza rispetto a quanto chiedevano le organizzazioni indigene. La protesta mirava a sovvenzionare 40 centesimi di dollaro per ogni gallone di diesel, extra ed ecopaís – benzina per uso popolare e trasporto – venduto al consumatore.

Il presidente ecuadoriano, Guillermo Lasso, aveva solo acconsentito per decreto che lo Stato assumesse 10 centesimi di quello che paga il consumatore, destinando al sussidio 266 milioni di dollari l’anno. Ma quella conversazione di lunedì scorso in cui è stata tentata la pace per la prima volta è stata interrotta quella stessa notte dalla morte di un soldato in uno scontro con i membri della comunità nel mezzo dell’Amazzonia.

Il governo ha interrotto il dialogo il giorno successivo, lasciando vuote le sedie al tavolo delle trattative, e ha delegittimato Leonidas Iza come interlocutore. Il volto più riconosciuto delle proteste potrebbe finalmente essere il protagonista della firma dell’accordo di pace questo giovedì, e si è rivelato decisivo quando uno degli altri due rappresentanti indigeni che hanno dovuto firmare l’accordo ha fatto marcia indietro e ha chiesto ulteriori dettagli.

Il rumore rendeva impossibile sentire cosa mancava esattamente, ma Iza ha preso il microfono e, alludendo al peso della sua organizzazione, ha avvertito che il patto poteva continuare senza di lui. “Qui sono rimaste le tre organizzazioni e non abbiamo guardato chi ha più o meno persone”, ha proclamato con stupore sul lato ufficiale e nella mediazione ecclesiastica Gary Espinoza, di Fenocin (altra organizzazione che rappresenta le comunità contadine, indigeni e neri), che ha rifiutato di firmare la carta che dichiarava la risoluzione del conflitto.

“Stiamo facendo grandi sforzi per mantenere l’unità, ma sia chiaro, compagni, se il Fenocin non vuole riconoscere questa vittoria, dovrebbe lasciarla vuota”. Pochi istanti dopo, tutti applaudivano, in piedi davanti al pubblico e con l’attenzione di tutto l’Ecuador, con le mani alzate in segno di vittoria. Le proteste sono state sospese ei manifestanti sono stati chiamati a tornare gradualmente nelle loro comunità.