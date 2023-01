“È cancerogeno”, il Ministero lancia l’avviso: occhio a questo amatissimo riso

By

Il Ministero della Salute ha ritirato un riso di marchio conosciuto a seguito di alcune problematiche, rilevate a seguito di alcuni testi di controllo.

Preoccupazione per i consumatori, il Ministero lancia l’avviso per questo prodotto da non consumare. Vediamo insieme lotti e particolarità.



Riso, il cereale più acquistato al mondo

Tra gli alimenti più consumati al mondo, secondo alcune statistiche, c’è il riso. Questo cereale dalle proprietà straordinarie, ha da un punto di vista nutrizionale tante qualità. Perfetto da consumare, ovviamente nelle giuste dosi, se sei a dieta, è caratterizzato da una buona qualità proteica.

Contiene inoltre aminoacidi essenziali di cui sono privi invece altri cereali. Le sue proteine non contengono glutine e il suo principale nutriente sono i carboidrati che si assorbono lentamente.

Composto da grassi polinsaturi e monoinsaturi, consumarlo fa bene alla salute del cuore. Ricco anche di vitamine del gruppo B e di alcuni sali minerali come fosforo, sodio, selenio, calcio e potassio, non dovrebbe mai mancare sulla tua tavola.

Tante sono le famiglie italiane che ogni giorno acquistano al supermercato confezioni di riso. Per la sicurezza dei controlli, generalmente si tende a mettere nel carrello quello di marche famose e sponsorizzate. A proposito di questo, il Ministero della Salute lancia l’allarme: proprio questo qui, famosissimo, è contaminato.

L’allarme del Ministero: paura per il lotto contaminato

Il Ministero della Salute lancia l’allarme che fa preoccupare i consumatori: questo riso è contaminato. Due sono i lotti segnalati dall’organo di controllo come pericolosi. Non si tratta della prima volta che il Ministero monitora le aziende e i sistemi di controllo rilevando delle pericolosità.

Purtroppo però, nella maggior parte dei casi, anche i prodotti contaminati finiscono sugli scaffali del supermercato e di conseguenza nelle nostre case. Nemmeno due settimane fa, un famoso marchio che produce latte per bambini si è ritrovato costretto a ritirare diversi lotti per via di contaminazioni che si sono verificate al momento del confezionamento.

I controlli di sicurezza da parte degli organi preposti a ciò, sono rigidi e serrati eppure ogni giorno avvengono dei richiami alimentari per alcuni prodotti che risultano poi contaminati.

Nella maggior parte dei casi, non si incorre a pericoli di grave natura ma è comunque vero che le sostanze all’interno possano provocare – in vari casi – patologie differenti.



Passiamo però al Focus del nostro articolo. L’allarme lanciato dal Ministero della Salute riguardo il riso. La contaminazione riguarda un prodotto molto noto, il “Riso Vialone nano” della marca Curtiriso.

L’organo di controllo ha deciso, attraverso la comunicazione a livello nazionale, di ritirare il prodotto per evidente rischio chimico. Pare che ci sia una presenza in dosi eccessive di triciclazolo. E’ un anticrittogamico e fungicida che generalmente viene utilizzato per eliminare i parassiti del riso.

Il regolamento UE 983 dell’anno 2017, ha stabilito un massimo residuo che questo cereale può contenere. La presenza in quantità maggiori rispetto a quelle stabilite dalla legge è vietato in quanto questo fungicida è in grado di provocare problemi di varia natura.

Controlli e verifiche: quando il prodotto diventa un pericolo per la salute

Le aziende produttrici di alimenti sono generalmente molto attente alle indicazioni e alle leggi dei regolamenti ma questi due specifici lotti sono sfuggiti all’attenzione. Essi, ritenuti potenzialmente pericolosi per il nostro organismo, sono stati immediatamente ritirati dal mercato.

Controlla anche tu il numero seriale, se hai acquistato questo prodotto della marca Curtiriso. I lotti di produzione interessati al sequestro sono il P22101164 e il P22100472. Controlla anche la data di scadenza. Il primo lotto prevede la scadenza al 18 ottobre 2024 e viene venduto in confezioni da 500 grammi.

Il secondo invece, ha scadenza all’8 ottobre 2024 e viene venduto in confezioni da un chilo. Se malauguratamente vi siete ritrovati a consumare proprio i lotti contaminati, non andate in panico.

Contattate il vostro medico di fiducia che saprà come agire. Per qualsiasi informazione è disponibile anche un numero verde per il consumatore che è il seguente: 800036457.