Dove vedere in tv e streaming la penultima giornata di Serie A

La Serie A, il campionato di Serie A, è agli sgoccioli. Proprio oggi, con la partita tra la Sampdoria già retrocessa e il Sassuolo, infatti, inizia la penultima giornata in cui potrebbe arrivare almeno una sentenza che riguarda la Champions League. Con la penalizzazione di dieci punti per la Juventus decisa dalla Corte federale d’appello prima del fischio d’inizio della gara dei bianconeri contro l’Empoli, qualcosa si è delineato anche nello scorso turno e ora c’è da capire sia l’effettivo arrivo delle inseguitrici del Napoli, sia chi saranno le altre due oltre, appunto, i partenopei e la Lazio. E in quest’ottica due match più di altri ci potranno dare risposte: Inter-Atalanta e Juventus-Milan, ma da non sottovalutare c’è anche la partita dell’Artemio Franchi tra la Fiorentina e la Roma.

Per quanto riguarda, invece, il discorso retrocessione, con la Cremonese che andrà, suo malgrado, a fare compagnia ai blucerchiati, c’è da capire chi sarà la terza a scendere in Serie B e le candidate sono Hellas Verona, Spezia e Lecce. I primi scenderanno in campo contro i toscani di Paolo Zanetti, i secondi contro il Torino, mentre i salentini, nei fatti quelli più avanti in classifica, dovranno vincere contro il Monza in quello che è il fortino dei brianzoli. Non sarà affatto semplice, ma dopo tutto è anche questo il bello del nostro massimo campionato. Vediamo insieme, e nel dettaglio, quali saranno le partite di questa penultima giornata e dove vederle in tv e diretta streaming.

Da Inter-Atalanta e Juventus-Milan passa la qualificazione alla prossima Champions League, il Lecce si gioca il primo match point per rimanere in Serie A contro il Monza

Due giornate di Serie A più le finali di Europa League, con la Roma che sarà protagonista ma a campionato in corso, di Conference, con la Fiorentina che proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso dai giallorossi di José Mourinho, e poi di quel sogno che è la Champions League, in cui ci sarà l’Inter a combattere contro il Manchester City per riportare in Italia la coppa dalle grandi orecchie che manca da 13 anni, ovvero da quella finale di Madrid che sempre i nerazzurri avevano vinto con in panchina lo Special One, e il calcio giocato smetteremo di godercelo per un po’. Un sollievo dopo tutta questa abbuffata di gare a cui il Mondiale in Qatar ci ha costretto, e ha costretto soprattutto i giocatori (chiedere alla squadra di Vincenzo Italiano e a quella di Simone Inzaghi per conferma), ma anche una croce, perché di fatto la bulimia da pallone ci mancherà.

Ma ecco, non è ancora tempo di pensare a quello perché stasera inizia la 37esima giornata del nostro massimo campionato, la penultima, che potrebbe (e dovrebbe) restituirci almeno un altro verdetto, specialmente per chi l’anno prossimo dovrà tornare a calcare i campi europei più importanti. E ci sono due partite, su tutte, che potranno darcela questa sentenza, e quindi eccole tutte.

A iniziare da Sampdoria-Sassuolo di stasera alle 20:45, un match in cui entrambe le squadre non hanno un granché da chiedere a questo campionato e che, proprio per questo, potrebbe regalare emozioni e qualche gol in più del solito, soprattutto delle difese un po’ più aperte per raggiungere un risultato positivo. I blucerchiati ci metteranno l’orgoglio del caso, quello che può avere un club già retrocesso e che ha una storia di livello, ma che per la prima volta arriverà ultimo in classifica, a meno di miracoli sportivi nelle ultime due partite. Tra le incertezze societarie e un futuro che vedrà il club ripartire da zero, finire dignitosamente è un obbligo che i tifosi meritano per come hanno sostenuto la squadra negli ultimi mesi, tra i risultati negativi, le pressioni dall’esterno e un gruppo che dal punto di vista tecnico non è mai decollato.

Dejan Stankovic contro il Sassuolo potrebbe spingere sulla difesa a quattro dopo gran parte della stagione giocata con l’assetto a tre e che, in realtà, non ha pagato dividenti per nulla alti. In porta ci sarà ancora Ravaglia, davanti a lui è garantita la spinta dei terzini, probabilmente i migliori in rosa nella seconda parte di stagione e che saranno ancora Augello a sinistra e Zanoli a destra. In mezzo, invece, la coppia scelta dovrebbe essere quella tra Nuytinck e Amione, anche se Murillo spinge per un posto e alla fine potrebbe sopravanzare a uno dei due compagni. A centrocampo di grandi dubbi non ce ne sono, visto che la linea a quattro sarà composta da Leris e Djuricic sulle due corsie laterali, anche se quest’ultimo avrà piena licenza di accentrarsi in fase offensiva e cercare di creare occasioni da gol sulla trequarti con la sua qualità, il dribbling e il tiro. Caratteristiche che conosciamo bene, ma che in questa stagione abbiamo visto di rado, anche per i soliti problemi fisici che l’hanno condizionato. In mediana, invece, il tecnico serbo punterà su un mix di qualità e quantità con Rincon e Winks. Sul duo in attacco, però, c’è ancora qualche dubbio, visto che al fianco di Manolo Gabbiadini sono in lizza tre centravanti per un solo posto. In pole resta Fabio Quagliarella, per questioni di cuore, storia e perché ha segnato anche contro il Milan. Occhio, però, a Jesè Rodriguez e Sam Lammers che sgomitano per una maglia e comunque dovrebbe avere a disposizione almeno uno spezzone per dimostrare il loro valore. Chissà che non sia la volta buona per loro di tornare al gol dopo una stagione avara di soddisfazioni. Ricordiamo, infatti, che la Sampdoria, oltre a essere ultima in classifica, ha il peggior attacco e la peggior difesa del torneo.

Dall’altra parte, il Sassuolo ha la pancia piena per una salvezza arrivata con largo anticipo e dopo un girone di ritorno dagli ottimi risultati. Alessio Dionisi, però, non vuole lasciare nulla al caso anche nelle due partite finali e magari dare lo slancio giusto per impostare la squadra anche per l’anno prossimo, visto che resterà sulla stessa panchina. Per avere la meglio sulla Sampdoria il tecnico punterà ancora una volta sulla qualità straripante di Domenico Berardi, la vera luce di questa squadra e che tante volte ha dimostrato quanto sia importante per i neroverdi e i loro successi. Al suo fianco, dovrebbe partire dal primo minuto Andrea Pinamonti, a caccia di gol in un anno in cui molti si aspettavano di più da lui. Attenzione, però, anche a Gregoire Defrel con cui il ballottaggio è ancora aperto: tra i due dovrebbe esserci comunque una staffetta. A sinistra, invece, di dubbi non ce ne sono tanti dato che Bajrami è favorito per una maglia con Armand Lauriente, ai box per infortunio. La difesa, a meno di turnover dell’ultimo momento, è quella titolare con Toljan a destra e Rogerio a sinistra, in mezzo Erlic e Ferrari. A centrocampo, invece, si fa sentire l’assenza di Davide Frattesi, infortunato e al centro dei rumors di calciomercato. Prenderà il suo posto Harroui e al suo fianco ci saranno Lopez e Henrique.

Il sabato di Serie A, poi, è parecchio ricco e porta con sé quattro partite importanti per i verdetti finali, alcune più di altre ovviamente. Alle 15, si parte con Salernitana e Udinese, entrambe paghe da una stagione che non ha avuto grossi slanci ma che alla fine ha permesso ai due club di terminare l’anno senza patemi. I granata, in particolare, hanno accelerato dall’arrivo di Paulo Sousa e hanno acquisito un’identità di gioco ben precisa, quella conferita dall’arrivo del tecnico portoghese e che ha portato diversi singoli ad aumentare il livello delle prestazioni.

Su tutti pensiamo ad Antonio Candreva, un talento assoluto che spesso va a intermittenza e che è reduce da una grande prestazione, o meglio da un gran gol, contro la Roma che ha ribadito ancora una volta le sue qualità. In porta, è aperto il ballottaggio tra Ochoa e Sepe, ma il messicano è favorito come nelle ultime settimane in cui ha offerto delle ottime prestazioni, soprattutto nei match di pregio dei campani. L’allenatore ex Fiorentina punterà ancora una volta sulla difesa a tre composta da Bronn, Lovato e Pirola, un talento di cui bisogna ancora decidere il futuro, ma che merita sicuramente la conferma nella provincia campana. Conferme per i due laterali che saranno ancora Mazzocchi e Bradaric, con la cerniera centrale composta da Coulibaly e Bohinen. In realtà, il ballottaggio resta aperto tra quest’ultimo e Vilhena. Tornando a Candreva, l’ex Inter e Lazio sarà ancora sulla trequarti con licenza di fare male alla difesa avversaria e di trovare da solo la posizione giusta per dare fastidio alla retroguardia avversaria. Vista l’assenza di Dia infortunato al ginocchio, in avanti ci saranno Kastanos e Piatek con l’ex Milan che sarà più vicino alla porta rispetto al solito. In realtà, occhio anche a Botheim che alla fine potrebbe avere la meglio sull’attaccante ex Juventus, comunque favorito.

L’Udinese risponde con la formazione titolare, al netto di qualche assenza che ancora pesa nelle gerarchie di Andrea Sottil. In porta, è intoccabile Silvestri, mentre la linea difensiva sarà composta dai soliti Rodrigo Becao, Bijol e Nahuel Perez, con il brasiliano al rientro dopo l’ultimo turno. Sugli esterni di centrocampo c’è da registrare l’assenza di Destiny Udogie per squalifica, ma al suo posto è pronto ad avere una chance Zeegelar sulla fascia sinistra. Il resto del centrocampo è composto dai titolarissimi, senza particolari novità: Roberto Pereyra sarà a destra, nel cuore del gioco invece agiranno Sandi Lovric, Walace e Lazar Samardzic, pronti a fare male con i loro continui inserimenti e la qualità nei calci piazzati. In attacco, invece, dovrebbero essere scelti Thauvin e Beto, con il francese che avrà un’altra occasione dal primo minuto per dimostrare di meritare la conferma anche per l’anno prossimo. In realtà, il posto da titolare non è ancora garantito per l’ex Marsiglia, dato che Sottil potrebbe scegliere Arslan e avanzare uno tra Pereyra e Samardzic. È un dubbio che sarà sciolto solo all’ultimo momento, con Nestorovski che comunque partirà dalla panchina. È probabile, visto lo spirito che accompagna le due squadre, che entrambe vadano in gol e comunque ci aspettiamo un confronto aperto ed equilibrato.

Alla stessa ora, poi, ci sarà un’altra partita, forse leggermente più importante, ai fini della classifica almeno, ovvero quella tra Spezia e Torino. I liguri di Leonardo Semplici vengono da una vittoria e un pareggio fondamentali per continuare ad alimentare il sogno di rimanere in Serie A, ma servono almeno due ultimi sforzi e, appunto, la partita contro gli uomini di Ivan Juric sarà uno dei crocevia della stagione in questo senso. D’altronde, con il meno dieci rifilato alla Juventus dalla Corte d’appello federale, è svanita per i granata la possibilità di tornare in Europa, e nella fattispecie in Conference League. Nonostante, infatti, il settimo posto valga l’accesso alla terza competizione Uefa, i punti di distanza dai “cugini” sono troppi per poter ancora sperare in qualcosa di più grande, almeno non fino al 15 giugno, in cui i bianconeri potrebbero essere nuovamente sanzionati e finire dietro di loro.

E quindi, in pratica, nella sfida dell’Alberto Picco, ci sarà una squadra che deve fare di tutto per vincere, e scenderà in campo, appunto, con le migliori intenzioni, dall’altra ce ne sarà un’altra che ha poco da chiedere ancora al campionato ma farà in modo di onorarlo fino alla fine come già fatto, per altro, anche contro l’Hellas Verona, che si gioca con lo Spezia la non retrocessione, ma anche con la Lazio.

Passando alle questioni di campo, visto il peso di una partita che potrebbe avvicinare la salvezza, i bianconeri schiereranno ovviamente la formazione migliore possibile, al netto delle assenze che comunque non sono poche e che vanno avanti da diverse settimane, se non mesi. Il 3-5-2 di Semplici vedrà, come al solito, Dragowski in porta e davanti a lui Wisniewski, Ampadu e Nikolaou. I laterali hanno caratteristiche diverse, pronti a scalare e attaccare in via asimmetrica. Amian è certamente più difensivo, Gyasi più offensivo, anche se quest’anno spesso si è ritrovato a giocare tra i due davanti e non con risultati eccellenti. I tre centrocampisti centrali saranno ancora una volta Bourabia, Esposito, in ottima forma e con possibilità di fare male su calcio piazzato, ed Ekdal. Il duo offensivo si compone con Nzola, la vera punta di diamante della squadra e il capocannoniere della squadra e Shomurodov, acquisto arrivato dalla Roma per innalzare il livello dell’attacco ligure, ma che ancora non è riuscito a dare il meglio. Magari lo farà proprio negli scampoli più importanti della stagione e nella partita di questo weekend.

Match in cui comunque il Torino non ha affatto intenzione di restare a guardare e, anzi, nonostante la classifica non abbia più molto da chiedere, dicevamo, è pronto a mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri. Juric pretende dai suoi un’altra prova di livello e, quindi, non fa sconti con il turnover. La difesa è confermata in toto con Vanja Milinkovic-Savic in porta e il trio difensivo composto da Djidji, Schuurs e Buongiorno. Anche sui laterali non ci sono grosse novità con Singo a destra e Rodriguez che agirà ancora in posizione più avanzata sulla sinistra. La qualità è all’ordine del giorno a centrocampo dove ci saranno Ilic e Ricci pronti a garantire impostazione, filtro e anche inserimenti. In posizione un po’ più avanzata, ma sempre per vie centrali, ci sarà Vlasic, la vera arma in propria in zona gol per i granata con una posizione sempre scomoda da leggere per i difensori avversari. L’attacco è ovviamente comandato da Antonio Sanabria, l’uomo più in forma dell’intera rosa e probabilmente tra i migliori bomber del campionato in questa fase. Dopo l’accelerazione nella seconda parte di stagione e il gol dell’ultimo turno, l’attaccante vuole ripetersi e, quindi, lo Spezia dovrà serrare i ranghi per contenere il suo fiuto per il gol. Al suo fianco, potrebbe spuntarla Yann Karamoh, anche quest’anno a corrente alternata un po’ a causa degli infortuni, un po’ per la tanta concorrenza in quella zona di campo. Il ballottaggio è aperto con Miranchuk, ma dipenderà anche da che impronta vorrà dare Juric alla squadra. Come ogni settimana.

Dalle 18, ancora, si entrerà nel merito delle zone più calde della classifica. All’Artemio Franchi, una Fiorentina un po’ delusa dalla finale di Coppa Italia persa contro l’Inter, e giocando un ottimo calcio, ammettiamolo, e con un pensiero all’altra finale in programma, quella di Conference League del 7 giugno contro il West Ham affronterà una Roma che, almeno in campionato, si è un po’ lasciata andare nelle ultime partite, ma anche lei un pensiero, o più di uno, lo sta buttando al 31 maggio e a quella Puskas Arena in cui si dovrà giocare l’accesso alla Champions League vincendo contro il Siviglia, i re dell’Europa League, che nell’ultimo atto, esattamente come il tecnico dei giallorossi, non hanno mai perso.

D’altronde, arrivare dalla classifica di Serie A alla coppa dalla grandi orecchie per gli uomini di Mourinho è parecchio difficile, perché oltre che contare sulle proprie forze, dovranno anche sperare che la Juventus faccia il suo contro il Milan (ma di questo ne parleremo dopo), e stesso discorso vale anche per i Viola, che per tornare a giocare in Europa devono solo vincere contro gli inglesi di Londra. E forse è anche per questo motivo che entrambi gli allenatori faranno un po’ di turnover in vista dei prossimi impegni.

Nella Fiorentina, ci potrebbero essere a partire dal portiere, dato che anche stavolta Cerofolini potrebbe avere la meglio su Terracciano. In difesa, anche se di certezze non ce ne sono, l’unica conferma dovrebbe essere Martinez Quarta. A riposo Dodo, Milenkovic e Biraghi e al loro posto dovrebbero giocare Venuti, Ranieri e Terzic. Grandi cambiamenti anche in mediana nel 4-2-3-1 che ormai Italiano ha scelto di adottare e che preferisce al 4-3-3 di inizio anno per esaltare le qualità dei suoi calciatori offensivi. Si rivedrà, infatti, Duncan dal primo minuto e Mandragora che nella finale contro l’Inter è solo subentrato. Non partirà dal primo minuto neanche Arthur Cabral che non era al meglio neanche contro i nerazzurri, ma avrà un’altra occasione Luka Jovic, a lungo criticato e dal rendimento altalenante quest’anno. La rivoluzione totale è sulla trequarti con Nico Gonzalez in panchina in vista della Conference League. Antonin Barak farà rifiatare Giacomo Bonaventura sulla trequarti, mentre sugli esterni toccherà a Kouame e Saponara, ormai la coppia designata per la Serie A. Sono comunque tanti i calciatori che potrebbero avere spazio, anche dal primo minuto. Occhio a Igor e Sottil, per esempio, pronti a dare il loro contributo alla causa.

La risposta della Roma sarà ugualmente improntata sul turnover e sul far recuperare le forze in vista della finale contro il Siviglia. I grandi cambiamenti partono dalla difesa dove Svilar prenderà il posto di Rui Patricio, mentre la linea a tre di Mourinho è all’insegna della gioventù e composta da Keramitsis, Llorente e Ibanez. Sugli esterni Missori avrà l’opportunità di mettersi in evidenza e anche Zalewski ritroverà il posto da titolare, in attesa di sciogliere i dubbi sul suo futuro. Ampio turnover anche in mediana dove Tahirovic sarà al fianco di Camara, con Matic e Cristante pronti a tirare il fiato dopo un periodo di tour de force per i tanti impegni e gli infortuni dei compagni. In attacco non ci saranno Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, che tiene in ansia il popolo giallorosso e alla fine potrebbe andare solo in panchina anche nella finale di Europa League contro il Siviglia. La coppia scelta per la Viola, invece, dovrebbe essere quella tra Solbakken e Belotti. Qualcosa potrebbe ancora cambiare all’ultimo momento con Celik ed El Shaarawy che potrebbero prendere una maglia rispettivamente in difesa e in attacco. Dubbi dell’ultimo minuto che non cambiano il leitmotiv di una partita in cui si penserà ad altro, ma che va portata a termine nella maniera migliore possibile per concludere al meglio la stagione.

Alle 20:45, poi, ci sarà una delle partite più importanti di questa penultima giornata del nostro massimo campionato. Un’Inter che sembra non aver mai la pancia piena nonostante abbia appena conquistato il torneo nazionale e il 10 giugno affronterà gli uomini di Pep Guardiola in una finale in cui tutto potrebbe succedere, vuole staccare il pass per la prossima edizione della Champions League con un turno d’anticipo. Agli uomini di Inzaghi contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che è quinta a cinque punti di distanza dagli altri nerazzurri, nei fatti basterebbe un pareggio per arrivare tra le prime quattro, ma appunto non avranno di fronte la squadra migliore per riuscire nell’impresa (per i tanti impegni, eh), ma avranno dalla loro un pubblico che per l’ultima volta in stagione, a San Siro, potrebbe rendere omaggio a una squadra che al primo aprile era data per spacciata e ora è tra le migliori in Europa, sicuramente tra le migliori in Serie A.

Dopo due anni senza coppe europee, però, anche i bergamaschi vogliono tornare in quella che conta di più, in quell’Olimpo del calcio in cui qualche soddisfazione se la sono anche levata nel corso del tempo. Vincere contro l’Inter significherebbe avvicinare i rossoneri di Stefano Pioli, nella speranza che pure loro cadano, e qualsiasi altro risultato potrebbe compromettere non poco anche la qualificazione all’Europa League.

Il tecnico dei padroni di casa opererà, per forza di cose, diversi cambi rispetto alla finale di Coppa Italia, anche perché, nonostante il giorno e mezzo di riposo concesso ai calciatori e allo staff, il tempo è veramente poco tra una partita e l’altra per recuperare, con non poche polemiche per l’assegnazione della partita al sabato e non al lunedì come i milanesi si aspettavano. In porta tornerà André Onana, tenuto in panchina contro la Fiorentina per lasciare spazio a Samir Handanovic. In difesa, un Matteo Darmian preziosissimo, ma anche molto stanco, potrebbe inizialmente partire fuori dall’undici titolare per lasciare spazio a Danilo D’Ambrosio che potrebbe essere all’ultima partita a San Siro con la maglia dell’Inter, se alla fine il suo contratto non dovesse essere rinnovato. A riposo anche Alessandro Bastoni in favore di Stefan de Vrij, entrato molto bene nella finale di mercoledì, e a concludere il terzetto sarà Francesco Acerbi, fedelissimo di Inzaghi e inamovibile nello scacchiere dell’allenatore piacentino. Contro la sua ex squadra troverà spazio Robin Gosens sull’out mancino, ma con Federico Dimarco pronto a entrare nel secondo tempo. Sulla corsia di destra, invece, è difficile che trovi spazio Raoul Bellanova, che in questa settimana ha compiuto gli anni: confermato, invece, Denzel Dumfries che manca il gol in campionato dalla prima giornata.

Il centrocampo è composto dai titolarissimi e, quindi, da Calhanoglu, Brozovic e Barella. Alla fine, però, Inzaghi potrebbe decidere di dare fiato al regista croato, scegliendo al suo posto Asllani in regia. Sono valutazioni che verranno fatte solo in queste ore e che potrebbero cambiare anche a ridosso della partita in base allo stato di forma di alcuni calciatori. In attacco, invece, grossi dubbi non ce ne sono, dato che Inzaghi ha trovato le coppie di riferimento tra campionato e coppa. Joaquin Correa e Romelu Lukaku, quindi, partiranno dal primo minuto con Lautaro Martinez e Edin Dzeko pronti a subentrare. L’Inter deve stringere i denti e tentare di portare a casa almeno un punto per qualificarsi alla prossima Champions League, ormai l’unico vero obiettivo per la Serie A da almeno tre mesi.

L’Atalanta allo stesso tempo si gioca le residue possibilità di accesso alla massima competizione europea e, quindi, andrà a San Siro con gli uomini migliori per provare a strappare una vittoria che sarebbe fondamentale per coronare un sogno che fino a un mese fa sembrava inaccessibile. Gasperini punterà su Sportiello in porta e sulla linea a tre composta da Toloi, Djimsiti e Scalvini, i titolari di quest’anno, con buona pace di Demiral e Palomino che sono scalati nelle gerarchie. Dopo l’infortunio e la paura degli ultimi giorni, Davide Zappacosta sembra aver recuperato e probabilmente inizierà la partita cercando di sfruttare la scia di gol e buone prestazioni che ha fornito da gennaio in poi, soprattutto. Dall’altro lato ci sarà Joakim Maehle che dovrà stare particolarmente attento agli inserimenti di Barella e Dumfries alle sue spalle. A centrocampo, invece, non ci sono grossi dubbi con Teun Koopmeiners e Marten de Roon che comporranno la cerniera in mediana. E con Mario Pasalic più avanzato sulla trequarti e pronto a offendere con i suoi continui inserimenti oltre la difesa avversaria.

In attacco, Gasperini non ha ancora recuperato Duvan Zapata infortunato, ma al suo posto ci sarà Ademola Lookman che sembra tornato pienamente in forma e vuole anche riprendere il feeling con il gol della prima parte dell’anno. Si ricomporrà, inoltre, la coppia con Rasmus Hojlund tornato al gol dopo un periodo di astinenza e che ora non vuole più fermarsi, anche contro i club più blasonati dell’intero campionato. Di certo, si tratta di una partita importantissima per il destino dell’una e dall’altra squadra e che potrebbe garantire un altro verdetto sulle qualificate alla prossima Champions League. Saranno importanti anche i gol di scarto, nel caso in cui a vincere fossero i bergamaschi, ma questi sono calcoli che potranno essere fatti solo in un secondo momento, perché ora a parlare sarà la tecnica, la tattica e il campo, come tutte le partite di cartello.

E poi arriviamo a domenica, in cui si concluderà per la prima volta dopo tanto tempo, la giornata. Ad aprire i giochi saranno Verona ed Empoli all’ora di pranzo, in una partita calda e di certo non per le questioni climatiche, non solo almeno. I ragazzi di Marco Zaffaroni hanno assoluta necessità dei tre punti per tentare di rientrare in corsa per la salvezza, dato che lo Spezia ora è in vantaggio di un punto e il Lecce di tre. Distanze che i veneti sperano di accorciare o di colmare del tutto proprio in questo turno e con i diretti avversari che hanno matematicamente chiuso la questione lunedì scorso grazie alla roboante vittoria contro la Juventus.

Insomma, non ci sono molte alternative per i padroni di casa che ora devono correre, vincere e sperare che gli altri non lo facciano per avere ancora l’occasione di restare aggrappati alla massima categoria a una sola giornata dal termine. Le scelte, quindi, sono piuttosto chiare in casa Verona, ma ancora con qualche ballottaggio all’orizzonte. Se in porta non c’è alcun dubbio sulla presenza di Montipò e in difesa due posti su tre sono assicurati per Ceccherini e Hien, occhio al braccetto di sinistra dove Cabal è leggermente favorito su Magnani. I laterali di centrocampo, invece, sono certi, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, con Faraoni e Depaoli rispettivamente a destra e a sinistra, cosa che avviene ormai in ogni match da quando l’esterno destro ex Inter ha recuperato dall’infortunio. Tameze è inamovibile per gli equilibri della squadra nel ruolo di mediano, ma al suo fianco è bagarre tra Sulemana e Abildgaard, con il primo leggermente avanti nelle idee del tecnico.

Zaffaroni punterà anche sulla qualità di Ngonge sulla trequarti per tentare di scardinare le linee dell’Empoli, ma resta il dilemma relativo il centravanti, quello che va avanti ormai da tutta la stagione. Se Verdi ballerà tra trequarti e attacco e l’allenatore non ne farà a meno, attenzione a Djuric, pronto a partire titolare e a offrire il suo prezioso contributo su tutte le palle alte e, quindi, anche nei calci piazzati. In alternativa, Zaffaroni potrebbe preferirgli Gaich, ma al momento non è l’ipotesi più probabile. Ci aspettiamo comunque che entrambi mettano piede in campo in una partita così importante e in cui è necessario vincere a tutti i costi.

La risposta dell’Empoli sarà all’insegna della gioventù e del talento, il leitmotiv che accompagna il modo di fare e di vedere il calcio dei toscani e che Paolo Zanetti asseconda a pieno anche nelle sue scelte. Vicario sarà tra i pali, osservato dalle maggiori big del nostro campionato e anche da quelle estere, mentre in difesa c’è solo un cambio rispetto alla formazione che ha dato ottime risposte nelle ultime settimane. A destra è confermato Ebuehi, ma anche Ismajli e Luperto al centro. Sulla fascia opposta non ci sarà, invece, Parisi squalificato e al suo posto ecco Cacace. A centrocampo ecco Grassi, Haas e Akpa Akpro, ma attenzione a Fazzini. Il talento che ha trovato grande spazio nelle ultime settimane, infatti, è in ballottaggio con Henderson per una sola maglia. È assolutamente confermato Nicolò Cambiaghi sulla fascia sinistra e in grande spolvero anche contro la Juventus, mentre da centravanti agirà Francesco “Ciccio” Caputo, autore di una doppietta decisiva contro i bianconeri.

Arriviamo così alla partita delle ore 15, in cui Bologna e Napoli si fronteggiano non per obiettivi di classifica, piuttosto per mettere alla prova i loro stili di gioco e togliersi qualche altra soddisfazione quando il campionato sta per volgere al termine. I rossoblù sono tranquilli ormai da un pezzo e hanno raggiunto picchi di gioco parecchio interessanti con Thiago Motta in panchina. L’ex centrocampista di Inter e PSG, ora allenatore corteggiato un po’ da tutti in Europa, non ha alcuna intenzione di veder calare il livello di attenzione dei suoi all’ultima partita in casa e quindi davanti al proprio pubblico. Dopo una stagione comunque positiva e che ha vissuto due mesi meravigliosi, chiudere con una sconfitta sarebbe il modo peggiore di salutarsi, anche se davanti c’è un Napoli che non lascia nulla al caso e che ha già dimostrato contro l’Inter come non abbia alcuna intenzione di regalare niente a nessuno dopo uno scudetto stravinto e senza più coppe da giocare.

Per questa ragione, qualche cambiamento ci sarà negli undici di Luciano Spalletti, anche per dare maggiore spazio a chi quest’anno ha giocato meno e merita comunque le sue occasioni per mettersi in evidenza. Il ballottaggio è aperto già in porta, dato che Meret potrebbe anche accomodarsi in panchina e lasciare un turno a Gollini. In difesa, si segnala il ritorno di Mario Rui sulla corsia di sinistra, mentre a destra non si rinuncia mai a capitan Di Lorenzo, in gran forma e autore di un bellissimo gol partita anche contro la finalista di Champions League nel weekend passato. I due centrali, invece, dovrebbero essere quelli titolari con Rrahmani confermato al fianco di Kim Min-Jae, su cui anche negli ultimi giorni si rincorrono le voci di calciomercato. Anguissa e Lobotka non dovrebbero avere sconti e, quindi, inizieranno anche in quest’occasione la partita, ma è sulla trequarti dove ci sono meno certezze.

Spalletti, infatti, vorrebbe concedere una chance dal primo minuto a Gaetano, entrato benissimo in partita contro l’Inter e autore anche del gol del 3-1. Sulle corsie laterali, invece, i favoriti sono Politano e Kvaratskhelia, ma con Zerbin e Raspadori pronti a sgomitare per una maglia. Se non dovessero essere scelti dal primo minuto, è probabile che subentrino a gara in corso. In avanti, guai a toccare Victor Osimhen che vuole conquistare per la prima volta in Italia il titolo di capocannoniere. Giovanni Simeone è comunque pronto a subentrare e a giocarsi le sue occasioni con la solita grinta.

Per tornare ai padroni di casa, i dubbi sono molti di meno e legati soprattutto all’assenza di Riccardo Orsolini. Ma andiamo con ordine. Skorupski sarà regolarmente in porta, mentre la linea a quattro dei rossoblù sarà composta da Posch, Bonifazi, Lucumì e Cambiaso, da destra a sinistra. Anche a centrocampo ci sono pochi ballottaggi: Schouten e Ferguson sono praticamente certi della maglia da titolare, e forse anche Dominguez, nonostante Moro sia un pupillo dell’allenatore e un’insidia niente male. Marko Arnautovic ora sta bene e sarà regolarmente in campo dall’inizio al centro dell’attacco. Al suo fianco, ci sarà Musa Barrow, ormai inamovibile nelle scelte di Motta. Il vero dilemma è chi sostituirà Orsolini: Aebischer resta favorito, ma se si volesse puntare su un’opzione più offensiva, allora ecco Sansone, pronto a strappare una maglia da titolare. Chiunque siano i ventidue in campo, ci si aspetta una prova a viso aperto da parte di entrambe e uno spettacolo parecchio interessante da vedere.

Sempre alle ore 15, poi, ci sarà un’altra partita fondamentale per la corsa salvezza. Monza e Lecce si sfidano all’U-Power Stadium con due obiettivi ben diversi. Quello dei pugliesi è ovviamente mantenere la categoria, verdetto che a un certo punto della stagione sembrava scontato, ma che ora si sta materializzando con sempre più difficoltà all’orizzonte. I tre punti di vantaggio sullo Spezia a due match dal termine restano comunque un plus importante e da conservare. Certo, una vittoria in trasferta ora garantirebbe di fatti l’obiettivo e, quindi, sarebbe essenziale per gli uomini di Marco Baroni.

Dall’altra parte, il Monza non ha alcuna intenzione di abdicare al ruolo scomodo che si è guadagnato in questa stagione. I brianzoli sono ormai sicuri della salvezza da mesi, e ci mancherebbe pure per le vittorie portate a casa, il gioco espresso e una grinta che hanno dimostrato di avere in pochi a questo livello nella nostra Serie A. Raffaele Palladino, poi, non è uno che fa sconti (e forse è anche per questo che la Juventus lo vuole tanto) e ha intenzione di schierare la formazione migliore per chiudere l’anno al meglio di fronte al proprio pubblico.

In porta ci sarà ancora Michele Di Gregorio, ormai un idolo assoluto del pubblico lombardo e pronto a blindare il risultato anche in quest’occasione. In difesa, c’è da sostituire Luca Caldirola infortunato e dovrebbero farlo Marlon, Pablo Marì e Armando Izzo, comunque affidabili e considerati titolari da Palladino e dal suo staff. Sulla fascia destra è ormai insostituibile Patrick Ciurria, esattamente come a sinistra Carlos Augusto, uno dei laterali più prolifici dell’intero torneo. Pessina e Rovella non si toccano in mediana e con licenza di fare filtro, ma anche di fare male con i loro avanzamenti continui e totali sulla trequarti. Stefano Sensi ci riprova e potrebbe tornare titolare alle spalle di Caprari e Mota, l’attacco leggero che ultimamente il Monza sta preferendo davanti. Da non scartare, però, l’ipotesi che alla fine sia Andrea Petagna il preferito dal primo minuto, probabilmente con l’esclusione di uno tra Sensi e Rovella.

La risposta del Lecce arriverà con l’ormai consueto 4-3-3 che vede tra i pali Falcone, una sicurezza per i pugliesi, e in difesa Gendrey e Gallo sugli esterni, con Baschirotto e Umtiti al centro. Ci si aspetta tanto proprio dai centrali in una partita del genere, perché toccherà a loro tenere botta nell’uno contro uno con i veloci attaccanti del Monza, ma anche farsi vedere in fase offensiva e sui calci piazzati che spesso sono una risorsa essenziale in una partita così. Il centrocampo, a meno che non venga scelto Hijulmand, sarà quello della seconda parte di stagione con Gonzalez, Blin e Oudin. In attacco, le certezze sono molte di meno visto che i ballottaggi sono aperti per due posizioni su tre. Gabriel Strefezza è sicuro del posto e spera di essere decisivo nel match più importante, ma sull’altra corsia è sfida aperta tra Banda e Di Francesco, con il primo leggermente favorito. Da centravanti puro, non ci sono certezze su chi inizierà la partita tra Colombo e Ceesay, perennemente alternati tranne che nella prima parte dell’anno. Servirà anche ritrovare il loro fiuto per il gol per blindare l’obiettivo più importante della stagione.

Alle 18, partirà allo stadio Olimpico una festa in cui, per la prima volta con la Lazio in campo, verrà registrato il sold-out. La festa dei tifosi biancocelesti ci sarà per due motivi: perché la squadra di Maurizio Sarri si è qualificata in Champions League due anni dopo l’ultima volta (e senza dover passare le pene dell’inferno come è successo in altri casi), e in effetti scenderà in campo contro la Cremonese già con la certezza di essere dentro, ma anche perché oggi cade il decimo anniversario della Coppa Italia vinta contro la Roma con la rete di Senad Lulic, e quale occasione migliore per celebrare quel traguardo se non l’ultima di campionato? Ecco, appunto.

Da festeggiare, purtroppo per loro, avranno poco i grigiorossi di Davide Ballardini. Nonostante, infatti, siano state tra le squadre più agguerrite delle ultime giornate, la matematica li ha condannati lo scorso turno alla retrocessione in Serie B che, a inizio anno, era cosa più che certa considerato che di vittorie non ne erano arrivate, anche se la più importante, paradossalmente, è arrivato nell’impianto in cui domenica giocheranno.

Quanto alle formazioni, per celebrare i due traguardi, il tecnico toscano metterà in campo i migliori (non ci sono neanche coppe europee da giocarsi, d’altronde). In porta, infatti, è confermato Ivan Provedel, grande sorprese di stagione ed estremo difensore molto affidabile rispetto alla tradizione del recente passato biancoceleste. In difesa, dopo lo stop per infortunio torna Adam Marusic titolare, mentre al centro non ci sono dubbi sulla presenza dal primo minuto di Nicolò Casale e Alessio Romagnoli. Sull’out di sinistra Elseid Hysaj è pronto a garantire la consueta copertura e l’interpretazione quasi perfetta dell’idea di calcio di Sarri. A centrocampo non si toccano Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto, nonostante il piccolo periodo di appannamento vissuto nelle ultime settimane, soprattutto quello del serbo. Ancora ai box, invece, Danilo Cataldi che verrà sostituito da Matias Vecino. Al centro dell’attacco, non ci sono dubbi sulla presenza di Ciro Immobile che con il suo gol decisivo ha portato la Lazio matematicamente in Champions League contro l’Udinese. Ai suoi fianchi, sono pronti Felipe Anderson e Mattia Zaccagni, con Pedro Rodriguez che inizierà dalla panchina.

La risposta della Cremonese sarà d’orgoglio, per riscattare quantomeno il 5-1 subito dal Bologna che è valso la retrocessione aritmetica. Per questo, tra i pali toccherà ancora a Carnesecchi, mentre la linea a quattro sarà composta da Sernicola, Lochoshvili, Vasquez e Valeri. Ballardini spera che le discese del suo laterale mancino possano mettere in difficoltà la retroguardia di Sarri e abbassare Felipe Anderson, costringendolo a una fase difensiva a cui si è abituato, ma che non lo vede eccellere. Meité, Castagnetti e Pickel dovrebbero essere confermati a centrocampo, esattamente come Galdames sulla trequarti. I maggiori dubbi restano in attacco, mentre in attacco, al fianco di Okereke, il ballottaggio è aperto tra Ciofani e Tsadjout, con l’italiano leggermente favorito e, nel caso, pronto a subentrare a gara in corso. La Lazio vuole salutare il suo pubblico con una vittoria, ma la Cremonese non ha alcuna intenzione di rendere le cose scontate ai capitolini.

A chiudere la giornata alle 20.45 ci penseranno Juventus e Milan, in una sfida che vuol dire sempre tanto, anzi tantissimo per la tradizione, la rivalità, i valori tecnici e si spera anche per lo spettacolo. I bianconeri ci arrivano con le ruote parecchio sgonfie dopo gli eventi degli ultimi dieci giorni. L’eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia, unita alla nuova penalizzazione da dieci punti in classifica ha fatto sfumare di fatto la possibilità di far parte della prossima Champions League e, di conseguenza, ha ridimensionato il progetto bianconero. Allo stesso tempo, la sconfitta della Coppa Italia della Fiorentina ha spalancato le porte della Conference League, che non sarà la massima competizione europea, ma è comunque qualcosa, in attesa della manovra stipendi, della mano pesante dell’UEFA e degli altri filoni di inchiesta.

La situazione è ben diversa per i rossoneri che hanno fallito l’accesso alla finale di Champions, ma hanno anche reagito bene contro la Sampdoria con una cinquina che ha avvicinato l’accesso al torneo che assegna la coppa dalle grandi orecchie. La Juventus non può permettersi di chiudere la stagione davanti ai propri tifosi con un’altra sconfitta pesante e, quindi, Massimiliano Allegri è pronto a scegliere i migliori per avere la meglio sui diretti avversari. In porta spazio a Wojciech Szczesny, mentre in difesa ci saranno Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo, il vero leader di questa squadra e preferito ad Alex Sandro, tra i peggiori in campo contro l’Empoli. Le fasce saranno occupate dai soliti Juan Cuadrado e Filip Kostic. Il compito del colombiano in questa giornata sarà parecchio difficile, dato che si troverà in mezzo alle incursioni di Theo Hernandez e alle discese fulminanti di Rafael Leao.

Il centrocampo, forse anche per questo, sarà fisico e abbottonato, formato da Fabio Miretti, Manuel Locatelli, il grande ex di giornata e Adrien Rabiot, probabilmente alla sua miglior stagione in carriera. I dubbi maggiori il tecnico livornese li ha in attacco: Angel Di Maria è leggermente favorito su Federico Chiesa, ma il ballottaggio resterà aperto fino all’ultimo momento. È bagarre per il ruolo di centravanti, dato che Arkadiusz Milik sgomiterà con Moise Kean e Dusan Vlahovic. Il serbo, in realtà, è nettamente sfavorito per un problema fisico patito in allenamento durante la settimana.

La risposta di Stefano Pioli è forte, anche perché una vittoria spalancherebbe di fatto al Milan le porte della Champions League. Mike Maignan è inamovibile in porta, mentre l’unico vero ballottaggio sarà in difesa, con Malick Thiaw favorito su Simon Kjaer. L’altra posizione, invece, sarà occupata da Fikayo Tomori, leader assoluto del reparto. Sui terzini non ci sono dubbi con Davide Calabria e Theo Hernandez pronti a spingere, ma anche a contenere gli attacchi dei padroni di casa. In mediana, con Ismael Bennacer assente e ne avrà ancora per diversi mesi, toccherà a Sandro Tonali e Rade Krunic. La trequarti è quella titolare, anche in questo caso, con Junior Messias che verrà preferito ad Alexis Saelemaekers e Brahim Diaz e Rafael Leao pronti a far impazzire la retroguardia bianconera, esattamente come successo contro la Sampdoria. Sul centravanti non ci sono discussioni: Zlatan Ibrahimovic è ancora infortunato, Divock Origi e Ante Rebic non hanno mai convinto del tutto e allora spazio a Olivier Giroud, reduce dalla bellissima e pesantissima tripletta contro la Sampdoria. Il Milan ora vuole correre e non fermarsi più, perché il quarto posto non è un sogno dopo lo scudetto dello scorso modo, ma è anche l’unico modo per salvare la stagione.

Dove vedere la penultima giornata di Serie A: Inter-Atalanta va su Sky

Come ormai saprete, tutte le partire di Serie A sono visibili sulla piattaforma di DAZN, su app e in streaming. Tre partite, invece, sono trasmesse anche da Sky e per questa settimana saranno Sampdoria-Sassuolo di venerdì sera, ma anche Inter-Atalanta di sabato sera e, infine, Verona-Empoli di domenica alle 12.30. Per chi volesse vedere queste partite in streaming è possibile utilizzare anche Sky Go.