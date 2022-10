In un commovente post sui social, Piera Maggio e Pietro Pulizzi hanno augurato buon compleanno alla figlia Denise Pipitone, che oggi compie 22 anni.

Poche, semplici parole, per augurarle, nonostante la distanza e un futuro ancora da immaginare, buon compleanno, ovunque lei sia e qualunque sia stato il suo destino. “18 anni dalla tua assenza, senza coccole e abbracci. Denise sei nel cuore di chi ti ama veramente” è la dolce dedica di mamma Piera e papà Pietro, per quella figlia mai dimenticata.

La scomparsa di Denise Pipitone

Non aveva ancora compiuto ancora 4 anni la piccola Denise Pipitone quando sparì nel nulla il 1° settembre del 2004 da Mazara del Vallo, provincia di Trapani. La bambina si trovava a casa della nonna, Francesca Randazzo, quando di lei si persero le tracce. Erano le 11:45 del mattino quando la bambina – che stava giocando all’ingresso di casa della nonna – girò l’angolo della strada per rincorrere un cuginetto.

La prima a lanciare l’allarme è proprio la nonna, che immediatamente allerta la mamma di Denise, che in quel momento si trovava al lavoro. Stando a quanto riferito da Piera Maggio – che in pochi minuti si reca sul luogo della scomparsa – la figlia sarebbe scomparsa da via Domenico La Bruna, angolo via Castagnola, che conduce direttamente all’autostrada.

Pochi istanti, che sembrano risucchiare la piccola Denise in un mondo immaginario, tanto è veloce la sua scomparsa.

Le indagini

Partono così le ricerche della bambina, e poi le indagini, che fanno emergere un quadro familiare piuttosto intricato. Proprio in quel frangente, infatti, Piera Maggio rivela la verità sulla paternità di Denise, figlia naturale di Pietro Pulizzi.

La Maggio rivela che, da diverso tempo, la moglie e la figlia di Pulizzi la ‘perseguitano’. I primi sospetti ricadono proprio su Jessica Pulizzi, figlia di Pietro, che viene indagata insieme al suo fidanzato, Gaspare Ghleb, accusato di falsa testimonianza. Tre anni dopo la vicenda giudiziaria si conclude con l’assoluzione di Jessica Pulizzi. Il 5 dicembre del 2013 il gip di Marsala (Trapani) archivia il procedimento a carico di Anna Corona, la madre di Jessica ed ex moglie di Pietro Pulizzi. La donna era indagata insieme ad altri per sequestro di minore, omicidio e occultamento di cadavere.

La dolce dedica per il compleanno di Denise

“18 anni dalla tua assenza, senza coccole e abbracci. Denise sei nel cuore di chi ti ama veramente. Buon Compleanno Denise, ovunque tu sia”.

È con questa dolce dedica che Piera Maggio e Pietro Pulizzi hanno dedicato buon compleanno alla figlia, che oggi compie 22 anni. Poche, semplici parole, per augurarle, nonostante la distanza e un futuro ancora da immaginare, buon compleanno, ovunque lei sia e qualunque sia stato il suo destino.