Cuba vive il più grande esodo migratorio della sua storia

By

A Cuba la crisi economica ha spinto circa 180.000 persone a fuggire dall’isola nell’ultimo anno, un numero più alto rispetto alle crisi precedenti.

La crisi migratoria che sta vivendo Cuba ne sta polverizzando tutti i segni. Negli ultimi 11 mesi, quasi 180.000 cubani sono entrati illegalmente negli Stati Uniti attraverso il confine messicano e altri 8.000 hanno tentato di farlo via mare. Si tratta dei dati dell’Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti, ai quali si aggiungono i dati recenti della Guardia costiera statunitense.

La crisi migratoria che sta vivendo Cuba ne sta polverizzando tutti i segni

Questi indicano che dall’ottobre dello scorso anno, 5.421 travetti cubani sono stati intercettati in alto mare mentre tentavano di attraversare lo Stretto di Florida su fragili imbarcazioni — e circa 3.000 sono riuscite a raggiungere la terraferma —, una cifra che supera il numero totale di travi trattenute negli ultimi cinque anni.

È un esodo senza precedenti: questa crisi migratoria è maggiore di tutte le precedenti, compresa la Crisi Mariel e Raft insieme: durante la prima, nel 1980, 125.000 cubani hanno lasciato l’isola, e nella seconda, nel 1994, 35.000.

La cosa peggiore è che tutto indica che questo spargimento di sangue continuerà, concordano vari sociologi ed economisti cubani consultati, i quali affermano che il deterioramento delle condizioni di vita e le difficoltà economiche che sono alla base di questa fuga precipitosa non si placheranno, ma piuttosto potrebbero peggiorare ancora di più nell’immediato futuro.

Il criterio generale è che la crisi che sta attraversando il Paese è strutturale e che per uscire dal gap ci vorrà molto tempo, capitali, aiuti finanziari e riforme radicali che non è chiaro se il Governo sia disposto a fare.

Notizie di deportazioni, naufragi, operazioni di traffico di esseri umani e crude testimonianze delle rischiose avventure vissute dagli emigranti cubani durante i loro viaggi via mare o via terra – in questo caso attraversando i confini centroamericani fino a raggiungere il Messico – nel loro disperato tentativo di raggiungere gli Stati Uniti.

Decine di cubani, probabilmente centinaia, hanno perso la vita annegando in mare, attraversando il Rio Grande o per mano delle mafie che controllano l’emigrazione clandestina nella regione. Crescono gli appelli di entrambi i governi per fermare l’esodo.

L’Ambasciata degli Stati Uniti all’Avana ha annunciato un aumento dei pattugliamenti di frontiera via terra

La scorsa settimana, l’Ambasciata degli Stati Uniti all’Avana ha annunciato un aumento dei pattugliamenti di frontiera via terra, mare e aria per fermare la grande ondata di travi cubane e ha assicurato che varie agenzie incaricate di gestire l’immigrazione illegale si coordineranno per questo.

“Gli obiettivi principali di questo gruppo interagenziale [sic] sono prevenire la perdita di vite umane in mare e interrompere la migrazione marittima illegale utilizzando le forze del Dipartimento per la sicurezza interna”, ha affermato la missione diplomatica in una nota, rilevando che i cubani intercettato in alto mare sarà deportato.

Questo fine settimana, la televisione cubana ha intervistato diversi travetti deportati dagli Stati Uniti che hanno raccontato come stavano per perdere la vita in mare, tra cui una giovane donna con un bambino piccolo.

Il messaggio dissuasivo era chiaro: dicevano che non ci avrebbero riprovato illegalmente. Ma è improbabile che questa raccomandazione prenda piede in una popolazione sconvolta, esausta e senza speranza. Con la situazione sopraffatta, giovedì e venerdì scorso Cuba e gli Stati Uniti hanno tenuto un “incontro tecnico” all’Avana tra le truppe della guardia di frontiera cubana e il servizio della guardia costiera degli Stati Uniti per “aumentare la cooperazione bilaterale” nella lotta contro l’emigrazione irregolare, la tratta di persone e droga, nonché ricerca e salvataggio marittimi.

Secondo una dichiarazione ufficiale cubana, l’incontro si è svolto “in un’atmosfera rispettosa e professionale” ed è stato benefico. “Le delegazioni di entrambi i paesi hanno evidenziato l’utilità di questi incontri e hanno convenuto sull’importanza di far progredire la cooperazione in questo settore”, oltre ad accettare di “continuare questi incontri tecnici in futuro”, ha riferito il governo cubano.

Ad aprile Cuba e Stati Uniti avevano già ripreso i colloqui bilaterali sulle questioni migratorie, i primi ad alto livello da quando Joe Biden è arrivato alla Casa Bianca. Questi incontri erano stati sospesi durante la presidenza di Donald Trump, che ha ribaltato lo storico processo di riavvicinamento tra i due Paesi.