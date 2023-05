Cosa sappiamo dell’attacco hacker al ministero del Made in Italy

Un altro ministero è stato attaccato dagli hacker, ed è quello delle imprese e del Made in Italy. Stando alle primissime informazioni, non ci sarebbe stato alcun furto di dati sensibili o meno.

A riferirlo è lo stesso ministero, indicando il perché il portale dello stesso sia, al momento, fuori uso. Vediamo di capire meglio.

Attacco hacker ad un sito ministeriale

L’ennesimo attacco hacker subito da un ministero italiano. Questa volta ad esser nel mirino è stato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. È stato lo stesso ministero ad informare i suoi utenti le motivazioni del perché il portale dello stesso ministero non funzioni più, allo stesso modo di tutte le applicazioni ad esso collegate.

Stando ad una prima verifica, al momento non risultano furti di dati sensibili o meno, ora, i tecnici sono impiegati a verificare quali siano state le conseguenze dell’attacco stesso, al sito e a tutti i contenuti presenti al suo interno. Ciò che, però, non è possibile prevedere, sono i tempi di controllo e di ripristino di tutte le funzioni del sito stesso, tanto che dal ministero non hanno dato alcuna tempistica circa il ripristino.

Il Ministero fa anche sapere di essersi messo in stretto contatto, sin dalle prime ore di questa mattina, con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, al fine di un constante aggiornamento per ridurre il più possibile i disagi sia per i cittadini e quanto anche per le imprese che, ogni giorno, usufruiscono del sito del Ministero e dei dati al suo interno contenuti.

La Polizia postale al lavoro per cercare di capire cosa sia successo

Al lavoro ci sono gli esperti della Polizia Postale. Loro sono in contatto con le strutture informatiche del Ministero delle Imprese e li stanno supportando nel ripristino dei servizi. Il primo dato ad esser stato diffuso dal Ministero sotto attacco, è stato quello che il sito stesso risulta irraggiungibile: “Per ora non risultano furti di dati” – dichiara una nota del Mimit.

“Da questa mattina, a seguito di un intenso attacco cibernetico che sta interessando il dicastero ed altri domini nazionali, risultano indisponibili il portale istituzionale e gli applicativi ad esso collegate” – si legge nella nota diffusa dal Ministero stesso – “Da una prima verifica non risultano compromissioni o furto di dati: i tecnici sono impegnati per mitigare le conseguenze dell’attacco, anche se non risulta possibile prevedere i tempi per la ripresa del servizio”.

Tanti sono stati i disagi sin da quando il sito è stato bloccato. Non ci sono state, ancora, rivendicazioni in merito. Sta di fatto che il problema degli attacchi hacker ai siti istituzionali, anche italiani, sta continuando e non si riesce a trovare una soluzione.

Dalla Polizia Postale, al lavoro per cercare di capire quali siano state le problematiche, non è emerso ancora nulla.