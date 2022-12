Controlli Nas, scoperti 165 sanitari irregolari in ospedali e Rsa

Controlli, da parte dei Carabinieri dei NAS, all’interno di alcune strutture per anziani e negli ospedali. Ciò che hanno scoperto ha dello sconcertante. Operatori sanitari irregolari lì presenti.

Da metà novembre, i NAS stanno effettuando questi controlli un po’ in tutta Italia. Sono circa 165 gli operatori che vi lavorano e che non sono regolari.

Operatori sanitari irregolari: la scoperta dei NAS

Strutture sanitarie per anziani ma, anche, ospedali che si prendono cura degli anziani. E fin qui nulla di strano, se solo non fosse che, al loro interno, mescolati fra gli operatori in regola, ci sono anche quelli irregolari e che lì non dovrebbero proprio esserci.

Questo è ciò che, da metà novembre, sulla base dei controlli che stanno effettuando in diverse RSA ed ospedali, i NAS stanno scoprendo e riscontrando. Circa 165 operatori sanitari, in tutta Italia, sono in posizione lavorativa irregolare. Ma perché accade questo?

Come spiegano i Militari dell’Arma, le strutture ricorrono sempre di più a contratti di appalto per “per avvalersi di professionalità sanitari, forniti da società esterne, solitamente riconducibili a cooperative”. Controlli che sono stati effettuati su circa 1934 strutture sanitarie, ma anche con il controllo ed il monitoraggio di altrettante 637 cooperative o imprese private che forniscono, proprio, gli operatori sanitari sia alle RSA che agli ospedali.

Sono stati controllati, circa, 11.500 figure professionali, compresi fra infermieri, medici e altre professioni sanitarie e, fra questi, sono state riscontrate le irregolarità di cui dicevamo. Sono stati trovati in servizio medici generici non opportunamente formati, in particolare a gestire anche parti cesarei nei reparti di ostetricia.

All’interno di vari pronto soccorso, sono stati trovati anche dei medici in servizio non specializzati in medicina d’urgenza. In tutto, come dicevamo, sono circa 165 i sanitari irregolari riscontrati all’interno delle RSA e di vari ospedali che sono stati controllati proprio dagli uomini dei NAS.

Medici e infermieri non specializzati

Gli stessi NAS hanno anche, inoltre, segnalato 205 persone, fra i quali anche responsabili di cooperative, titolari di strutture sanitarie e, soprattutto, operatori sanitari. I loro nominativi sono stati, poi, portati alla polizia giudiziaria e a quella amministrativa che accerterà i casi singoli e soprattutto, il perché si trovavano a lavorare in quelle strutture senza alcun tipo di qualifica o con qualifiche errate o sbagliate rispetto al posto nel quale erano stati collocati.

Dalle verifiche effettuate su circa 11.500 operatori sanitari, il 13% sono medici, il 62% operatori sanitari (tecnici di laboratorio, operatori socioassistenziali) e il 25% infermieri. Su di essi, i NAS hanno riscontrato irregolarità per circa 165 lavoratori.

Ciò che è emerso è che, anche, numerose strutture sono in carenza di personale e, per sopperire a tale mancanza, ricorrono sempre più spesso a vari contratti di appalto proprio con queste cooperative o associazioni esterne. I servizi di controllo da parte dei NAS, che sono in corso dalla metà del mese di novembre, sono stati concordati d’intesa con il Ministero della Salute.

Controlli che sono stati effettuati un pò in tutta Italia, a salvaguardia non soltanto della salute degli anziani che risiedono in queste strutture ma, soprattutto, per la loro incolumità.