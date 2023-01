“Contiene Fungicida”, occhio a questo riso: potrebbe essere il tuo preferito

Un riso molto amato e usato da tutti potrebbe contenere un fungicida ed è importante valutare questi dettagli: non lo dobbiamo consumare.

Il riso è uno degli alimenti più amati e più consumati in Italia e nel mondo. Negli ultimi tempi ci sono state non poche notizie che lo hanno reso ancora più protagonista del solito, considerando la problematica in base alla produzione di questo ottimo prodotto. Ad aggiungersi anche il comunicato del Ministero della Salute diramato come allerta fungicida su alcune marche di spicco, sicuramente tra le più acquistate dai consumatori. Vediamo insieme quali sono i lotti, marche e particolarità a cui fare molta attenzione.

Ministero della Salute, quando si dirama una allerta?

Il Ministero della Salute procede ai ritiri non solo per controlli a campione ma anche se ricevono una determinata segnalazione. Ci sono dei prodotti che – dopo essere stati commercializzati – risultano avere delle problematiche che potrebbero compromettere lo stato di salute dei consumatori.

Ci sono poi dei casi specifici in cui il prodotto è stato contaminato da un batterio oppure si presume lo sia stato. In questo caso specifico si parla del riso, prodotto leader nelle tavole degli italiani con un marchio molto amato che è stato ritirato dal mercato per rischio fungicida – triciclazolo.

Che cos’è il triciclazolo?

Il triciclazolo veniva utilizzato per andare ad eliminare completamente il parassita denominato Brusone. Questo è un anticrittogamico che viene assorbito dai tessuti vegetali di una pianta. Gli esperti evidenziano che non si hanno certezze in merito e se possa o meno essere nociva per l’uomo. Tuttavia, dal 2016 l’Unione Europea ha vietato l’uso di questa sostanza e continuano le ricerche in merito.

Anche l’Efsa non permette il suo uso anche se in India e Pakistan – purtroppo – viene ancora usato.

Richiamo per allerta fungicida su questo riso: lotti e marchi

Il Ministero della Salute ha diramato una allerta e il ritiro di alcuni lotti di riso di una marca famosa. Si tratta del riso Vialone Nano della Curtiriso prodotto in Valle Lomellina nella provincia di Pavia.

È bene sottolineare che questo richiamo è stato diramato in via del tutto precauzionale. Dalle analisi che sono state svolte, ci sono delle confezioni che potrebbero contenere un quantitativo del fungicida triciclazolo impiegato nelle coltivazioni del riso.

I prodotti di cui parla il Ministero della Salute non devono essere consumati e tutte le confezioni devono essere immediatamente riportate al punto vendita.

I lotti sono i seguenti:

P22101164 con scadenza al 18 ottobre del 2024

P22100472 con scadenza all’8 ottobre del 2024

Le confezioni sono di riso Vialone Nano Curtiriso della Valle Lomellina in provincia di Pavia. Il marchio è Curtiriso dell’azienda Curti s.r.l a socio unico. Le confezioni hanno un quantitativo pari a 1Kg per confezione.

Il motivo del richiamo, come anticipato, è la possibile presenza del fungicida in quantità elevate oltre a quelle consentite dalla legge italiana. Il prodotto deve essere consegnato nuovamente al punto vendita e non consumato.