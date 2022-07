“Contengono salmonella”, allarme uova: famosissime marche | Ce le hai in frigo

Allarme Supermercati: occhio alle uova che contengono salmonella. Potresti averle in frigo, non consumarle!

Il Ministero della Salute pubblica sul sito istituzionale gli annunci relativi ai richiami alimentari. Dopo la pasta al glifosato e i noodles contenenti l’ossido di etilene, spunta un altro prodotto alimentare molto consumato che potrebbe provocare la salmonellosi.

Utilizzate in cucina per la preparazione di numerosi piatti, le uova sono un’ottima fonte di sostanze nutrizionali, che sono considerate benefiche per l’organismo umano. Le uova sono versatili, sazianti e contengono proteine nobili. Per questo, sono l’alimento preferito dagli sportivi e da coloro che sono attenti ad una dieta equilibrata e variegata.

Purtroppo, le uova come altri alimenti freschi (pollo, pesce, latte, formaggi, etc.) possono essere contaminate dai batteri del genere Salmonella e provocare l’infezione agli esseri umani.

Uova: quali sono i valori nutrizionali?

Come già anticipato, le uova sono un alimento ricco di proprietà benefiche per l’organismo dell’uomo. Un uomo di circa 60 grammi apporta appena 130 calorie. Si può ben comprendere che le uova siano un alimento adatto per chi segue una dieta equilibrata. Nel tuorlo delle uova sono contenuti i lipidi, in particolare i grassi saturi e il colesterolo.

Le uova contengono anche le proteine nobili che contengono aminoacidi essenziali per la costruzione delle strutture cellulari. Inoltre, le uova sono una fonte di calcio, fosforo, magnesio, ferro, Vitamina B1, B2, B6, acido folico, biotina, vitamina B12 e colesterolo.

Uova contaminate dalla salmonella: occhio a non consumarle

Se hai acquistato una confezione di uova presta attenzione e controlla che non siano di questo marchio. Si tratta di uova contaminate dai batteri Salmonella, che possono facilmente penetrare dal guscio, la parte più porosa dell’uovo.

Una volta che la gallina deposita l’uovo, c’è il rischio che avvenga il passaggio dei batteri. Più il guscio è sporco più c’è il rischio che lo stesso venga contaminato dai patogeni. Diversi lotti di uova sono stati recentemente ritirati dagli scaffali dei supermercati in quanto contaminate dalla salmonella. Si tratta delle uova dei seguenti marchi:

Azienda Agricola Olivero , Lotti di produzione 1A140120 – 2C140120 – 1A130120 – 2A130120 – 2C130120,

, Lotti di produzione 1A140120 – 2C140120 – 1A130120 – 2A130120 – 2C130120, Uova Cascina Italia, Lotto di produzione 5528139926,

Lotto di produzione 5528139926, Uova Amadori , Lotto di produzione 5528139926,

, Lotto di produzione 5528139926, Uova Verso Natura Conad, Lotto di produzione 5528139926.

Se si ha acquistato uno dei marchi sopra riportati dello stesso lotto di produzione segnalato, consigliamo di riportare la confezione al negozio o al supermercato.

Uova contaminate dalla Salmonella: quali sono i rischi?

Le uova contaminate dal batterio salmonella possono cagionare infezioni all’organismo umano: febbre alta, diarrea, dolori addominali, tosse secca, vomito, mal di testa, nausea, etc. Il trattamento medico prevede la somministrazione di antibiotici e reidratazione del corpo, a seguito della perdita dei liquidi.