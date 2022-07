Conflitto in Ucraina, la nuova falsa ‘guerra fredda’

L’aggressività di Putin in Ucraina non è guidata da un sentimento di forza, ma dalla paura di essere debole e inferiore.

La risposta della NATO ha molto a che fare con il parlare ad alta voce e poi portare un bastoncino. Mentre la guerra calda in Ucraina continua a seminare morte e distruzione, la NATO sta tentando di lanciare una nuova guerra fredda contro la Russia che sarà probabilmente una parodia della Guerra Fredda di Josef Stalin e Leonidas Brezhnev contro l’Unione Sovietica.

La guerra ‘calda’ in Ucraina continua a seminare morte e distruzione

Alcuni anni fa, dopo l’annessione della Crimea alla Russia, la proclamazione di due repubbliche separate nell’Ucraina orientale e il fallimento dei primi Accordi di Minsk tra Europa e Russia, sono stato testimone vicino di come il complesso militare-industriale americano e la bolla della politica estera di Washington ha subito colto l‘occasione per colmare il vuoto.

A suo nome, il Consiglio Atlantico, un think tank con forti legami con la NATO, il Pentagono e la diplomazia, ha solennemente proclamato l’urgenza che “gli Stati Uniti devono fornire un’assistenza militare difensiva letale (sic) all’Ucraina”. Pochi giorni dopo, sono stati firmati i secondi Accordi di Minsk per decentralizzare l’Ucraina e stabilire uno status speciale per le due repubbliche del Donbass – che, senza la partecipazione degli Stati Uniti, non sono mai state attuate.

Nel processo successivo, l’Ucraina ha modificato la sua Costituzione per sancire il “corso strategico” per diventare un membro della NATO. Ancora nel settembre 2021, la NATO stava conducendo esercitazioni militari in Ucraina. L’errore criminale di Vladimir Putin di attaccare l’Ucraina ha soddisfatto quegli impulsi bellicosi. Tuttavia, le differenze con la minaccia rossa dell’Unione Sovietica sono enormi.

Ora non ci sono missili nucleari puntati sul nemico. Non c’è corsa agli armamenti ma riduzione delle armi. La Russia non occupa né controlla metà dell’Europa. I regimi comunisti non governano un quarto della popolazione mondiale. Non c’è ideologia politica o inclinazione intellettuale a confrontarsi con due sistemi politici ed economici antagonisti. Non ci sono partiti politici filorussi con il sostegno popolare nelle democrazie occidentali.

Le guerre locali in Africa, Asia o America Latina non sono esacerbate dalla rivalità tra due grandi potenze. Le economie sono interdipendenti in un mondo globalizzato.Da un lato, la “minaccia più significativa e diretta” proveniente dalla Russia, come ha dichiarato il recente vertice della Nato, è quasi patetica. L’aggressività di Putin non è guidata da un sentimento di forza, ma dalla paura di essere debole e inferiore, dalla paura di essere circondato da un pericolo imminente.

L’impero russo perse quasi il 20% della sua popolazione nella rivoluzione bolscevica

L’impero russo perse quasi il 20% della sua popolazione nella rivoluzione bolscevica e la dissoluzione dell’Unione Sovietica separò il 50% dei suoi abitanti; come compensazione, Crimea e Donbass aggiungerebbero a malapena il 4% all’attuale popolazione russa. L’esercito russo è più potente di quanto la sua economia e la sua popolazione corrispondano. Ma l’impero continua a declinare e la guerra in Ucraina è un alibi per la sofferenza interna e una retorica di “unità nazionale”.

D’altra parte, il riarmo degli Stati Uniti e dei suoi alleati sarà estremamente limitato. La spesa militare statunitense, che un tempo rappresentava l’8% del PIL negli anni ’80, è ora inferiore al 4%. Le truppe statunitensi in Europa sono meno di un terzo di quelle durante la Guerra Fredda. Non ci sarà il dispiegamento di nuove truppe, ma piuttosto una rotazione di alcune di quelle attualmente schierate.

L’aumento della spesa militare degli altri membri della NATO al 2% del PIL è solo un’ipotesi per i successivi governi e cicli elettorali. In breve, il nuovo Concetto strategico della NATO sembra l’opposto del motto guerriero del presidente Ted Roosevelt: qualcosa come parlare ad alta voce e portare un bastoncino. Nel frattempo, l’Ucraina continuerà a subire morte e distruzione.

Non diventerà un membro della NATO, cosa che il vertice di Madrid non ha menzionato come una possibilità, in contrasto con il suo fervente sostegno al vertice del 2021. Gli ucraini continueranno anche a sognare di entrare nell’Unione Europea, che altri quattordici paesi ex i comunisti impiegarono dagli otto ai dodici anni.

L’Ucraina è più grande di tutti questi paesi ed è la più corrotta e la più povera d’Europa. Non dobbiamo dimenticare che l’orizzonte dei politici è a breve termine. Il precedente Concetto strategico della NATO nel 2010, che accoglieva la Russia come “partner strategico”, è stato cancellato meno di due anni dopo. Nel 2024 ci saranno le elezioni negli Stati Uniti, nel Regno Unito e al Parlamento Europeo.

È altamente dubbio che per allora la guerra sarà una questione rilevante per la campagna. Quell’anno dovrebbero esserci elezioni anche in Russia e Ucraina, ma si vedrà se sarà così.