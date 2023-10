Concorsopoli alla Statale, a processo l’infettivologo Massimo Galli

Rinviato a giudizio anche l’ex collaboratore di Massimo Galli, Massimo Riva.

L’infettivologo è stato rinviato a giudizio per falso e un’imputazione alternativa tra turbativa d’asta e abuso d’ufficio. L’indagine riguarda i presunti concorsi pilotati alla Facoltà di medicina della Statale di Milano.

Massimo Galli a processo

Il gup del tribubale di Milano, Livio Cristofano, ha rinviato a giudizio l’infettivologo Massimo Galli e il suo ex collaboratore, Massimo Agostino Riva. I due sono imputati nel processo sull’inchiesta dei presunti concorsi pilotati all’università di Medicina per l’assegnazione dei posti di ricercatore e professore alla facoltà di medicina. Stando a quanto riferisce La Repubblica, l’accusa per i due è di falso, mentre in sede di dibattimento si dovrà decidere se contestare anche il reato di turbativa d’asta o abuso di ufficio.

Claudio Maria Mastroianni, professore all’Università La Sapienza di Roma, e Claudia Colomba, associato all’Università di Palermo, facenti parte della commissione giudicatrice, hanno invece patteggiato – per loro l’accusa era di falso – con un pagamento di 8mila euro. L’infettivologo Massimo Galli, ascoltato dal giudice, ha ribadito la “correttezza dei suoi comportamenti”. L’accusa per il medico riguarda un episodio di turbativa d’asta e falso riguardo l’assegnazione di una cattedra di professore di seconda fascia in malattie cutanee, infettive e dell’apparato digerente a Massimo Riva, che è risultato il candidato vincente di un concorso sostenuto nel 2020.

Secondo quanto riferisce La Repubblica, l’infettivologo avrebbe “turbato con promesse e collusioni” il concorso per l’assegnazione della cattedra, creando una strada preferenziale per Riva, escludendo l’altro candidato, Massimo Puoti, che d’altronde ha sempre ribadito la sua stima nei confronti del professor Galli.

Il processo prenderà il via il 13 dicembre.