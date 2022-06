Colpo di stato militare in Sudan, la repressione fa già un centinaio di morti

In Sudan la mano pesante dei generali, incapaci di affermare la propria autorità dopo il colpo di stato di ottobre, mantiene vive le mobilitazioni a favore di un governo democratico.

Le forze di sicurezza sudanesi sono ormai settimane che stanno spargendo sangue tra la popolazione, ma in nessun momento hanno deciso di fermare la repressione. Ed è così che, domenica scorsa, una commissione medica locale ha annunciato la morte con un colpo al petto di un nuovo manifestante.

Il Sudan in preda ad una guerra civile

E’ il numero 100 ucciso nella zona della capitale, Khartoum, dopo il colpo di stato compiuto da un gruppo di soldati lo scorso ottobre. Sette mesi dopo, il paese è ancora immerso in un crudo conflitto tra i generali, incapaci di stabilire la propria autorità, e un’opposizione civile altamente organizzata, mentre la comunità internazionale continua a cercare di costruire ponti senza successo.

Il generale Abdel Fattah al Burhan, capo dell’Esercito, ha annunciato a fine ottobre la presa del potere nel Paese e lo scioglimento dei principali organi della fragile transizione democratica iniziata in Sudan nel 2019, poco dopo la caduta dell’ex dittatore Omar al Bashir, dopo mesi di massicce proteste.

Dichiarò inoltre lo stato di emergenza, ordinò l’arresto di diversi leader civili, tra cui l’ex primo ministro Abdallah Hamdok, e sospese articoli chiave del documento che fungeva da Costituzione, infliggendo così un duro colpo all’aspirazione generale di gettare le basi della un governo civile e democratico.

Al Burhan inizialmente ha promesso che avrebbe nominato rapidamente un esecutivo tecnocratico per guidare il paese fino alle elezioni del luglio 2023 e, ha giustificato il colpo di stato sulla base del fatto che ha agito nell’interesse della stabilità. Ma da gennaio il Sudan si trova senza un Primo Ministro, con un Gabinetto ancora in carica, immerso in una grave crisi economica e alimentare, e con livelli allarmanti di violenza e insicurezza in aree periferiche come il Darfur.

Allo stesso modo, le mobilitazioni sociali per chiedere giustizia e un governo di soli civili non si sono mai fermate. In prima linea in queste azioni ci sono ora i comitati di resistenza, una fitta rete di gruppi decentralizzati di attivisti, profondamente radicati nei quartieri, che hanno mostrato una grande capacità di evitare le tattiche repressive e cooptatrici del regime.

Si cerca un percorso diplomatico per uscire dalla crisi

Negli ultimi mesi, questi comitati hanno anche prodotto documenti politici in cui hanno delineato le linee principali della loro proposta per uscire dalla crisi attuale e costruire un nuovo Sudan giusto e democratico. Grazie all’ampio sostegno di cui godono, i comitati di resistenza hanno ampiamente condizionato la direzione e l’agenda dell’opposizione, comprese le alleanze politiche e della società civile che hanno guidato l’ondata di proteste contro Al Bashir e hanno concordato a suo tempo con l’Esercito gli organi di governo di la transizione.

Questa situazione ha lasciato poco spazio ai generali per tessere alleanze politiche che trascendono i gruppi minoritari, che già all’inizio sostenevano il colpo di stato. E li ha costretti a rivolgersi ai circoli islamisti del vecchio regime per cercare di rompere l’impasse. Il colpo di stato militare sta cercando di porre fine all’isolamento internazionale, diplomatico ed economico, approfondendo i legami, da un lato, con la Russia e, dall’altro, con Egitto, Israele, Emirati e Arabia Saudita.

In questo contesto, l‘ONU, l’Unione africana e l’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD; un’organizzazione economica e di integrazione dell’Africa orientale) hanno cercato di facilitare i colloqui tra militari e civili per avviare un processo politico che trovi una via d’uscita dalla crisi.

Ufficialmente, i generali si sono aperti a partecipare a questi processi, l’ultimo dei quali inizia questa settimana, e alla fine di maggio hanno adottato misure per rafforzare la fiducia tra la popolazione, come la revoca dello stato di emergenza e il rilascio di decine di prigionieri. politici.

Tuttavia, le principali forze di opposizione civili si rifiutano categoricamente di sedersi per negoziare con i militari. Criticano che dietro le sbarre ci siano ancora politici e attivisti e che la repressione, come dimostra il continuo rivolo di morti per mano delle forze di sicurezza, non si sia fermata. Inoltre, ritengono che l’iniziativa promossa dall’ONU legittimi i generali non facendo pressioni su di essi affinché abbandonino completamente la vita politica e tornino in caserma.

L’analista Kholood Khair, direttore del think tank Insight Strategy Partners con sede a Khartoum, non è stato rappresentato dai “gruppi più democratici” nei negoziati. “Il risultato di questo processo non sarà rappresentativo; mancherà di elementi chiave delle richieste del movimento pro-democrazia.

Sicuramente ci sarà un panorama politico che i militari potranno dominare”, spiega. “Questo regime islamista-militare, dai tempi di Al Bashir, è stato molto capace di manipolare questi processi”, dice l’esperto, che ritiene “chiaro” che i leader del Paese abbiano intenzione di ripetere questa dinamica.