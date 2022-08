Colombia e Venezuela iniziano una nuova era di relazioni diplomatiche

Con l’arrivo come ambasciatore di Armando Benedetti, Colombia e Venezuela dovranno negoziare questioni chiave come i trattati di estradizione, l’apertura del confine o il destino di Monómeros, società in conflitto.

Le relazioni diplomatiche tra Venezuela e Colombia, due paesi fratelli con un indubbio patrimonio storico comune, saranno formalmente ripristinate a partire da questo lunedì dopo anni di freddezza e disaccordi. Il presidente Nicolás Maduro riceverà le credenziali come ambasciatore di Armando Benedetti, braccio destro di Gustavo Petro durante la campagna e al quale è stata affidata una delle questioni più importanti di questa nuova tappa: l’intesa con Chavismo su temi molto delicati.

Le relazioni diplomatiche tra Venezuela e Colombia saranno formalmente ripristinate

Benedetti ha riconosciuto, non appena è atterrato questa domenica all’aeroporto di Maiquetía, che una delle sue priorità sarà quella di discutere con Maduro un incontro bilaterale con Petro. Questo sarebbe il culmine delle relazioni interrotte dal 2019, quando Maduro ha rotto con il presidente Iván Duque, predecessore di Petro, nel momento in cui ha scelto di riconoscere Juan Guaidó come presidente alternativo a Maduro – con la guida degli Stati Uniti – e arrivò al punto di dichiarare che al successore di Hugo Chávez erano rimaste ore al potere.

Esaurito il percorso non negoziale con Chavismo, che in questi tre anni non ha prodotto risultati, l’amministrazione di Joe Biden e ora Petro sono ancora più vicine al Venezuela. Il presidente colombiano era solito dire durante la campagna elettorale che non aveva senso che due paesi con così tanti interessi si danneggiassero a vicenda. Una delle priorità del nuovo ambasciatore è rilanciare l’economia, in particolare l’economia di frontiera.

“Ripristineremo il commercio in cui vivono più di 8 milioni di colombiani, cercheremo una zona economica, esenzioni fiscali e una legislazione che consenta al governo colombiano di investire in opere che incidono sullo sviluppo della regione“, ha disse Benedetto. Maduro lo riceverà lunedì pomeriggio al Palazzo Miraflores, residenza presidenziale. Sarà un atto formale, ma tra le altre cose si potrà parlare di Monómeros, l’azienda venezuelana di fertilizzanti che in passato era di proprietà congiunta dei due Paesi e che è in bancarotta.

La società è finita alcuni anni fa sotto il controllo dell’opposizione Juan Guaidó, il presidente parallelo del Venezuela riconosciuto dagli Stati Uniti. Ora Maduro ha di nuovo voce in capitolo sulle sorti dell’azienda e deve decidere se accettare un’offerta da Petro, che acquisendola intende abbassare i costi per gli agricoltori colombiani.Sul tavolo ci sono altre questioni controverse, come il trattato di estradizione tra i due Paesi, attualmente sospeso.

Petro ha già assicurato che riconoscerà lo status dei venezuelani in asilo nel suo Paese —soprattutto giornalisti e politici— e che in nessun caso li metterà nelle mani del sistema giudiziario venezuelano. Ma la Colombia, a sua volta, ha interesse a riportare in Venezuela colombiani nascosti come Aida Merlano, una deputata che ha comprato voti per i clan politici. Benedetti deve esplorare la strada per raggiungere una sorta di accordo su questo, anche se la trattativa sarà molto difficile.

Maduro, dal canto suo, ha nominato suo rappresentante a Bogotá questo mese anche Félix Plasencia, diplomatico e politico chavista che è stato suo ministro degli esteri dal 2021 al maggio scorso. Il nuovo ambasciatore colombiano sbarca a Caracas con una lettera sottobraccio firmata da Petro.

Il cambio di governo colombiano rappresenta una nuova tappa nelle relazioni segnate dalla prolungata crisi politica venezuelana

Con lettere d’oro e linguaggio donchisciottesco, il presidente ha messo in evidenza la capacità negoziale di uno dei suoi uomini più fidati: “Le vesti personali rilevanti che contraddistinguono il signor Benedetti Villanueva mi assicurano che molto presto meriterà l’apprezzamento della vostra eccellenza, che prego dare piena fede e credito a ciò che dice a nome della Repubblica di Colombia e del suo governo, soprattutto quando afferma che esprimo fervidissimi auguri per la grandezza della Repubblica Bolivariana del Venezuela, nonché per la fortuna personale della vostra eccellenza.

Questa è una bella dichiarazione di intenzioni nei confronti del Venezuela, dopo essere stato per anni isolato a livello internazionale, soprattutto durante la presidenza di Donald Trump negli Stati Uniti e l’interruzione assoluta dei rapporti con Duque.Ristabilire le relazioni d’affari è uno dei compiti principali di Benedetti. Il confine colombiano-venezuelano è diventato il più trafficato dell’America Latina e al suo apice, nel 2008, lo scambio ha raggiunto oltre 7 miliardi di dollari, ma da allora è precipitato.

Il cambio di governo in Colombia rappresenta una nuova tappa nelle relazioni segnate dalla prolungata crisi politica venezuelana. La rottura totale delle relazioni dal 2019, tra l’altro, ha lasciato nel limbo i 2,5 milioni di venezuelani che si sono stabiliti in diverse città colombiane negli ultimi anni. Dall’altra parte del confine sono arrivati ​​anche decine di leader politici, giornalisti e difensori dei diritti umani, gli esiliati che hanno lasciato gli anni più repressivi del chavismo sotto il comando di Maduro.

Durante il mandato di Iván Duque, la Colombia ha dovuto affrontare una crisi migratoria senza precedenti, mentre i valichi di frontiera che dal 2015 hanno subito chiusure intermittenti, trasformati in un passaggio pedonale, sono una sorta di terra di nessuno in cui la criminalità organizzata e i gruppi irregolari armati hanno guadagnato terreno. Per Petro, il ripristino delle relazioni con il Venezuela aiuterà anche Caracas a svolgere un ruolo in un negoziato di pace con i guerriglieri dell’ELN, che operano nel Paese vicino.

Le organizzazioni internazionali hanno denunciato che l’ELN e l’esercito venezuelano svolgono operazioni congiunte. L’idea di Petro è di disarmare questa guerriglia, l’ultima rimasta, per cercare quella che lui chiama la pace totale. Benedetti comincerà ad aprire la strada da questo lunedì, quando presenterà a Maduro le lettere che Petro ha firmato per lui.