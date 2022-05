Cina: violenze contro la minoranza musulmana Uigura. Le prove

By

La Cina contro la minoranza Uigura. Migliaia di documenti segreti danno un volto alla repressione cinese nello Xinjiang: regime carcerario, bambini detenuti e persone uccise.

La minoranza Uigura sotto la stretta del regime cinese

L’indagine “Gli archivi di polizia dello Xinjiang”, a cui hanno partecipato 14 giornali in tutto il mondo, offre una nuova prova dell’entità della persecuzione della minoranza Uigura di religione musulmana.

Attraverso fotografie degli interni dei centri di rieducazione, fascicoli della polizia e discorsi di alti funzionari del regime comunista, l’estesa e brutale campagna di repressione della Cina contro la minoranza musulmana uigura dello Xinjiang sta venendo alla luce.

Decine di migliaia di fascicoli di polizia, fotografie e documenti ufficiali di alti funzionari del Partito Comunista Cinese, offrono una prova senza precedenti dell’entità del sistema carcerario istituito in questa regione del confine occidentale.

L’indagine giornalistica di questo archivio, guidata da Adrian Zenz, accademico tedesco ed esperto nell’analisi delle politiche di oppressione cinesi nell’area, in collaborazione con 14 media di 11 paesi, sotto il titolo The Xinjiang Police Archives, ha permesso l’identificazione di migliaia di detenuti nei centri di rieducazione costruiti in Cina, compresi i minori.

Persone maltrattate, trattenute in carcere per motivi futili, interrogatori violenti, sottomissioni, questo è quello che è emerso dalle carte. “Dietro questa repressione sistematica”, ha sottolineato Zenz, “c’è la paura e la paranoia espresse dal presidente cinese Xi Jinping sulla resistenza degli uiguri al tentativo dello Stato di controllarli”.

Secondo lo studio condotto da questo accademico, membro della Foundation in Memory of the Victims of Communism, con sede a Washington, il confinamento degli uiguri nei campi di rieducazione è il “più grande internamento di una minoranza etnica religiosa dai tempi dell’Olocausto” .

Un milione di cittadini perseguitati

Almeno un milione di cittadini, la maggior parte uiguri, sono stati rinchiusi in campi di rieducazione sparsi per la regione dello Xinjiang, secondo gli studi emersi da giornalisti, accademici e Nazioni Unite.

I file della polizia dello Xinjiang sono stati ottenuti da una fonte esterna anonima, attraverso sofisticate operazioni di hacking, nei sistemi informatici gestiti dall’Ufficio di pubblica sicurezza della polizia cinese (PSB), nelle contee di Konasheher, nella prefettura di Kashgar, e Tekes, nella prefettura di Ili kazako.

Il responsabile di questo hackeraggio, che preferisce non essere identificato per motivi di sicurezza, ha agito di propria iniziativa, senza condizioni o mandato da parte di nessuno dei ricercatori coinvolti nel progetto.

I documenti e le immagini sono stati verificati da questo gruppo di giornalisti, così come l’esistenza di tre centri di rieducazione da cui sono state ottenute le schede, grazie a un processo di geolocalizzazione basato sulle fotografie scattate dagli agenti.

Hany Farid, un professore esperto all’Università di Berkeley in analisi forense delle immagini, ha certificato allo stesso modo, che non ci sono prove di manipolazione negli archivi fotografici. La prefettura di Kashgar, nella Xinjiang Uyghur Autonomous Region, al confine con Kazakistan e Kirghizistan, è proprio una delle tappe previste nel viaggio ufficiale iniziato questo lunedì, dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet.

La visita ai centri di rieducazione degli uiguri, l’etnia maggioritaria in questa regione di circa 25 milioni di abitanti, è una delle rivendicazioni fondamentali segnalate a Bachelet dalle organizzazioni di difesa dei diritti umani. Il governo Xi ha riconosciuto per la prima volta l’esistenza di queste strutture nella pubblicazione di un libro bianco nell’ottobre 2018.

Pechino ribalta le accuse

Tuttavia, Pechino respinge le accuse sulla repressione delle minoranze nello Xinjiang e difende che questi centri, che servono per l’istruzione e la formazione degli “studenti. Gli archivi della polizia dello Xinjiang mostrano una realtà molto diversa.

Ad esempio, secondo l’analisi delle migliaia di fascicoli di polizia a Konasheher (il registro dei servizi di sicurezza copre circa 286.000 cittadini, quasi l’intera popolazione di questa contea), analizzato il censimento nel periodo 2017-2018, si conclude che almeno il 12,3% della popolazione adulta uigura ha subito un qualche tipo di internamento in centri di rieducazione, centri di detenzione (per detenuti in attesa di condanna) o carceri.

Interrogato sul contenuto della fuga di notizie, un portavoce dell’ambasciata cinese negli Stati Uniti, Liu Pengyu, ha dichiarato in una e-mail quanto segue: “Gli affari dello Xinjiang sono legati, in sostanza, alla lotta al terrorismo violento, alla radicalizzazione e al separatismo. , non diritti umani o religione.

Di fronte alla grave e complessa situazione antiterrorismo, lo Xinjiang ha adottato una serie di misure di deradicalizzazione decisive, solide ed efficaci. Di conseguenza, lo Xinjiang non ha assistito a casi di terrorismo violento per diversi anni consecutivi”. Inoltre, dopo la pubblicazione dei documenti, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, è stato molto chiaro .

“Non è altro che la ripetizione di un vecchio trucco”, ha considerato durante la conferenza stampa quotidiana del suo ministero. “Diffondere voci e bugie non ingannerà il mondo, né può nascondere il fatto che lo Xinjiang gode di stabilità e prosperità e che i suoi residenti godono di vite felici e appaganti”, ha affermato, ribadendo l’argomento con cui Pechino risponde alle accuse di violazioni dei diritti nello Xinjiang.

Gli archivi della polizia dello Xinjiang contengono, tra gli altri documenti, 5.074 ritratti realizzati nelle stazioni di polizia o nei centri di confinamento nella contea di Konasheher, tra il 6 gennaio e il 25 luglio 2018. Questo è uno dei grandi contributi apportati da questo progetto di ricerca allo studio della repressione cinese .