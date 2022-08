Cina: pressioni sull’Onu per nascondere la repressione degli uiguri

L’Alto Commissario per i diritti umani, Michelle Bachelet, assicura che prima di lasciare il suo incarico, Pechino le ha inviato una lettera per impedire la pubblicazione di un rapporto sugli abusi della popolazione degli Uiguri.

Pechino ha fatto pressioni sulle Nazioni Unite affinché lasciassero in un cassetto un rapporto che non è stato ancora pubblicato sulla situazione dei diritti umani nella regione cinese settentrionale dello Xinjiang, sede di 12 milioni di membri della minoranza musulmana degli Uiguri, ha rivelato giovedì Michelle.

Due milioni di Uiguri sarebbero stati oggetto di violenze

Commissario per i diritti umani, alla sua ultima conferenza stampa a Ginevra (Svizzera) prima di lasciare l’incarico il 31 agosto, ufficialmente per sua stessa decisione. Facendo il punto sul suo mandato di quattro anni, Bachelet ha rivelato che le autorità cinesi le hanno inviato una lettera, firmata da altri 40 paesi di cui non ha specificato i nomi, in cui esortavano l’organizzazione a non pubblicare quel documento.

Il suo ufficio “non ha risposto” a quella che ha definito “pressione”, ha sottolineato l’alto commissario. Il rapporto sul trattamento riservato dalla Cina agli uiguri è in lavorazione da tre anni, ma dovrebbe includere anche i risultati di una controversa visita che Bachelet ha effettuato nel Paese asiatico tra il 23 e il 28 maggio, la prima di un responsabile dei diritti umani delle Nazioni Unite dal 2005.

Quel viaggio gli è valso aspre critiche da parte di organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International e Human Rights Watch e persino dal Dipartimento di Stato americano, che lo hanno reso brutto per la sua presunta “tiepidezza” nei confronti della Cina e dei moderati tono delle sue critiche alle autorità del Paese, che hanno paragonato a un lavaggio dell’immagine del regime cinese.

La divulgazione di questo testo, che, secondo Bachelet, Pechino ha cercato di impedire con il supporto dei suoi alleati, è stata posticipata di mesi per ragioni sconosciute. L’ex presidente del Cile (2006-2010 e 2014-2018), 70 anni, anche lei, ha giustificato questo ritardo proprio perché occorre tempo per aggiungere i risultati della sua visita in Cina a maggio.

“Stiamo cercando di mantenere ciò che ho promesso”, ha detto, alludendo al suo impegno a pubblicare il documento prima della fine del suo mandato, il 31 agosto, ma senza confermare pienamente che questa promessa si avvererà.

Diversi paesi occidentali, guidati dagli USA negli ultimi mesi hanno esortato le Nazioni Unite a pubblicare il rapporto

“Stiamo lavorando al rapporto. Avevo tutte le intenzioni di pubblicarlo prima della fine del mio mandato e abbiamo ricevuto commenti sostanziali dal governo cinese che dovremo esaminare attentamente, come facciamo sempre con qualsiasi paese (…) Sono stato sottoposto a enormi pressioni per pubblicare o non pubblicare [il documento] ma non saranno quelle pressioni a farcelo pubblicare o meno”, ha affermato l’alto commissario.

Diversi paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, negli ultimi mesi hanno esortato le Nazioni Unite a pubblicare il rapporto. Sebbene la portata massiccia della repressione di Pechino contro gli uiguri fosse già stata denunciata, il 25 maggio, mentre Bachelet si trovava ancora in territorio cinese, un’indagine giornalistica di 14 media internazionali, ha rivelato decine di migliaia di verbali di polizia, fotografie e funzionari documenti che confermavano la sistematicità della persecuzione di quel gruppo etnico, con gravissime violazioni dei diritti umani che avrebbero potuto subire più di due milioni di persone.

L’indagine ha rivelato la generalizzazione di abusi come l’internamento, anche di minori, nei centri di rieducazione e indottrinamento, i maltrattamenti per i motivi più banali, il lavoro forzato istituzionalizzato e persino una politica ufficiale di “sparare per uccidere” se i detenuti tentano scappare.

Pechino nega queste accuse e assicura che le prigioni segrete sono semplicemente centri di formazione professionale.Quando erano trascorse solo due settimane dal suo ritorno dalla Cina, il 13 giugno, Bachelet annunciò che non si sarebbe candidata alla rielezione nella sua posizione e adduceva “motivi personali”, sebbene, secondo varie fonti, fosse proprio quella controversa visita che ha motivato la tua decisione.

Giorni prima, Antony Blinken, Segretario di Stato degli Stati Uniti – uno dei cinque membri permanenti e con diritto di veto al Consiglio di sicurezza dell’ONU – aveva criticato il fatto che l’Alto Commissario non avesse chiesto l’accesso in Cina alle persone trasferite con la forza da Pechino a regioni enclave del paese e che Bachelet non aveva fatto abbastanza ricerche sugli uiguri scomparsi.

Il direttore esecutivo dell’Ong Human Rights Watch, Kenneth Roth, aveva precedentemente descritto la gestione della Cina dell’ex presidente cileno come “disastrosa” e aveva sottolineato che qualcuno più critico degli abusi dovrebbe sostituirla in carica. Fino ad ora, il nome di Bachelet è apparso nelle piscine per succedere ad António Guterres come Segretario generale delle Nazioni Unite.