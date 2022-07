Cina: il suo rallentamento economico potrebbe frenare l’inflazione globale

Sebbene la debole crescita in Cina peserà sull’economia globale, potrebbe anche alleviare la pressione su alcuni prezzi.

Il rallentamento della Cina potrebbe avere un aspetto positivo per il resto del mondo: inflazione più debole. La crescita nella seconda economia più grande del mondo è crollata quest’anno poiché le epidemie di Covid-19 hanno innescato blocchi di massa e chiusure di attività.

Il governo ha annunciato una serie di politiche di stimolo, ma molti economisti affermano che l’obiettivo di crescita di Pechino di circa il 5,5% per il 2022 è improbabile che venga raggiunto fintanto che la minaccia di nuovi blocchi incombe sull’economia. Un anno debole per la crescita cinese tratterrebbe ulteriormente l’economia globale in un momento in cui anche gli Stati Uniti e altre economie avanzate stanno rallentando, poiché i prezzi in aumento comprimono la spesa dei consumatori e le banche centrali aumentano i tassi di interesse.

Ma potrebbe anche attenuare le pressioni inflazionistiche globali. “A livello globale, ciò potrebbe suggerire la necessità di aggiustamenti dei tassi di interesse molto più bassi per combattere l’attuale dinamica inflazionistica rispetto a quanto attualmente preso in considerazione”, ha affermato Logan Wright, direttore della ricerca sui mercati cinesi presso Rhodium Group, un’azienda di economia e società di ricerca politica con sede a Washington, DC.

L’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e delle materie prime dovuto all’invasione russa dell’Ucraina, ha aggravato un’ondata inflazionistica causata da carenza di manodopera, catene di approvvigionamento ingarbugliate e un aumento dei beni di consumo legato alla pandemia. L’inflazione annuale ha raggiunto l’8,6% negli Stati Uniti a maggio, il massimo da 40 anni. I dati del gruppo CME suggeriscono che gli investitori si aspettano che la Federal Reserve aumenti il ​​tasso sui fondi federali, il suo obiettivo di tasso di interesse a breve termine, al 3,5% entro la fine dell’anno dall’1,6% attuale.

La Banca centrale europea prevede di aumentare i tassi questo mese per la prima volta in un decennio. La Banca d’Inghilterra ha alzato il tasso di riferimento cinque volte da dicembre. La Reserve Bank of India ha alzato il tasso di riferimento per la seconda volta in due mesi a giugno. La Reserve Bank of Australia ha aumentato i tassi per la prima volta in un decennio a maggio e ha proseguito con un secondo aumento il mese scorso. L’allentamento delle restrizioni di blocco a Shanghai e in altre grandi città cinesi nelle ultime settimane ha contribuito ad allentare alcuni dei colli di bottiglia della catena di approvvigionamento che contribuiscono all’inflazione globale.

I volumi di spedizione verso gli Stati Uniti dalla Cina alla fine di giugno hanno superato il livello di inizio marzo, quando le restrizioni di salute pubblica sono state inasprite a Shenzhen e Shanghai, secondo la società di tecnologia del trasporto merci FourKites Inc. Con l’allentarsi delle strozzature cinesi, ci sono anche segnali che la domanda occidentale di beni di consumo sta svanendo, poiché l’inflazione si ripercuote sul reddito delle famiglie e i consumatori spostano la spesa verso i servizi.

I rivenditori statunitensi, tra cui Target Corp. e Bed Bath & Beyond Inc., hanno avvertito di un colpo finanziario a causa di un eccesso di scorte di beni che i consumatori non desideravano più. Secondo Ingka Holding BV, che possiede e gestisce la maggior parte dei negozi IKEA in tutto il mondo, i magazzini europei del colosso dei mobili IKEA sono pieni come prima della pandemia.

Ciò potrebbe produrre un altro impulso disinflazionistico: di fronte al calo della domanda in patria e all’estero, i produttori di beni prodotti in Cina potrebbero ridurre i prezzi, soprattutto se anche loro sono sovraccarichi e se l’effetto sui margini è attenuato da una valuta cinese più debole. L’inflazione cinese dei prezzi alla produzione è rallentata a maggio per il settimo mese consecutivo, al 6,4% rispetto all’anno precedente.

Le scorte di prodotti finiti presso le società cinesi ad aprile sono aumentate del 20% rispetto all’anno precedente, il ritmo annuale più veloce degli ultimi dieci anni, anche se la creazione di scorte è rallentata a maggio e giugno a causa dell’allentamento delle restrizioni sulla salute pubblica. Tuttavia, l’influenza della Cina sull’inflazione globale non sarà tutta in una direzione. L’approccio di tolleranza zero di Pechino al Covid-19 potrebbe ancora portare a ulteriori blocchi che creano nuovi colli di bottiglia nelle catene di approvvigionamento globali.

“Se questi problemi dovessero peggiorare, la Cina esporterà sicuramente l’inflazione”, ha affermato Kenneth Rogoff, economista dell’Università di Harvard. Le materie prime forniscono un’altra incertezza. Cercando di accelerare la crescita, i funzionari cinesi pianificano un blitz infrastrutturale, che potrebbe aumentare i prezzi globali del minerale di ferro, del rame e di altre materie prime utilizzate nelle costruzioni.

Se la ripresa della Cina supera le aspettative, ciò a sua volta rafforzerebbe la domanda di petrolio e carbone. Molti economisti, tuttavia, dubitano che la Cina si riprenderà come ha fatto dopo aver represso il primo grande focolaio di Covid-19 a Wuhan nel 2020, data la diminuzione della domanda estera di beni, nonché il nervosismo dei consumatori e delle imprese a causa dei blocchi.

Una pazzia infrastrutturale probabilmente non sarà sufficiente per compensare la debolezza dell’enorme mercato immobiliare cinese, poiché gli sviluppatori lamentano pesanti debiti e i consumatori esitano a prezzi elevati. Shuang Ding, capo economista cinese presso Standard Chartered a Hong Kong, ha affermato che anche se la domanda cinese spinge al rialzo i prezzi delle materie prime, ciò che il paese produce come potenza manifatturiera è “più significativo” per le tendenze dell’inflazione globale. La pressione al ribasso sui prezzi dei manufatti cinesi significa che l’effetto netto delle correnti incrociate legate ai prezzi fuori dalla Cina sarà disinflazionistico, ha affermato.