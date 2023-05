Céline Dion costretta ad annullare tutti i concerti fino al 2024

Céline Dion costretta ad annullare tutti i concerti fino al prossimo anno a causa della malattia neurologica rara di cui soffre.

Sono passati ormai due anni da quando Céline Dion ha annunciato di doversi prendere una pausa dalla carriera per via di una rara patologia neurologica che l’ha colpita. Due anni in cui, a più riprese, la cantante canadese ha dovuto annullare via via date, concerti e apparizioni pubbliche. Arriva un nuovo annuncio di questo genere, la malattia la costringe nuovamente ad annullare tutti i concerti programmati per il 2023, fino al prossimo anno.

Céline Dion, annullati tutti i concerti per il 2023

La notizia dell’annullamento è arrivata tramite un comunicato degli organizzatori della tournée di Dion. Il motivo, ancora una volta, è la patologia neurologica di cui soffre, la “sindrome dell’uomo rigido”. Secondo quanto dichiarato, la cantante sta continuando a sottoporsi alle cure, ma non è ancora pronta per affrontare un tour.

La notizia arriva dopo che la pop star aveva già annullato i concerti programmati in Europa da febbraio a luglio 2023. E oggi, l’annullamento definitivo di tutte le date fino al 2024. In un post pubblicato sui suoi social, Dion si scusa con i fan, dicendo che sta lavorando con impegno per recuperare le forze, ma al momento non è ancora al 100%.

E in una situazione del genere, affrontare un tour così impegnativo è quasi impossibile. La cantante comunque non si arrende, ma dice di volersi riprendere per poter finalmente tornare sul palco quando sarà assolutamente pronta.

Il tour in programma era davvero immenso, con date previste in Gran Bretagna, Germania Olanda, Norvegia, Finlandia, Ungheria, Norvegia, Polonia e Svizzera. A tutti i fan della cantante, la sua squadra di organizzatori chiede pazienza e comprensione. Céline tornerà a cantare per loro, ma non adesso.

L’annuncio della malattia ormai 2 anni fa

La notizia della malattia che ha colpito la cantante canadese è stata diffusa da lei stessa tramite un toccante video pubblicato su Instagram nel 2021. Prima di questo triste avvenimento, e prima della pandemia, Céline Dion aveva portato a termine il Courage World Tour, da 52 date.

Dopodiché, lo stop forzato dal Covid-19. E quando la situazione ha iniziato a migliorare ed è stato di nuovo possibile tornare ad esibirsi live, ecco che è arrivata la malattia. E da allora, non c’è pace per la cantante, che è continuamente costretta ad annullare date e concerti, per dare ovviamente la priorità alla sua salute.

Negli ultimi mesi sembrava che la situazione fosse migliorata, ma a quanto pare la cantante ha ancora molto da recuperare prima di tornare ad esibirsi.

La patologia che ha colpito Céline Dion è una malattia neurologica rara chiamata “sindrome dell’uomo rigido” o “sindrome della persona rigida”. La malattia colpisce il sistema nervoso centrale causando spasmi muscolari e rigidità.

Nello specifico, la patologia provoca spasmi muscolari nella zona addominale e nel tronco. Motivo per cui cantare è davvero difficoltoso, se non impossibile. Come ha raccontato la stessa Céline Dion nel video con il quale ha annunciato la malattia, si tratta di una patologia davvero rara, che colpisce solo una persona su un milione.