Campobasso, una donna segregata in casa per 22 anni

Una vicenda assurda, disumana, quella scoperta a Campobasso dai Carabinieri. Una donna segregata in casa per 22 lunghissimi anni, vittima di violenza, ridotta in schiavitù dal fratello e dalla cognata, la moglie di lui. La vittima oggi all’età di 67 anni è stata, finalmente, liberata.

Una segnalazione fatta ai carabinieri di Bojano, una denuncia scritta, anonima che ha convinto i militari dell’arma a fare un sopralluogo. Entrati in quella casa degli orrori hanno scoperto una situazione drammatica.

A Campobasso una storia sconcertante da racconto horror

La triste, sconcertante, assurda vicenda ha inizio nel 1995. La vittima a quell’epoca aveva 40 anni. La signora, purtroppo, rimasta vedova e sola viene accolta dal fratello e dalla moglie in casa, invitata proprio da questi ultimi.

Un gesto di carità, una buona azione mossa nei confronti della donna che, sola e triste, faticava a superare il lutto. Le cose, però, in maniera che, forse, non troveranno una spiegazione, prendono una piega assurda.

Quel gesto di carità, di amore fraterno si trasforma ben presto in una atrocità nei confronti della vedova. I due coniugi devono avere iniziato a considerarla un peso, qualcosa di macabro, di inumano è scattato nella loro testa.

La vittima costretta a trasferirsi in una stanza, improvvisata, una sorta di gabbiotto fuori dall’appartamento, una specie di capanno degli attrezzi in giardino. Nella stanza, se così vogliamo chiamarla, si accede tramite una scala a chiocciola ed ha una sola porta di ingresso.

Un ingresso bloccato in maniera rudimentale ma, evidentemente, efficace visto che la segregata non è mai riuscita a scappare. Un filo di materiale resistente legato ad un chiodo il quale era piantato profondamente nel muro.

Questo il sistema per tenere bloccata la vittima nella sua prigione. Si tratta di una vera e propria prigionia, infatti, quella che ha dovuto subire la, ormai, 67enne signora protagonista di questa storia sconcertante.

La vittima era bloccata in quella stanza, improvvisata senza riscaldamento né alcuna comodità. Il fratello e la moglie di lui non solo la tenevano in quelle condizioni pietose ma, addirittura, la vessavano con offese e violenze sia psicologiche che in alcuni casi anche fisiche.

Una segnalazione anonima salva la povera signora

La donna schiaffeggiata, insultata e picchiata, poteva lavarsi una volta al mese ma, ovviamente, nella mente malata dei due aguzzini, come racconta la vittima, non le era consentito farlo nel bagno o in una vasca da bagno normale. La vittima era costretta a lavarsi nel lavabo del bucato come fosse un animale.

Negli anni in cui la donna rimane segregata in casa non è mai visitata da un dottore. Solo in alcuni casi veniva condotta come una galeotta sotto sorveglianza dal parrucchiere.

Grazie ad una segnalazione i Carabinieri di Bojano (Campobasso) hanno potuto scovare la donna che, in 22 anni ha mostrato una resistenza incredibile ed una grande voglia di vivere, senza mai arrendersi. Condotta in caserma ha denunciato tutto, raccontando cosa le fosse accaduto in maniera lucida e puntuale.

Ora la protagonista di questa angosciosa vicenda è lontana dalla coppia che, per ora, resta a piede libero in attesa di ulteriori riscontri ed indagini.