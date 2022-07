Calabria: una ragazza scomparsa è stata ritrovata legata a una recinzione

La ventiduenne Pina Sidero è stata ritrovata. La ragazza scomparsa in Calabria lo scorso mercoledì è viva e sta bene.

Oltre a lei, gli inquirenti stanno interrogando anche la famiglia per capire cosa possa essere successo.

Ragazza scomparsa in Calabria

Ci troviamo in Calabria, precisamente a Corigliano-Rossano, nel Cosentino, dove mercoledì, Pina Sidero scompare misteriosamente.

A denunciare il fatto ai carabinieri è la madre della ragazza, che vive insieme a lei e l’altra figlia. La donna è separata da molti anni dal marito e racconta di una ragazza volenterosa che la aiuta nel lavoro dei campi nei terreni adiacenti alla loro casa.

Tuttavia, secondo quanto emerso, Pina viveva un forte senso di abbandono da parte del padre, ormai per lo più assente dalla sua vita da circa 20 anni.

Si sta lavorando per cercare di ricostruire i fatti e stabilire se la ragazza abbia subito violenze o meno.

Sicuramente la sua scomparsa ha destato sospetto perché non ci sono apparenti motivazioni per un gesto così eclatante.

Le indagini

Pina è stata ritrovata legata ad una recinzione a circa 30 metri dalla sua abitazione, ma la cosa strana è che quell’area era stata già battuta dai carabinieri con l’aiuto dei cani ma non era stato rilevato nulla che potesse condurre alla ragazza.

Dunque, si suppone che sia stata legata alla recinzione successivamente ma resta da stabilire come mai sia sparita e soprattutto, se abbia fatto tutto da sola per attirare l’attenzione con questa messinscena oppure se abbia subito delle costrizioni e delle violenze.

Pina è stata ritrovata scalza, particolarmente provata e molto stanca, quindi è stata trasportata subito in ospedale per essere visitata. Fortunatamente è in buone condizioni e dopo diversi accertamenti è stata dimessa.

Per ora si esclude che abbia subito violenze però si indaga per cercare di ricomporre i tasselli di questo intricato puzzle, poiché effettivamente ci sono molti dubbi da sciogliere.

Bisogna capire se si tratta di un sequestro o meno quello che ha interessato la 22enne descritta come una ragazza normalissima da chi la conosce.

La particolare condizione familiare forse ha fatto sentire Pina abbandonata e la ragazza ha deciso di commettere un simile gesto.

Fortunatamente, la scomparsa, denunciata dalla madre il giorno stesso, ossia mercoledì, si è risolta al meglio.

Le indagini ad ogni modo, non si fermano e sono portate avanti anche in queste ore dal Commissariato di Rossano della Polizia di Stato, i quali agenti hanno anche ascoltato a lungo la madre per verificare se abbia informazioni utili ma al momento non si hanno notizie in merito.