Biden vuole rinegoziare il ‘New Start’ con la Russia

Il presidente degli Stati Uniti Biden vuole negoziare un nuovo trattato di non proliferazione nucleare con Mosca. Nel frattempo il capo delle Nazioni Unite Guterres avverte che gli attacchi nucleari come quelli della seconda guerra mondiale non devono essere ripetuti.

La guerra in Ucraina ha alimentato nuovi timori che le potenze nucleari USA e Russia possano entrare in un conflitto militare diretto, e utilizzare armi nucleari nel corso del conflitto. Ora il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha nuovamente invitato Mosca a partecipare ai colloqui sul controllo delle armi nucleari.

Biden ha nuovamente invitato Mosca a partecipare ai colloqui sul controllo delle armi nucleari

In una dichiarazione rilasciata oggi, Biden ha ribadito che la sua amministrazione è pronta a negoziare “rapidamente” un sostituto del trattato New Start, che limita il numero di armi nucleari da entrambe le parti. Il contratto, firmato nel 2010, scade nel 2026. “La Russia dovrebbe dimostrare di essere pronta a riprendere i lavori sul controllo degli armamenti nucleari”, ha affermato il presidente.

Biden ha colto l’occasione per criticare l’invasione russa definendola “aggressione brutale e non provocata” che “ha scosso la pace in Europa”. La Russia è rimasta silente e sorpresa rispetto all’offerta di Biden che è arrivata stamane. “Si tratta di un rapporto serio o il sito web della Casa Bianca è stato violato?”, ha chiesto a Reuters un funzionario del ministero degli Esteri russo.

La chiamata di Biden arriva quando la conferenza di revisione del NPT sta per iniziare nella città di New York. All’inizio dell’evento, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha avvertito che il mondo si trova in un “periodo di pericolo nucleare che non si vedeva dal culmine della Guerra Fredda”.

Guterres ha ricordato anche quello che è successo ad Hiroshima e Nagasaki: “L’umanità “corre il rischio di dimenticare le lezioni forgiate nei terribili incendi di Hiroshima e Nagasaki”, ha detto, riferendosi agli attacchi nucleari guidati dagli Stati Uniti contro il Giappone nella seconda guerra mondiale. Il mondo non può essere “solo un malinteso o un errore di calcolo vicino all’annientamento nucleare”, ha affermato il Segretario generale.

Guterres ha ricordato anche quello che è successo ad Hiroshima e Nagasaki

L’accordo, al quale hanno aderito 191 paesi, costituisce la base per il disarmo nucleare in tutto il mondo. Afferma che solo Stati Uniti, Russia, Cina, Francia e Regno Unito possono possedere armi nucleari. Le altre quattro sospette potenze nucleari India, Pakistan, Israele e Corea del Nord, non hanno aderito al trattato o si sono ritirate da esso.

L’obiettivo del trattato è prevenire la proliferazione delle armi nucleari, promuovere il disarmo nucleare e promuovere l’uso pacifico dell’energia nucleare. Ogni cinque anni è prevista una revisione dei risultati raggiunti. La decima conferenza di revisione avrebbe dovuto svolgersi nel 2020, ma è stata posticipata a causa della pandemia di corona.

Finora, l’umanità è stata molto fortunata che non ci siano stati ulteriori attacchi nucleari. “Ma la fortuna non è una strategia. Né protegge dalle tensioni geopolitiche che degenerano in un conflitto nucleare. “Il mondo si trova attualmente di fronte a una minaccia non vista dall’apice della Guerra Fredda”, ha terminato così il suo intervento Guterres.

Nel frattempo, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in una lettera ai partecipanti alla conferenza che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare. Una guerra del genere non dovrebbe mai essere iniziata.

All’incontro in serata a New York è atteso anche il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock (che fa parte della coalizione di governo in quota al partito dei verdi). Di recente aveva visitato il museo dell’attentato atomico statunitense a Nagasaki durante un viaggio in Giappone.