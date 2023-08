Benedetta Cristofani ritrovata dopo 5 giorni: “Non voglio stare da papà”

È stata ritrovata la 13enne scomparsa alcuni giorni fa da una gita a Tarquinia, organizzata dalla casa famiglia a cui è affidata. Si era allontanata da sola e subito sono scattate le ricerche.

Invece, l’adolescente si trovava a casa di amici mentre i familiari erano in apprensione per lei. Si sapeva soltanto che da sola si era allontanata ed è stata vista salire su un pullman con destinazione ignota. Benedetta si è presentata oggi spontaneamente ai carabinieri ma all’arrivo del padre in caserma ha chiesto di non farlo avvicinare, anzi ha raccontato agli agenti di essere scappata proprio perché non voleva stare con lui. Proprio il genitore ne aveva denunciato la scomparsa ma come mai la giovane non vuole vederlo? Sono indagini molto delicate quelle avviate dalle forze dell’ordine, che puntano a capire le motivazioni dietro al grave gesto della minorenne.

È stata ritrovata Benedetta Cristofani

Sapeva che la stavano cercando Benedetta Cristofani, la giovane di 13 anni fuggita da un campo estivo a Tarquinia 5 giorni fa e ritrovata oggi perché spontaneamente ha deciso di presentarsi nel commissariato dei carabinieri della Cecchignola. L’ultima volta era stata vista salire su un autobus ma non si sapeva la destinazione, sappiamo ora che era diretta a casa di alcuni amici, dove si sarebbe rifugiata in questo periodo.

Poi forse il rimorso di far preoccupare la sua famiglia l’ha convinta a tornare. “Sono Benedetta, so che mi stanno cerando” ha detto agli agenti, specificando una sola richiesta, quella di non incontrare il padre.

Una cosa molto strana dal momento che proprio il genitore è stato la prima persona, visibilmente preoccupato, a denunciarne la scomparsa. Come mai non vuole stare con lui? Cosa è successo? Questo puntano a scoprire i carabinieri che in queste ore stanno interrogando la giovane e l’uomo. Si chiama Roberto e quando è arrivato in caserma non ha potuto nemmeno avvicinarsi alla minorenne.

Ieri aveva parlato con gli inquirenti, riferendo che lui e la madre di Benedetta stanno divorziando e come sempre accade in queste circostanze, era in corso una battaglia legale per l’affidamento della ragazza, sparita senza portare con sé il telefono e proprio sullo smartphone si sono concentrate le indagini in questi giorni, anche su suggerimento del padre che si è detto sicuro che fra quelle chat e quei contatti c’era la verità su quanto accaduto.

La scomparsa

Erano circa le 19 del 4 agosto quando la 13enne si è allontanata dal mare di Tarquinia dove era in gita con la casa famiglia a cui è stata collocata temporaneamente in attesa che i giudici decidano per l’affidamento. Alcuni testimoni l’hanno vista salire su un autobus con un trolley. Da quel momento si sono perse le sue tracce e sembrerebbe che la minorenne abbia abbandonato la zona dopo una discussione, che ha portato alla confisca del suo cellulare per aver violato alcune regole della comunità, non sappiamo ancora quali.

Da qui poi avrebbe preso la decisione di andarsene e far perdere le sue tracce, cosa che ha letteralmente distrutto i suoi genitori, in primis papà Roberto che ha fatto diversi appelli sui social in questi giorni. Anche la mamma Germana ha fatto eco all’ex marito, scrivendo su Facebook: “Vi prego proteggete mia figlia dal padre, dalle forze dell’ordine, dai servizi sociali, dalla pubblica amministrazione italiana”.

Un post molto particolare quello della donna, in cui viene citato il padre fra i possibili individui da cui proteggere la ragazzina, ma per quale motivo? Ci sono sospetti terribili ora su di lui, al quale Benedetta era stata affidata temporaneamente prima della disputa che poi ha portato al collocamento nel centro. D’altronde, proprio lei ha chiesto che l’uomo non si avvicinasse.

“Ha sempre vissuto con la madre, da poco stava con me. Germana era scomparsa, non si è mai fatta vedere e credo che lei ne sappia più di me di questa storia” aveva detto prima del ritrovamento. E vicino a lei in caserma c’era proprio la mamma.

Per giorni la polizia della Questura di Viterbo e i carabinieri l’hanno cercata in lungo e in largo, espandendo le operazioni a Roma e provincia. Due giorni fa poi la notizia del ritrovamento pubblicata sulla pagina Facebook “Aeopc Protezione Civile di Corchiano”, che però si è rivelata essere falsa e dopo l’intervento di Roberto che ha detto che di Benedetta non c’erano ancora tracce, il post è stato eliminato.

Stavolta però è vero, è proprio lei la ragazzina spaventata che si è presentata al comando della Cecchignola insieme alla mamma, forse convinta proprio da lei. Per fortuna sta bene ma ora le indagini prenderanno una diversa piega, infatti oltre a ricostruire i momenti precedenti all’allontanamento, gli agenti hanno intenzione di approfondire il rapporto fra padre e figlia, cercando di capire se quest’ultima lo respinge perché influenzata dall’opinione della madre con cui ha sempre vissuto, oppure per qualcosa di grave che ancora non sappiamo.

Secondo una prima ricostruzione la ragazza ha passato gli ultimi giorni al Laurentino, nella parte sud della capitale, da alcuni amici che già in passato si erano presi cura di lei nei momenti di assenza di Germana. L’affidamento a Roberto risale ad aprile ma più volte era fuggita, per questo si trovava nella casa famiglia che poi il 4 agosto ha organizzato una gita al mare di Tarquinia, durante la quale Benedetta Cristofani avrebbe litigato con i responsabili del centro.

C’è da dire che più o meno nello stesso lasso di tempo in cui la minorenne è arrivata in commissariato, gli agenti sono riusciti a sbloccare il suo telefono con il supporto della polizia postale, scoprendo tramite le chat chi l’aveva ospitata. Quindi in poco tempo sarebbero giunti alla porta di quell’abitazione.

Si attendono ora aggiornamenti per chiarire la posizione dell’uomo – Roberto – che parallelamente alle indagini delle forze dell’ordine ha condotto le proprie ricerche analizzando i social della figlia. Un genitore amorevole che però forse nasconde un lato oscuro. E poi c’è una donna che lo odia e che forse ha plagiato – volontariamente o non – la figlia. È presto per avanzare ipotesi ma in tutto ciò l’importante è che la 13enne stia bene, sebbene psicologicamente molto provata dalla situazione familiare molto delicata.

Ancora una volta i figli si trovano in mezzo alle liti dei genitori e fanno gesti eclatanti per fuggire da tutto: è questo il caso o siamo di fronte a una circostanza di maltrattamento familiare?