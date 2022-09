La BCE dichiara guerra totale all’inflazione aumentando il prezzo del denaro all’1,25% nonostante i rischi di recessione. Lagarde annuncia nuovi aumenti nei prossimi incontri.

La Banca centrale europea (BCE) ha dichiarato giovedì la guerra totale all’inflazione con il più alto aumento dei tassi di interesse mai realizzato nei quasi 24 anni di storia dell’istituto. L’autorità monetaria ha deciso di aumentare il prezzo del denaro di tre quarti di punto, fino all’1,25%. Con questo aumento, l’entità presieduta da Christine Lagarde cerca di fermare un rialzo dei prezzi che ha già raggiunto il 9,1% nella zona euro, nonostante i segnali di recessione già in vista.

Gli analisti hanno dato per scontato questo aumento dopo il forte deprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro, che è diventato un’altra porta d’ingresso per l’inflazione. Ma Francoforte non si fermerà qui. Nella sua apparizione dopo il Consiglio direttivo, Lagarde ha affermato che le tariffe sono ancora “molto lontane” dal poter raggiungere la stabilità dei prezzi e ha annunciato nuovi rialzi “nelle prossime riunioni”.

In soli due mesi, e con solo due movimenti, la BCE si è lasciata alle spalle otto anni di tassi negativi e di una straordinaria espansione monetaria e ha riportato bruscamente i tassi di interesse ai livelli del 2011. L’aumento approvato dall’autorità della zona euro potrà fare poco contro l’aumento dei prezzi dell’energia, spinto dalla guerra in Ucraina. Tuttavia, i forti rialzi della Federal Reserve e della Banca d’Inghilterra hanno messo a dura prova l’Eurobank.

Gli sforzi di Lagarde per fare la differenza rispetto agli Stati Uniti, che soffrono il surriscaldamento economico, o al Regno Unito, segnato dalla Brexit, sono rimasti nel vuoto. Alla fine, anche la BCE ha dovuto alzare improvvisamente la leva dei tassi di interesse. Alla decisione, presa all’unanimità dal consiglio direttivo della banca, contribuiscono le nuove prospettive formulate dagli economisti della Bce, che prevedono che l’inflazione media quest’anno sarà dell’8,1%, contro il 6,8% previsto a giugno.

Allo stesso modo, ritengono che nel 2023 sarà al 5,5% (anziché al 3,5%) e nel 2024 al 2,3%, rispetto al 2,1%. L’Eurobank ammette già che le conseguenze della guerra in Ucraina saranno maggiori del previsto. “Una stagnazione dell’economia è prevista negli ultimi mesi dell’anno e nel primo trimestre del 2023″, si legge in una nota diffusa dall’ente. La flessione si verificherà soprattutto per il 2023: la Bce è passata dall’aspettativa di crescita del 2,1% allo 0,9%. Il deprezzamento dell’euro nei confronti del dollaro, che la BCE ha sempre guardato con sospetto, è un’altra chiave.

Il tasso di cambio era già alla base del primo rialzo dei tassi nella storia dell’istituto, nel febbraio 2000. Poi, l’entità presieduta dall’olandese Wim Duisenberg ha deciso di fare soldi più costosi per sostenere l’euro, che ha raggiunto i 97 centesimi. Più di due decenni dopo, la valuta europea ha perso di nuovo la parità ed è persino scesa sotto i 99 centesimi dopo che la Federal Reserve ha annunciato una mano più forte.

E mentre la forza dell’euro ha tradizionalmente punito le esportazioni dell’UE, ora rappresenta un forte vento contrario per l’economia, dal momento che i contratti energetici sono denominati in dollari. In argento: il crollo dell’euro rende più costosa l’energia e aggrava le pressioni inflazionistiche.Sebbene i verbali della riunione non saranno pubblicati prima del mese prossimo, i falchi ora hanno avuto una mano forte per imporre l’aumento di 75 punti base.

In passato, i paesi della periferia avevano avvertito di improvvisi rialzi dei tassi per la possibilità che i premi per il rischio salissero nuovamente alle stelle, generando una crisi del debito come quella di dieci anni fa. Tuttavia, la BCE ha adattato i suoi programmi di reinvestimento del debito ai paesi più a rischio di subire squilibri. Inoltre, ha approvato un nuovo strumento, il TPI (per il suo acronimo in inglese Transmission Protection Instrument), per acquisire obbligazioni da paesi che rispettano regole fiscali, piani di risanamento e non presentano ampi squilibri macroeconomici.