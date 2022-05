Australia: Albanese vuole diminuire l’influenza della Cina nel Pacifico

Il nuovo leader australiano, Anthony Albanese, si concentra sulla lotta all’influenza della Cina nel Pacifico, come suo primo punto del programma di politica estera.

Il laburista Albanese detta le linee di politica estera

Nonostante la preoccupazione che il neoeletto primo ministro australiano Anthony Albanese manchi di esperienza in politica estera, il premier trascorso i suoi primi giorni sottolineando che il suo governo si impegnerà nuovamente con la regione del Pacifico e lavorerà a stretto contatto con Stati Uniti, Giappone e India per aiutare a contrastare la crescita della influenza della Cina.

Albanese e il suo partito laburista hanno ottenuto la maggioranza alle elezioni del 21 maggio, riportando il partito al potere per la prima volta in nove anni. Albanese si è ritrovato su un aereo per Tokyo nel suo primo giorno intero in carica, per partecipare a un incontro con il primo ministro Fumio Kishida, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro indiano Narendra Modi.

Il suo ministro degli esteri, Penny Wong, che lo ha accompagnato a Tokyo, si è poi diretto alle Fiji come parte di quello che secondo Albanese è uno sforzo per ricostruire le relazioni con le isole del Pacifico ora corteggiate dalla Cina. Lo stesso Albanese prevede di partecipare a una riunione del Pacific Island Forum, un gruppo di 18 membri che è la principale organizzazione politica ed economica della regione, entro la fine dell’anno.

I suoi membri vanno dall’Australia e dalla Nuova Zelanda alle Isole Cook, agli Stati Federati di Micronesia e alle Isole Salomone. Negli ultimi tempi la Cina ha cercato di estendere la sua influenza nella regione, concludendo il mese scorso un accordo di sicurezza con le Isole Salomone. Giovedì il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha iniziato un tour di otto giorni in 10 paesi delle isole del Pacifico.

“È molto chiaro che la Cina sta cercando di estendere la sua influenza in quella che è stata, dalla seconda guerra mondiale, la regione del mondo in cui l’Australia è stata il partner di sicurezza preferito”, ha detto Albanese in un’intervista televisiva giovedì con l’Australia “Today Show ”.

Prima delle elezioni, il programma del Partito laburista ha sottolineato la necessità di una maggiore cooperazione con le isole del Pacifico. Ciò includeva la creazione di una nuova scuola di difesa del Pacifico dell’Australia, per fornire formazione ai membri delle forze di difesa e sicurezza del Pacifico.

La vicinanza ‘ambientale’ ed ‘economica’ alle Isole del Pacifico

Inoltre, il Labour ha promesso di assistere le isole del Pacifico nell’affrontare la pesca illegale e non dichiarata nelle loro zone economiche esclusive, aumentando i finanziamenti per la sorveglianza aerea.

Albanese ha anche sottolineato che aiutare i vicini del Pacifico dell’Australia ad affrontare la minaccia del cambiamento climatico, è un pilastro fondamentale della sua politica estera. Mentre erano a Tokyo, lui e gli altri leader del Quad hanno discusso dei modi in cui potrebbero cooperare non solo per ridurre le proprie emissioni, ma anche per aiutare le nazioni del Pacifico ad affrontare l’innalzamento del livello del mare e le inondazioni dovute al cambiamento climatico.

“Siamo tutti d’accordo sul fatto che (il cambiamento climatico) è una questione di sicurezza nazionale. Ma i nostri vicini dell’isola del Pacifico considerano il cambiamento climatico una minaccia esistenziale alla loro stessa esistenza”, ha affermato. A tal fine, il governo albanese ha promesso di assistere le isole del Pacifico aiutandole a investire in progetti infrastrutturali che riducano le loro emissioni e passino a sistemi energetici più rispettosi dell’ambiente.

Per quanto riguarda le relazioni dell’Australia con la Cina, il primo ministro ha promesso di adottare una linea ferma. In passato, i governi laburisti erano considerati troppo amichevoli nei confronti della Cina e ci sono preoccupazioni nella regione su come Albanese gestirà Pechino.

Ma Tim Harcourt, professore e capo economista presso l’Institute for Public Policy & Governance della University of Technology di Sydney, ha affermato che non c’è motivo di preoccuparsi. “Non lasciarti ingannare. Il governo Albanese non sarà debole con la Cina”.