È di pochissime ore fa la notizia della decisione della Corte Suprema, che ha annullato il diritto di aborto negli Stati Uniti.

La notizia ha raccolto pareri discordanti, fra cui quelli di alcune star come Taylor Swift e Cher.

Annullato il diritto di aborto

L’aborto è un diritto di ogni donna ma la Corte Suprema ha deciso in queste ore l’annullamento di tale diritto per quanto riguarda quelle che abitano negli Stati Uniti.

La sentenza rovescia la ‘Roe vs Wade‘ con cui nel 1973 la stessa Corte aveva reso legale l’aborto negli Usa.

La storica sentenza di 50 anni fa è stata così ribaltata e appena la Corte ha deciso in merito all’aborto è scoppiata la protesta fuori dall’edificio dove si teneva l’incontro. Presente anche un gruppo di persone contro l’aborto, le quali hanno esultato quando hanno appreso la notizia.

In seguito a questa decisione, ogni Stato ha la facoltà di scegliere se applicare le leggi in materia oppure no.

Nel documento ufficiale si legge come la Costituzione non conferisce il diritto all’aborto, ciò significa che ogni Stato deciderà autonomamente cosa fare in merito.

La decisione finale è state presa con un voto non unanime, infatti ci sono stati 6 voti favorevoli e 3 contrari e in particolare, i giudici che non hanno sottoscritto si sono dichiarati molto rammaricati per il risultato e per la perdita enorme per le donne americane.

Hollywood tuona contro la decisione

L’annullamento del diritto di aborto è stato un provvedimento che non è stato ben accolto e il mondo di Hollywood si sta mobilitando per sostenere i fondi per garantirlo come diritto fondamentale di ogni donna.

La questione ha creato un vero e proprio scandalo che si è riversato soprattutto sui social, ad esempio Taylor Swift ha ritwittato Michelle Obama affermando

“mi terrorizza il fatto che simao arrivati a questo punto dopo decenni in cui invece si è lottato per i diritti delle donne ad avere il controllo del proprio corpo. La decisione di oggi ci ha privato di tutto”.

Fra i personaggi di spicco politici che si sono dichiarati contrari ci sono anche Barack Obama, Joe Biden e Hillary Clinton.

La decisione della Corte Suprema toglie l’autonomia corporea, questo quanto affermato da Geena Davis, fondatrice dell’organizzazione di ricerca senza scopo di lucro e sottolinea

“ci sforzeremo di più per far sentire la voce delle donne anche se abbiamo il cuore spezzato da questa decisione crudele”.

Anche l’attore Mark Ruffalo è intervenuto, attaccando la Corte Suprema definendola un organo politico-religioso che non ha a cuore i diritti.

Ancora, l’attrice Jamie Lee Curtis condivide la sua esperienza:

“io sono madre di bambine nati da altre donne che hanno scelto di portare a termine le gravidanze e come tale, farò di tutto per proteggere i diritti delle mie figlie a scegliere sui loro corpi senza che il governo possa mettere bocca su un argomento così delicato e personale”.

La modella Padma Lakshmi affronta la questione attraverso un altro aspetto, sostenendo che si fermeranno solo gli aborti legali e sicuri, non quelli illeciti.

Anche Danny De Vito tuona su Twitter, così come Cher che sostiene come oggi la Corte Suprema si è resa responsabile della morte di tantissime donne americane.