Amministrative, ballottaggi e elezioni al primo turno nel weekend

Sarà un weekend di elezioni quello che si apre domani. L’Italia torna al voto per i ballottaggi delle amministrative ma anche per il primo turno in Sicilia e in Sardegna.

Con i ballottaggi, saranno scelti i primi cittadini anche di alcuni capoluoghi di provincia. Sono tutte sfide aperte fra i principali partiti politici. Vediamo cosa si prospetta.

Elezioni, ballottaggi in vista

Domenica 28 maggio e lunedì 29 maggio: una data da segnare per coloro che amano e seguono il mondo politico. Una nuova tornata elettorale è quella che si apre in questo weekend e che vede i cittadini chiamati al voto per scegliere il loro primo cittadino (per quel che riguarda i ballottaggi). Ma ci sono anche due regioni, quali Sicilia e Sardegna, che invece sono al primo turno.

Sono tante le incertezze che aleggiano su queste elezioni. Tanti gli scenari aperti, in particolare sul fronte dei ballottaggi nei principali capoluoghi di provincia. Il centrodestra ed il centrosinistra si contendono le principali città, una su tutte Ancona, unico capoluogo di regione al ballottaggio che il centrodestra cerca di strappare al centrosinistra.

Al primo turno, 15 giorni fa, città come Treviso, Imperia, Latina e Sondrio sono state “conquistate” dal centro destra. Dall’altro lato, invece, Teramo e Brescia sono andate al centrosinistra. Quale sarà lo scenario che, invece, si presenta in questo weekend?

Scenari politici ancora del tutto aperti, da Nord a Sud

Come dicevamo, sono diversi gli scenari aperti. Partendo proprio da Ancona, il centrodestra vuole conquistarla a tutti i costi: il candidato Silvestri, al primo turno, ha staccato l’avversaria Simonella di ben 4 punti. Ma il centro destra guarda anche alla Toscana, regione tendenzialmente sempre stata a sinistra, ma che invece ora ha ben 4 sfide aperte dove il centrodestra potrebbe espugnare qualcosa.

Pisa è stato il caso più eclatante, dove il sindaco uscente Michele Conti, vicino alla Lega, non è riuscito a vincere al primo turno per soli 15 voti e le polemiche sono divampate. Anche a Siena è sfida aperta, e a contendersi la fascia di primo cittadino sono due donne, Ferretti per il centrosinistra e Fabio per il centrodestra.

A Massa Carrara, invece, è il centrodestra questa volta a presentarsi diviso dove il candidato uscito vincente al primo turno avrà l’appoggio della Lega e di Forza Italia, ma non di Fratelli d’Italia. Spostandoci, invece, in Veneto, il Partito Democratico spera di riuscire a conquistare la città di Vicenza dove il candidato Possamai ha staccato di due punti, al primo turno, il sindaco uscente di centrodestra.

In Puglia, a Brindisi, una situazione politica alquanto insolita. Pd e M5S sono uniti a sostegno di Fusco che se la vede con Marchionna, che è sostenuto dal centrodestra, ma anche dal partito si centro, “Azione”.

Dicevamo all’inizio, sabato e domenica in Sicilia e in Sardegna, invece, si voterà per il primo turno delle amministrative dove le principali sfide si avranno a Catania, a Ragusa, a Trapani e a Siracusa.