Allarme INPS, occhio: stanno prosciugando il conto a tutti | La truffa è dietro l’angolo

È allarme INPS con una allerta diramata a tutti i cittadini italiani per il prosciugamento del conto. Attenzione a questo dettaglio.

Ci sono sempre delle truffe in atto e questa volta è allarme INPS, con conti prosciugati in pochissimo tempo a tutti i cittadini che non pongono la giusta attenzione. In un mondo dove la tecnologia la fa da padrona, la truffa è intelligente e attende dietro l’angolo una sola piccola distrazione. Il conto da pagare è alto, perché in un attimo tutti i soldi del conto verranno spazziati via completamente.

Questa volta l’allarme è ancora più forte e la truffa altamente pericolosa, per tutti nessuno escluso.

Truffe e tecnologia: come fare attenzione?

Non è sempre possibile fare attenzione, considerando che la tecnologia ha fatto dei passi da gigante e ci si affida completamente all’intelligenza dei device. Tuttavia, occorre fare molta attenzione perchè non sempre ciò che si riceve è veritiero e potrebbe esserci dietro l’ombra di un hacker.

L’attenzione non è mai troppa, tanto che anche i più furbi cadono nella rete dei truffatori e non possono salvarsi. Ci sono dei modi per non farsi prosciugare il conto? Il nuovo allarme è potente ed è bene capire cosa fare.

Allarme INPS, come ti prosciugano il conto?

In Italia i tentativi di truffa sono tantissimi e i cittadini spesso e volentieri ci cascano, completamente. I meno avvezzi alla tecnologia sono il bersaglio preferito dagli hacker, ma anche i più attenti possono cadere nella rete.

Tutti i giorni gli utenti ricevono mail e SMS da hacker che cercano in ogni modo di ottenere i dati personali per poi sottrarre i soldi dai conti correnti. Il phishing è molto diffuso ed è una truffa intelligente e tecnologicamente avanzata che riesce ad attirare l’attenzione dell’utente, mettendolo in ansia e difficoltà.

Nella maggior parte dei casi si spacciano per la propria banca o la posta, facendo credere che il conto è bloccato oppure l’account non sia più valido. L’allarme INPS si riferisce proprio a questo, lanciando un comunicato stampa per allertare tutti gli utenti.

Sembra infatti che gli hacker stiano inviando una mail fingendosi dei collaboratori dell’INPS.

Che cosa dice il testo della mail?

Il mittente – ovvero l’INPS – chiede un aggiornamento dei dati personali e delle coordinate bancarie al fine di evitare sanzioni per un mancato e presunto versamento dei contributi. L’Istituto lancia l’allarme e mette tutti in guardia, perché la mail viene inviata a scopo di truffa utilizzando il logo INPS e un linguaggio che potrebbe portare i cittadini ad essere completamente ingannati.

Tutti i tentativi di phishing online funzionano in questo modo, con l’invio di una mail o sms che provengono in apparenza da istituti di credito – dalle poste o da ogni altro ente istituzionale e conosciuto.

In linea generale vengono richiesti sempre i dati personali e un aggiornamento delle proprie credenziali con accesso tramite link che si trova lungo il testo. Prima di tutto, nessun ente manderebbe una mail “minacciosa” chiedendo dei dati personali ma invierebbe una raccomandata o userebbe altri mezzi.

Secondo, chi riceve queste comunicazioni deve immediatamente contattare il presunto mittente e chiedere delucidazioni. Chi risponde metterà sicuramente in guardia da una possibile truffa, invitando il destinatario a non rispondere e cestinare immediatamente questa comunicazione.