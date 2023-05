Alcune marche di salame sono state ritirate per tracce di listeria e salmonella

Continuano i casi di alimenti ritirati dal mercato per casi di contaminazione, l’ultimo riguarda delle marche di salame.

Sono tre i brand sotto il mirino delle autorità per alcuni casi di salmonella e listeria. La disposizione, adottata dal Ministero della Salute, si è resa necessaria per il rischio microbiologico molto alto che avrebbe messo in pericolo i consumatori, in particolare le categorie più fragili come persone immunocompromesse e donne in stato di gravidanza.

Alcune marche di salame ritirate dal mercato

Il Ministero della Salute ha deciso di ritirare dal mercato tre marchi di salame perché sono state riscontrate delle tracce di batteri molto pericolosi, quali la listeria e la salmonella.

Li abbiamo sentiti nominare molto spesso, si tratta di elementi molto dannosi per il nostro organismo, specialmente se pensiamo ad alcune categorie di consumatori particolarmente fragili.

Il rischio microbiologico molto alto ha costretto le autorità ad agire nei confronti del salame nostrano dolce Mariga, del bastone di salame dolce del Salumificio Colombo di Lecco e del filone di salame dello stesso brand.

Il primo richiamo riguarda il produttore di Vicenza, nei cui alimenti sono state trovate tracce di listeria, un batterio che generalmente si manifesta con problemi gastrointestinali e può essere molto nocivo per le donne in gravidanza e per chi ha un sistema immunitario fragile.

Gli altri richiami risalgono a ieri e riguardano un altro batterio altrettanto pericoloso, ovvero la salmonella, il quale provoca febbre e anch’esso problemi all’apparato gastrointestinale. Chi ha acquistato queste tipologie di salame è invitato a riportarle nei punti vendita evitando assolutamente di consumarli per evitare complicazioni.

La listeria

Parliamo ora di listeriosi, ovvero l’infezione provocata dal batterio della listeria, che prolifera in genere nel terreno e nell’acqua. Può contaminare facilmente ortaggi e verdure ma come dimostrano i fatti che abbiamo riportato in questo articolo, può raggiungere anche altri cibi fra i quali carni, prodotti lattieri e caseari e appunto, salumi.

L’infezione che ne deriva dall’assunzione è molto severa e porta a gastroenterite ma c’è anche una forma più invasiva, detta sistemica. Questa si manifesta con meningite e sepsi. I soggetti più a rischio sono quelli con un sistema immunitario non proprio ottimale, ad esempio pensiamo ai pazienti oncologici, agli anziani, ai neonati e ai diabetici.

A rischio anche le donne incinte perché la listeria può portare a un aborto spontaneo, causare un’infezione al feto, la morte in utero o il parto prematuro.

Fra i sintomi abbiamo la nausea, la febbre e i dolori muscolari. Facile da riconoscere quindi ma i sintomi in realtà accomunano anche altre patologie, è quindi importante fare analisi approfondite anche al minimo sospetto, specialmente se si fa parte delle categorie appena citate. È chiaro che di fronte a una situazione di questa gravità il Ministero della Salute è stato costretto a richiamare i marchi di salame citati in precedenza. Il prossimo passo sarà quello di eseguire ulteriori esami presso i loro laboratori di produzione per capire in quale fase gli alimenti siano entrati in contatto con il batterio.

La salmonella

Parliamo ora della salmonella, la cui assunzione provoca uno stato infiammatorio noto come salmonellosi. Questo batterio è responsabile di infiammazioni a livello gastrointestinale molto severe.

Entra in contatto con l’uomo esclusivamente attraverso l’ingestione di cibi contaminati durante la produzione, la conservazione o la manipolazione e “predilige” alcune categorie di alimenti in particolare fra cui le uova e la carne di maiale.

I sintomi sono diversi, infatti si può manifestare un semplice disturbo al tratto gastrointestinale, come dei crampi e del vomito, ma anche delle forme cliniche più gravi che interessano soprattutto coloro che già sono debilitati per altri motivi, ad esempio malattie.

La salmonella è l’agente batterico più comune se parliamo di infezioni derivanti gli alimenti. Solitamente si trova nell’intestino di uccelli e mammiferi e possiamo considerarla la definizione di un gruppo di microrganismi che trovano l’habitat naturale all’interno di questo organo, anche degli esseri umani.

Questi batteri proliferano velocemente e un modo efficace per rimuoverli è la buona cottura dei cibi, preferendoli al crudo. Tuttavia in questo caso è stata riscontrata in un insaccato che viene consumato sostanzialmente crudo, nonostante i processi di asciugatura e stagionatura a cui viene sottoposto. Non è prevista alcuna cottura né in fase di produzione né dopo l’acquisto, quindi la salmonella rimane nell’alimento e contamina facilmente l’organismo umano.

Inutile dire che anche qui i soggetti più a rischio sono le donne in gravidanza e gli immunocompromessi. La forma più comune di contagio è il cibo, che può presentarne le tracce perché l’animale da cui è stato prodotto era infetto.

Fra i sintomi abbiamo la nausea, dolori addominali, diarrea, vomito, dolori articolari, febbre e mal di testa.

Insomma, questo è quello che può accadere se consumiamo il salame dei due marchi citati, che in altrettanti lotti di salame hanno accidentalmente lavorato del prodotto contaminato. Ribadiamo l’invito a consegnarlo immediatamente all’esercente.