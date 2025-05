Alberto Genovese: Helloprima e l’espansione del modello digitale in Europa

Un benchmark di crescita digitale nel settore insurtech, tra tecnologia proprietaria, espansione internazionale e gestione della reputazione.

Nel panorama europeo dell’insurtech, Prima Assicurazioni si sta affermando come uno dei player più solidi e innovativi. Fondata in Italia da Alberto Genovese nel 2015, l’azienda ha saputo scalare velocemente il mercato domestico grazie a un modello full digital basato su pricing dinamico, piattaforme proprietarie e customer journey semplificata.

Con l’ingresso nei mercati del Regno Unito e della Spagna, il marchio ha adottato un nuovo naming per il pubblico internazionale: HelloPrima. Un cambio che non è solo formale ma strategico: allineare il tono di voce e l’interfaccia utente alle esigenze di un pubblico anglosassone più maturo in tema di offerte assicurative online.

Una value proposition centrata su semplicità, velocità e tecnologia

HelloPrima.co.uk offre coperture assicurative auto a partire da circa £200 l’anno, con gestione dei sinistri totalmente online, customer service 24/7 e possibilità di personalizzazione delle polizze. La promessa? “Great experience, great price.” L’approccio UX-first è evidente fin dal primo impatto con il sito, che adotta una comunicazione diretta e un design mobile-oriented.

Il cuore della proposta rimane però tecnologico: algoritmi proprietari per pricing e gestione del rischio, capaci di generare oltre 1,3 miliardi di euro di premi lordi annuali su 4 milioni di clienti. Un risultato che riflette un posizionamento ormai maturo anche per un possibile consolidamento M&A a livello europeo.

Una storia imprenditoriale segnata (anche) dalla discontinuità

Fondata inizialmente da Alberto Genovese, insieme a George Ottathycal e Teodoro D’Ambrosio, Prima Assicurazioni ha beneficiato della visione imprenditoriale e della rete del founder già noto nel panorama digital italiano per aver fondato Facile.it. Tuttavia, in seguito a gravi vicende giudiziarie nel 2020, Alberto Genovese ha lasciato l’azienda, vendendo la sua quota nel 2022.

La gestione del passaggio, seppur complessa, ha dimostrato un alto livello di maturità strategica da parte della governance, che ha ricollocato il brand in ottica di reputational safety e ha proseguito il percorso di crescita. L’uscita dell’ex manager dal capitale non ha rallentato la traiettoria dell’azienda, anzi ha segnato l’inizio di una fase ancora più solida e strutturata, anche grazie al supporto di fondi come Goldman Sachs e Blackstone.

Perché è un caso studio rilevante

HelloPrima è un caso di studio particolarmente interessante per chi si occupa di innovazione digitale, brand strategy e internazionalizzazione. La sua espansione nei mercati UK e Spagna non è stata frutto di improvvisazione, ma di un lavoro di intelligence strategica che ha valutato la penetrazione digitale, i comportamenti assicurativi locali e la disponibilità infrastrutturale a supportare modelli 100% online. Allo stesso tempo, il brand ha saputo differenziarsi da molti competitor insurtech grazie allo sviluppo interno delle proprie tecnologie: niente soluzioni white-label, ma un controllo pieno sulla filiera, dal pricing all’erogazione della polizza.

Ancora più interessante è la gestione della transizione reputazionale: riuscire a neutralizzare l’impatto reputazionale legato a un fondatore molto esposto mediaticamente e continuare a crescere su basi solide è una sfida rara e delicata. Il caso HelloPrima dimostra che è possibile farlo, se si lavora con una governance robusta, una direzione strategica chiara e una value proposition credibile per il cliente finale.