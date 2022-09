Afghanistan: liberato l’ultimo prigioniero americano

Il regime talebano in Afghanistan ha rilasciato il suo ultimo prigioniero americano, il veterano di guerra Mark Frerichs, in cambio della resa di un membro anziano del gruppo, Bashir Noorzai.

Frerichs, che ha lavorato per più di un decennio come appaltatore civile in Afghanistan, era stato catturato dai talebani nel gennaio 2020. I due si sono scambiati all’aeroporto di Kabul. L’operazione rappresenta uno degli scambi di prigionieri più rilevanti da quando il presidente Joe Biden è arrivato alla Casa Bianca nel gennaio 2021 e arriva appena cinque mesi dopo un altro negoziato, questa volta con la Russia, per il rilascio del veterano Trevor Reed.

Biden sta continuando gli sforzi per liberare i cittadini detenuti all’estero, tra cui la cestista Brittney Griner e l’ex Marine Paul Whelan

Nel caso di Frerichs, la sua famiglia aveva espresso il timore che il brusco ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan e la caduta del governo afghano lo scorso anno avrebbero messo a repentaglio i contatti per salvarlo e che l’ex marine sarebbe stato lasciato per sempre nelle mani dei suoi rapitori.

Gli Stati Uniti non riconoscono il regime talebano, ma mantengono contatti sensibili con le sue autorità per fare pressioni per i diritti delle donne – ridotti e praticamente inesistenti da quando la milizia islamica ha preso il controllo di Kabul – o per fornire assistenza agli abitanti dell’Asia centrale nazione.

In una telefonata con i giornalisti, un alto funzionario statunitense, parlando in condizione di anonimato, ha definito il permettere la marcia di Noorzai una “decisione difficile”, ma necessaria per garantire il ritorno di un cittadino statunitense.

Biden, che si trovava nel Regno Unito per partecipare ai funerali di stato della regina Elisabetta II d’Inghilterra, ha telefonato lunedì mattina presto ai parenti di Frerichs per informarli del suo rilascio. L’ex ostaggio gode di buona salute, secondo il suddetto alto funzionario.

In una dichiarazione, il presidente degli Stati Uniti ha riconosciuto, senza riferirsi direttamente a lei, di non aver preso “alla leggera” la decisione di rilasciare Noorzai, un signore della guerra e trafficante di droga.

Condannato nel 2005 all’ergastolo da un tribunale statunitense, stava scontando una pena in un penitenziario federale. “Il suo rilascio culmina in anni di instancabile lavoro da parte di funzionari laboriosi nel nostro governo e nei governi di altri paesi amici”, ha affermato l’inquilino della Casa Bianca. Biden ha anche promesso di continuare gli sforzi per liberare altri cittadini statunitensi detenuti all’estero.

Tra loro ci sono il giocatore di basket Brittney Griner e l’ex Marine Paul Whelan, entrambi incarcerati in Russia. Bill Richardson, l’ex governatore del New Mexico, ha visitato Mosca la scorsa settimana.

Il passaggio attraverso la Russia dell’ex governatore democratico, che dopo il suo ritorno alla vita civile si è specializzato nelle trattative per la liberazione degli ostaggi, ha suscitato speculazioni su una nuova spinta per ottenere la liberazione di entrambi gli americani.

Ma poi il Dipartimento di Stato ha affermato che qualsiasi tentativo di liberare gli americani detenuti all’estero dovrebbe essere coordinato con il governo di Washington, per evitare malintesi. “Qualsiasi sforzo che avvenga al di fuori del canale ufficiale ha il potenziale per complicare quella che è già una sfida straordinariamente complicata”, ha affermato il portavoce Ned Price.

Ad agosto, Washington ha assicurato di aver fatto “un’offerta sostanziale” per ottenere il rilascio dei suoi due cittadini.Griner, che ha al suo attivo due medaglie d’oro olimpiche ed è una star della Women’s National Basketball Association (WNBA), è stata condannata ad agosto a nove anni di carcere in Russia per reati di possesso di droga.

L’atleta, a cui i medici avevano prescritto la cannabis – una sostanza illegale in Russia – per curare il dolore cronico, è stato arrestato all’aeroporto Sheremetyevo di Mosca quando sono state trovate cartucce per inalare nicotina con marijuana all’interno. La Casa Bianca ha definito la sentenza “inaccettabile”. Whelan, dal canto suo, è stato condannato nel 2020 a 16 anni di carcere per spionaggio, un’accusa che il prigioniero nega.