Adesca bambine su whatsapp, arrestato a Milano

Adesca bambine su whatsapp un uomo di trenta anni a Milano fingendosi un ragazzino. Le bambine, 26 in tutto, avrebbero dai 10 ai 13 anni. Sul PC dell’insospettabile individuo sono state ritrovate 177 foto.

Si fingeva un bambino di 14 anni mostrando tanto di foto ed iniziava a scriversi con le vittime. Dalle frasi romantiche e motivazionali passava poi alle frasi sempre più spinte fino a convincere le povere malcapitate a spogliarsi ed a consumare rapporti intimi virtuali.

Il trentenne è finito prima in carcere e poi ai domiciliari con 40 capi d’accusa in attesa di giudizio. A coadiuvare le indagini il pm Giovanni Tarzia, gli investigatori hanno trovato nel computer dell’uomo ben 177 foto. Alcune di queste erano della sua falsa identità, foto di un bambino di 14 anni modificate. Molte altre foto, purtroppo, erano proprio foto nude delle ragazzine adescate.

Il racconto della vittima

A far scattare le indagini, come spesso accade in questi casi, sono state le testimonianze di una delle vittime. La famiglia vedendola sempre più strana e turbata ha iniziato a preoccuparsi ed ad indagare. Alla fine mediante l’aiuto di uno psicologo la ragazzina è riuscita a raccontare tutto. E’ emerso il rapporto intimo virtuale ed altre esperienze terribili che ha dovuto subire dopo la conoscenza con l’individuo.

La strategia dell’uomo era sempre la stessa. I primi messaggi tutti di complimenti e poi infondendo fiducia nelle vittime facendole sentire belle e desiderate. Avrebbero dovuto avere più fiducia in loro diceva l’adescatore. Man mano tra il romantico e lo scherzoso l’individuo riusciva a farsi inviare foto intime ed a consumare dei veri e propri rapporti sessuali seppur virtuali con le vittime.

Individuato ed arrestato a Milano è stato fermato, come detto in precedenza, con ben 40 capi d’accusa. Tra questi spiccano la detenzione e la cessione di materiale pedopornografico non che la stessa produzione.

Violenza sessuale aggravata, vista la minore età delle vittime, questa l’accusa principale. Seppur avvenuta in maniera virtuale, infatti, viene considerata una violenza vera e propria e già in cinque casi precedenti era stata contestata nei confronti di altrettanti “colpevoli”.

Adesca bambine su whatsapp a Milano: un tipo insospettabile

Per la Procura, infatti, l’induzione a comportamenti sessuali in una bambina che non ha comunque espresso volontà in tal senso è da considerarsi a tutti gli effetti un abuso.

Il ragazzo finito in manette è risultato essere il classico insospettabile. Un uomo con un lavoro stabile ed un rapporto sentimentale stabile, con una fidanzata con la quale viveva una vita normale. Addirittura l’uomo era considerato una persona timida ed introversa tra chi lo conosceva. Un tipo tranquillo, in apparenza, se non fosse venuta fuori questa sua indole.