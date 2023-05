Addio alle cabine telefoniche: ok di Agcom alla rimozione in tutta Italia

Emblema della comunicazione telefonica degli anni Novanta, è arrivata l’ora di dire definitivamente addio alle cabine telefoniche.

Agcom ha dato l’ok alla totale rimozione e smantellamento delle cabine telefonica su tutto il territorio nazionale. Con l’avvento dei cellulari, degli smartphone e di tutti i dispositivi elettronici, non le utilizza più nessuno da decenni. L’AGCOM ha deciso di provvedere allo smantellamento delle cabine telefoniche. Sono oltre 16mila le cabine telefoniche che TIM dovrà smantellare su tutto il territorio italiano. Quindi, il servizio pubblico telefonico non è più garantito, le uniche che non saranno smantellate sono quelle che sono ubicate vicino alle strutture ospedaliere, alle carceri, ai rifugi di montagna ed alle caserme.

Cabine telefoniche addio: via alla demolizione

Prima di procedere con la demolizione delle cabine telefoniche, il gestore TIM dovrà procedere a controllare se le aree sono rimaste isolate oppure sono state raggiunte da altri operatori mobili, tra cui Wind Tre, Vodafone, Iliad, etc. etc. Nel caso in cui le cabine non siano rimaste isolate e siano state raggiunte anche da altri operatori telefonici, non saranno demolite, ma sarà compito dell’Agcom stabilire se la linea telefonica potrà rimanere attiva oppure no. Il tutto avverrà entro 60 giorni dalla segnalazione.

Nel caso in cui sia necessario provvedere allo smantellamento della cabina telefonica, TIM dovrà segnalare agli utenti, affiggendo un cartello sulla cabina almeno un mese prima. Inoltre, dovrà essere comunicata all’utenza la data esatta dello smantellamento della cabina telefonica.

Cabine telefoniche addio: il ruolo di TIM

Sono oltre 16mila le cabine telefoniche rimaste sul territorio nazionale, molte delle quali non sono assolutamente funzionanti. Il processo di smantellamento delle cabine telefoniche non sarà drastico, ma graduale.

La delibera emanata dall’AGCOM sancisce che l’operatore telefonico TIM non sia più tenuto ad erogare il servizio telefonico pubblico e neppure è tenuto a rispettare i criteri di distribuzione delle postazioni sulle strade e sui rifugi di montagna. Pertanto, sarà necessario procedere con un adeguato controllo della copertura geografica a livello nazionale.

Addio alle cabine telefoniche: cosa cambierà per gli utenti?

Il bacino di utenza riceverà un’adeguata informazione in merito all’eventuale dismissione delle cabine telefoniche e all’ubicazione delle postazioni telefoniche sulle strade e sui rifugi di montagna sul territorio nazionale. Gli utenti affetti da disabilità potranno continuare a beneficiare del servizio di telefonia pubblica. Potranno contare sulle stesse caratteristiche funzionali erogate e riservate a tutti gli utenti. Non sarà prevista alcuna discriminazione tra utenti disabili e non.

Addio alle cabine telefoniche: via all’attuazione della Direttiva europea 2018/1972

Con lo smantellamento delle cabine telefoniche si attua la Direttiva europea 2018/1972, che prevede la modernizzazione del settore Telco negli Stati membri dell’UE. Oltre allo smantellamento delle cabine telefoniche, si dovrà salutare definitivamente anche gli elenchi telefonici, che sono stati sostituiti dalle rubriche digitali e da Internet.