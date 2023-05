Macabro ritrovamento quello avvenuto nel quartiere di Borgo Milano, a Verona. I resti del corpo di un’anziana deceduta da anni, sono stati rinvenuti.

Le forze dell’ordine, ora, stanno cercando il figlio. stando alle prime indagini, il decesso dell’anziana è avvenuto circa 5 anni fa.

Verona, cadavere mummificato trovato in casa

Era morta da 5 anni ma c’era qualcosa che aveva insospettito. Chi sapeva che l’anziana era deceduta? E ora, dopo anni di distanza, ecco che una macabra scoperta è stata fatta nel quartiere Borgo Milano, a Verona. I resti del corpo dell’anziana donna sono stati ritrovati. In avanzato stato di decomposizione, la locale polizia e i Vigili del Fuoco hanno trovato il cadavere all’interno di un appartamento.

La donna, 80enne al momento del suo decesso, risiedeva all’ultimo piano di una palazzina e il suo corpo, ormai mummificato, è stato scoperto dagli agenti della Polizia Municipale. Immediatamente allertato il medico legale quanto anche il magistrato di turno, si procederà, ora, ai dovuti accertamenti, per capire cosa sia effettivamente successo alla donna e perché non sia stata mai dichiarata morta.

Quando il medico legale è entrato nell’appartamento della donna, da un primissimo accertamento ha potuto constatare che l’anziana era morta da circa 5 anni. Ora sarà necessario, dai dovuti accertamenti e dalle dovute analisi, capire le cause anche della sua morte. Una persona è ricercata al momento, il figlio della donna, un 60enne.

Ricercato il figlio della donna

Da quanto si è appreso, l’uomo, in questi anni, avrebbe continuato ad incassare la pensione dell’anziana madre, nonostante questa fosse orai deceduta. Le indagini ora si concentrano, in particolare, sul figlio della donna che, come dicevamo, risulta irreperibile al momento. È necessario, infatti, per chi sta indagando, capire se effettivamente sia mai stata denunciata la scomparsa della donna e, soprattutto, come abbia fatto il figlio a continuare ad incassare la pensione della madre.

Il 60enne, al momento, è l’unica persona ricercata da parte delle Forze dell’ordine. La donna viveva all’ultimo piano di una palazzina nel quartiere Borgo Milano, a Verona. Sarebbero state alcune segnalazioni ad allertare la Polizia locale e i Vigili del Fuoco che hanno, poi, fatto irruzione in casa ed hanno trovato il cadavere, ormai mummificato, dell’anziana donna.

“Quello che sappiamo al momento è che il decesso risale a parecchio tempo fa, probabilmente almeno sei anni ma saranno gli accertamenti medico legali a stabilirlo” – a dichiararlo è stato, in un’intervista al quotidiano “L’Arena”, il procuratore aggiunto Bruno Bruni – “La Procura sulla base di alcune circostanze sospette ha disposto e autorizzato la polizia locale sia a entrare nell’appartamento sia ad effettuare la perquisizione”.

Ora resta da rintracciare, come detto, il figlio della donna, un uomo di 60 anni che continuava a percepire la pensione dell’anziana madre deceduta. Al momento l’uomo risulta irreperibile.