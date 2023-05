Una tragedia è avvenuta a Rimini all’interno di un residence. Una transessuale brasiliana di 36 anni è morta cadendo dal balcone al sesto piano. Sono in corso indagini per capire l’esatta dinamica dei fatti.

Al momento, chi sta indagando non esclude nessuna pista. All’interno dell’appartamento, una finestra è stata trovata rotta e c’erano, anche, dei pezzi di vetro, sul pavimento.

Rimini, trans precipita da un balcone

Una storia che ha ancora dei contorni poco chiari. È quella della morte di una transessuale brasiliana di soli 36 anni avvenuto a Rimini all’interno di un residence. La vittima è precipitata nel vuoto, cadendo dal balcone al sesto piano della struttura, dove si trovava. Un volo di quasi 10 metri che, per la donna, è stato fatale.

Sul posto, immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti sia il personale medico del 118 con un’ambulanza, sia gli uomini dell’Arma della compagnia di Rimini, quanto anche il Nucleo Investigativo provinciale. Il corpo della donna è stato ritrovato al suolo in una pozza di sangue e, stando ad una primissima ricostruzione, era in perfetta corrispondenza con il balcone dalla quale è precipitata.

La vittima aveva preso in affitto l’appartamento al residence proprio al sesto piano, piano dal quale è caduta e, stando a quanto emerso, la donna lì si prostituiva. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.

Nelle prossime ore, verrà disposta l’autopsia sul corpo della donna anche per cercare di capire l’esatta dinamica di quanto è successo, oltre anche a capire se si sia trattato di un omicidio o di un suicidio. I militari dell’Arma che stanno indagando, però, come dicevamo, al momento stanno vagliando tutte le piste possibili, da quella del tragico incidente a quella del suicidio. Ma neanche quella dell’omicidio resta esclusa.

Nell’appartamento, una finestra rotta

All’interno dell’appartamento dove si trovava la donna, dalle prime indagini, risulta che un vetro della finestra era rotto, i pezzi di vetro erano sparsi sul pavimento e che la vittima era nuda quando è stata ritrovata, ad eccezione di una canotta. Ad una prima analisi fatta dal medico legale, le gambe della vittima erano integre e la traiettoria della caduta non risulterebbe compatibile con la decisione di gettarsi volontariamente dal terrazzo.

Sul suo corpo, inoltre, erano anche presenti ferite da taglio precedenti alla caduta stessa. Quando le Forze dell’ordine sono arrivate, all’interno dell’appartamento della vittima non c’era nessuno anche se, stando ad alcune testimonianze, erano state sentite delle voci prima dell’accaduto. Probabilmente era presente un’altra persona prima che accadesse il fatto.

Al momento, come dicevamo, le forze dell’ordine che stanno indagando vagliano ogni tipo di ipotesi e stanno raccogliendo quanti più elementi possibili, anche testimonianze, per cercare di ricostruire esattamente ciò che è accaduto ieri pomeriggio, quando è avvenuta la tragedia e, anche, per ricostruire la vita della donna, per dare un volto ad un possibile assassino o se si sia trattato davvero di un suicidio.