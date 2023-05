A Milano un uomo è morto dopo essere stato contagiato da Candida Auris

Un uomo è stato contagiato da Candida Auris in Grecia, e si trovava da alcuni giorni in ospedale a seguito di un ictus.

All’ospedale Sacco di Milano è morto un uomo che aveva contratto la Candida Auris. L’uomo era ricoverato dopo aver avuto un ictus, ma a quanto pare il fungo killer l’aveva contagiato mentre si trovava in Grecia. Gli esami che i medici avevano svolto sul paziente hanno riportato positività a molteplici infezioni, tra cui la Candida Auris.

Nell’ospedale Sacco di Milano si è verificato un tragico evento in cui un uomo è morto dopo essere stato ricoverato per ictus. Secondo gli esami di laboratorio svolti, l’uomo era positivo alla Candida Auris, comunemente nota come “fungo killer“.

La Candida Auris è un fungo che gli esperti hanno isolato per la prima volta nel 2009 in Giappone, originariamente nell’orecchio di una donna, ma successivamente si è diffuso in molti Paesi del mondo. In Italia il primo caso di infezione invasiva da Candida Auris risale al 2019, e da allora si sono verificati numerosi focolai, in particolare nelle regioni settentrionali.

A partire dal 2019, sono circa 300 i casi accertati di infezione da Candida Auris in tutto il Paese, con maggiori concentrazioni nella regione dell’Emilia Romagna e Liguria. Questo fungo rappresenta una sfida per il sistema sanitario, in quanto può essere resistente agli antifungini comunemente utilizzati per il trattamento delle infezioni fungine.

La Candida Auris può causare gravi infezioni del sangue, dell’orecchio e delle vie urinarie, con conseguenze potenzialmente letali per i pazienti debilitati o immunocompromessi.

Sintomi e modalità di trasmissione

I sintomi dell’infezione da Candida Auris possono variare, ma tra quelli più comuni si riscontrano bruciore alla gola, difficoltà nella deglutizione, dolori muscolari, affaticamento e febbre. È importante notare che in alcuni casi il fungo potrebbe essere asintomatico, rendendo difficile il rilevamento precoce dell’infezione.

La Candida Auris è un virus che si trasmette principalmente attraverso il contatto diretto con superfici contaminate o persone infette. Pertanto, è fondamentale adottare rigorose misure di igiene e precauzione nelle strutture sanitarie per prevenire la diffusione del fungo.

Purtroppo, l’infezione da Candida Auris può rappresentare una complicazione significativa per i pazienti già debilitati, come nel caso del paziente in questione, con problemi cerebrovascolari. Nonostante gli sforzi medici per trattare l’ictus e controllare l‘infezione fungina, il paziente è deceduto.

Risposta alle sfide poste dalla Candida Auris

La Candida Auris viene chiamata “fungo killer” a causa della sua resistenza agli antifungini e alla sua capacità di causare infezioni gravi e mortali, specialmente nei pazienti debilitati. La sua capacità di diffondersi rapidamente e la sua letalità ne fanno un fungo estremamente pericoloso.

Per questo, la diffusione della Candida Auris rappresenta una sfida per il sistema sanitario e richiede un’azione concertata per prevenire ulteriori infezioni.

È essenziale che gli ospedali e altre strutture sanitarie adottino misure preventive rigorose, come la pulizia regolare delle superfici, l’igiene delle mani, l’isolamento dei pazienti infetti e l’adeguato uso degli antifungini per il trattamento delle infezioni.

Inoltre, è fondamentale migliorare la sorveglianza epidemiologica per identificare rapidamente i casi di infezione da Candida auris e adottare misure di controllo tempestive.